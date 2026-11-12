Μουσικά Νέα 12.11.2026

Ο Anyma επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας για 2 μεγάλα shows το 2027

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Ο Anyma επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 19 και 26 Μαρτίου 2027 μαζί με τον Jean-Michel Jarre για 2 ξεχωριστά shows του ÆDEN
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Anyma θα δώσει δύο συναυλίες στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 19 και 26 Μαρτίου 2027.
  • Στις εμφανίσεις θα συμμετάσχει ξανά ο Jean-Michel Jarre, όπως και το 2025.
  • Ο Anyma ετοιμάζει νέα παραγωγή, εμπνευσμένη από την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής.
  • Οι πωλήσεις εισιτηρίων ξεκινούν στις 18 Νοεμβρίου (προπώληση) και 19 Νοεμβρίου (γενική πώληση).
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Ο Anyma, ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το κοινό του, ανακοινώνοντας την επιστροφή του για 2 ξεχωριστές συναυλίες στις Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας το 2027. Οι εμφανίσεις αυτές, που εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «ÆDEN», θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 26 Μαρτίου 2027, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την αρχαία ιστορία.

Ο Ιταλός DJ Matteo Milleri με ακουστικά και χαρακτηριστικά τατουάζ, σε σκηνικό με μαύρο φόντο.
https://www.instagram.com/anyma/

Στο πλευρό του Anyma θα βρεθεί ο θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής, Jean-Michel Jarre, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στις επιτυχημένες παραστάσεις του DJ στις Πυραμίδες τον Οκτώβριο του 2025. Εκείνες οι δύο βραδιές είχαν σημειώσει sold-out, προσελκύοντας κοινό από 92 χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την παγκόσμια απήχηση του Anyma και του μοναδικού του οπτικοακουστικού θεάματος.

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Ο Anyma εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη επιστροφή του, δηλώνοντας: «Έχω σταθεί τυχερός που έχω παρουσιάσει το show μου σε μερικούς απίστευτους χώρους παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, αλλά η διπλή παράσταση στις Πυραμίδες της Γκίζας ήταν μακράν μία από τις πιο αξιομνημόνευτες. Εργάζομαι σε μια νέα, εντελώς μοναδική παραγωγή για την επιστροφή μας το 2027, αποτίνοντας ιδιαίτερο φόρο τιμής στο μεγαλείο της ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής. Ανυπομονώ να μοιραστώ το ÆDEN μαζί σας στην Αίγυπτο του χρόνου».

DJ ετοιμάζεται για το εντυπωσιακό show στο ΟΑΚΑ, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί τη συναυλία.
https://www.instagram.com/anyma/

Ο Jean-Michel Jarre μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που αποδέχομαι την πρόσκληση του Anyma να συνεργαστούμε. Όταν υποδέχτηκα το νέο Μιλένιουμ στις Μεγάλες Πυραμίδες της Αιγύπτου, φιλοδοξία μου ήταν να δημιουργήσω έναν διάλογο μεταξύ αυτού του αρχαίου σκηνικού και του μέλλοντος μέσω της μουσικής, του φωτός και της τεχνολογίας. Είναι συναρπαστικό να επιστρέφω με τον Anyma, ο οποίος μοιράζεται αυτό το ίδιο πνεύμα εξερεύνησης, και να φανταστούμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί».

Συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία

Η επιτυχία των προηγούμενων εμφανίσεων του Anyma στο ιστορικό αυτό μνημείο δεν είναι τυχαία. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η προσπάθεια εναρμόνισης του σύγχρονου θεάματος με την αρχαία ατμόσφαιρα είναι εμφανής. Για τις επερχόμενες παραστάσεις, ο Anyma θα συνεργαστεί στενά με τον Αιγυπτιολόγο και Γενικό Διευθυντή της περιοχής των Πυραμίδων της Γκίζας, Dr. Ashraf Mohie El-Din. Στόχος είναι η δημιουργία μιας προσαρμοσμένης παραγωγής που θα τιμά την ιστορική και πολιτιστική σημασία του χώρου.

Ο Dr. El-Din δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά τον Anyma στις Μεγάλες Πυραμίδες. Η παρουσίαση της πρωτοποριακής σκηνικής παραγωγής, του φωτισμού και της ψηφιακής του τέχνης δίπλα στις αγαπημένες μας πυραμίδες δημιουργεί έναν συναρπαστικό διάλογο μεταξύ της αρχαίας μας ιστορίας και του μέλλοντος. Η εκδήλωση του 2025 έφερε ένα εντελώς νέο κοινό από όλο τον κόσμο στην Αίγυπτο για να βιώσει τον πλούσιο πολιτισμό και την αρχαία ιστορία μας, και είμαστε ενθουσιασμένοι που διευρύνουμε ξανά αυτή τη φιλοδοξία το 2027».

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για τις εμφανίσεις του Anyma στις Πυραμίδες της Γκίζας θα ξεκινήσουν με προπώληση για τα μέλη στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η γενική πώληση θα ακολουθήσει στις 19 Νοεμβρίου.

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Anyma Πυραμίδες Γκίζας
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