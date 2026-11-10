Μουσικά Νέα 10.11.2026

Bloody Hawk: Τα κρυφά μηνύματα στο promo video της συναυλίας του που θα εντοπίσουν μόνο οι fans

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Το promo video για τη συναυλία του Bloody Hawk τον Ιούνιο του 2027 κρύβει Easter eggs και αναφορές σε αγαπημένα τραγούδια του rapper
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συναυλία του Bloody Hawk στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2027 έχει τεράστιο ενδιαφέρον, με πάνω από 15.000 εισιτήρια σε 24 ώρες.
  • Το promo video της συναυλίας περιέχει "Easter eggs" με αναφορές σε παλαιότερα τραγούδια του καλλιτέχνη.
  • Αντικείμενα όπως ρολόι, σπαθί, Monopoly και αυτοκινητάκι παραπέμπουν σε συγκεκριμένα τραγούδια του Bloody Hawk.
  • Τα κρυμμένα μηνύματα στο βίντεο προσθέτουν μια διάσταση ανακάλυψης για τους fans, συνδέοντας τη συναυλία με τη μουσική του πορεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Bloody Hawk στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του κοινού είναι τεράστιο. Περισσότερα από 15.000 εισιτήρια διατέθηκαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες της προπώλησης, καταγράφοντας ένα προσωπικό ρεκόρ για τον Έλληνα rapper. Ωστόσο, εκτός από τον ενθουσιασμό για το επερχόμενο live, το promo video που κυκλοφόρησε κρύβει αρκετές λεπτομέρειες που αξίζουν την προσοχή των fans.

https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial/
https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial/

Με μια πρώτη ματιά, τα αντικείμενα που εμφανίζονται στο βίντεο μπορεί να μοιάζουν απλώς με στοιχεία του σκηνικού. Αν, όμως, γνωρίζεις καλά τη δισκογραφία του Bloody Hawk, θα αναγνωρίσεις πως αρκετά από αυτά αποτελούν Easter eggs και μικρές αναφορές σε αγαπημένα τραγούδια του. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να συνδεθεί η ανακοίνωση της συναυλίας με τη μουσική διαδρομή του καλλιτέχνη, δίνοντας στους ακροατές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μηνύματα.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ για τη συναυλία του Bloody Hawk στην Αθήνα: Πάνω από 15000 εισιτήρια σε 24 ώρες

Τα Easter eggs που κρύβονται στο promo video του Bloody Hawk

Ένα από τα πρώτα αντικείμενα που τραβούν την προσοχή είναι το ρολόι. Οι δείκτες του δεν έχουν τοποθετηθεί τυχαία, καθώς σχηματίζουν την ημερομηνία της μεγάλης συναυλίας. Ακριβώς δίπλα του βρίσκεται ένα σπαθί, το οποίο αποτελεί αναφορά στο «Κομπλεξικό», ένα από τα τραγούδια του Bloody Hawk.

Στη συνέχεια, η προσοχή περνά σε μια Monopoly, η οποία παραπέμπει στο «1ευρώ». Ένα μικρό αυτοκινητάκι που βρίσκεται δίπλα της συνδέεται με το τραγούδι «Τίμημα», ενώ η μινιατούρα ενός τροχόσπιτου αποτελεί αναφορά στα «Φθηνά Tricks».

Κάθε αντικείμενο λειτουργεί σαν ένας μικρός γρίφος για όσους έχουν παρακολουθήσει τη μουσική πορεία του rapper και γνωρίζουν τους στίχους και τις αναφορές των τραγουδιών του.

Μια συναυλία που έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον

Τα Easter eggs προσθέτουν μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση στην επικοινωνία της συναυλίας, καθώς μετατρέπουν το promo video σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης για τους fans. Παράλληλα, οι περισσότερες από 15.000 πωλήσεις εισιτηρίων μέσα στο πρώτο 24ωρο επιβεβαιώνουν πως το επερχόμενο live του Bloody Hawk έχει ήδη ξεχωρίσει ανάμεσα στα μεγάλα μουσικά ραντεβού του 2027.

Ραπ καλλιτέχνης με μικρόφωνο στη σκηνή, ετοιμάζεται για την εμφάνισή του στο «Εμείς Fest».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι τον Ιούνιο του 2027, οι ακροατές έχουν έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν στο promo video και να παρατηρήσουν ξανά τις λεπτομέρειές του. Γιατί, όπως φαίνεται, στον κόσμο του Bloody Hawk ακόμη και τα πιο μικρά αντικείμενα έχουν τη δική τους ιστορία.

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Bloody Hawk ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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