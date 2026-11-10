Grammys 2027: Ποιοι ράπερ διεκδικούν το βραβείο «Καλύτερου Rap Album»

Με μια ματιά Η Cardi B αναμένεται να είναι υποψήφια για το "Am I the Drama?", έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο το 2019.

Οι Don Toliver και A$AP Rocky είναι ισχυροί υποψήφιοι για τα άλμπουμ τους "Octane" και "Don't Be Dumb" αντίστοιχα.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τους Baby Keem, Rapsody, Wale, T.I., και βετεράνους της rap σκηνής.

Ο Ye (πρώην Kanye West) είναι επίσης υποψήφιος με το "Bully (Deluxe)", συνεχίζοντας την πορεία του μετά από πρόσφατες προκλήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα βραβεία Grammy του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει, και ο κλάδος της μουσικής προετοιμάζεται για τις πιθανές υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Rap Album. Μεταξύ των καλλιτεχνών που αναμένεται να διεκδικήσουν μια θέση στην κορυφή, ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Cardi B, ο Don Toliver και ο A$AP Rocky, οι οποίοι έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους με τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους.

Η Cardi B φαίνεται να είναι ένα από τα πιο σίγουρα ονόματα για μια υποψηφιότητα στην κατηγορία. Ο δεύτερος δίσκος της, «Am I the Drama?», έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, φιλοξενώντας τρία τραγούδια που έφτασαν στο top 10 του Billboard Hot 100: το «WAP» (Νο. 1), το «Up» (Νο. 1) και το «Outside» (Νο. 10). Επιπλέον, η περιοδεία της, «Little Miss Drama», που απέσπασε $70 εκατομμύρια, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της. Η Cardi B είχε κερδίσει ήδη το βραβείο σε αυτή την κατηγορία το 2019 για το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Invasion of Privacy», ενώ έχει λάβει άλλες τέσσερις υποψηφιότητες έκτοτε. Με μία νίκη από 11 συνολικά υποψηφιότητες, η πορεία της είναι εντυπωσιακή και η πιθανότητα να είναι ξανά υποψήφια, ή ακόμα και νικήτρια, είναι εξαιρετικά υψηλή.

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Αμέσως μετά την Cardi B, ακολουθούν ο Don Toliver με το άλμπουμ του «Octane» και ο A$AP Rocky με το «Don’t Be Dumb». Ο Don Toliver, ο οποίος κοσμούσε το εξώφυλλο του Billboard τον Μάρτιο, σημείωσε σημαντική άνοδο στην καριέρα του με επιτυχίες όπως τα «Body» (Νο. 14) και «E85» (Νο. 15) στο Hot 100, καθώς και με την παγκόσμια περιοδεία του «Octane World Tour». Η πιθανότητα υποψηφιότητάς του ενισχύεται και από το γεγονός ότι είναι υποψήφιος και στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Από την άλλη, το «Don’t Be Dumb» του A$AP Rocky, αν και δεν περιείχε κάποιο τραγούδι που να προκαλέσει ευρεία πολιτισμική συζήτηση, κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Νο. 1 του Billboard 200, σηματοδοτώντας την πρώτη του κορυφή σε αυτό το chart μετά από πάνω από μια δεκαετία. Η παγκόσμια περιοδεία του, που κάλυψε τρεις ηπείρους, συνέβαλε επίσης στην επιτυχία του άλμπουμ. Κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει υπάρξει υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Rap Album στο παρελθόν, κάτι που αναμένεται να αλλάξει σύντομα.

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Άλλες Πιθανές Υποψηφιότητες

Πέρα από τους τρεις αυτούς, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση. Ο Baby Keem, νικητής μιας φορά και με επτά υποψηφιότητες, θα μπορούσε να λάβει την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Rap Album για το «Ca$ino», το οποίο έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200 και περιλαμβάνει το τραγούδι «Good Flirts» (με τους Kendrick Lamar & Momo Boyd). Η Rapsody, η οποία κέρδισε το πρώτο της βραβείο το 2025 και είχε προταθεί στο παρελθόν για το «Laila’s Wisdom» το 2018, είναι επίσης μια ισχυρή υποψήφια με το φιλόδοξο άλμπουμ της «God Gotta Afro & Gold Hoops».

Ο Wale έχει επίσης πιθανότητες με το τραγούδι του «Watching Us» και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε το άλμπουμ του «Everything Is A Lot.», κάτι που θα μπορούσε να του χαρίσει την πρώτη του υποψηφιότητα μετά από πάνω από μια δεκαετία. Ο T.I. με το «Kill the King» και το επιτυχημένο single «Let ‘Em Know» (top 40 στο Hot 100) διεκδικεί επίσης μια θέση, έχοντας προταθεί στο παρελθόν τρεις φορές συνεχόμενα μεταξύ 2007 και 2009.

Στις υποψήφιες «έκπληξη» περιλαμβάνονται οι Isaiah Rashad («It’s Been Awful»), Tierra Whack («Whack’s Museum»), Dave («The Boy Who Played the Harp») και Ken Carson («Xperiment»).

Η Ακαδημία ηχογράφησης συχνά τιμά τους βετεράνους της rap σκηνής, όπως συνέβη με τη νίκη του Nas για το «King’s Disease» το 2021 και του Killer Mike για το «Michael» το 2024. Φέτος, αναμένονται υποψηφιότητες από καλλιτέχνες όπως οι Busta Rhymes & J Dilla («Dillagence II»), Mobb Deep («Infinite»), De La Soul («Cabin in the Sky»), Nas & DJ Premier («Light-Years»), Wyclef Jean («Clef Notes – Quantum Leap, Vol. 1») και Juicy J & Project Pat («Dem Goats»).

Τέλος, ο Ye (πρώην Kanye West) είναι υποψήφιος με το «Bully (Deluxe)». Ο καλλιτέχνης έχει κάνει σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση της καριέρας του, από τη δημόσια συγγνώμη του για αντισημιτικά σχόλια μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ του και μια εντυπωσιακή παγκόσμια περιοδεία. Οι Grammys άλλωστε δεν τον έχουν εγκαταλείψει, καθώς έχει κερδίσει τρία βραβεία από επτά υποψηφιότητες από το 2020 και μετά.

Η πρόβλεψη για τους 5 φιναλίστ στην κατηγορία Καλύτερου Rap Album περιλαμβάνει τα εξής άλμπουμ: «Am I the Drama?» (Cardi B), «Don’t Be Dumb» (A$AP Rocky), «Ca$ino» (Baby Keem), «Octane» (Don Toliver) και «God Gotta Afro & Gold Hoops» (Rapsody).

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