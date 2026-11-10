Eurovision Asia 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του μεγάλου τελικού – Ποια χώρα θα γράψει ιστορία;

Η Eurovision Asia 2026 ανακοινώνει τη σειρά εμφάνισης των 11 χωρών στον ιστορικό τελικό της 14ης Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ

Με μια ματιά Η Eurovision Asia 2026 διεξάγεται στην Μπανγκόκ στις 14 Νοεμβρίου 2026.

Συμμετέχουν 11 χώρες, με το Βιετνάμ να ανοίγει και τη Μαλαισία να κλείνει τον τελικό.

Η διοργανώτρια Ταϊλάνδη θα εμφανιστεί όγδοη με τους MANG x DAOU.

Ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Eurovision στο YouTube. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο μεγάλο τελικό της Eurovision Asia 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις 11 χώρες που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μια θέση στην ιστορία του διαγωνισμού. Η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης φορά τα γιορτινά της για να υποδεχτεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου την πρώτη διοργάνωση της Eurovision Asia, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να δώσει νέα μουσική διάσταση στον θεσμό της Eurovision. Με εκπροσώπους από διαφορετικές μουσικές σκηνές της Ασίας, ξεχωριστές καλλιτεχνικές προτάσεις και έντονο ανταγωνισμό, η πρώτη νίκη αποκτά ξεχωριστή σημασία, αφού η χώρα που θα κατακτήσει την κορυφή θα είναι εκείνη που θα inaugυρώσει τη λίστα των νικητών του νέου διαγωνισμού.

Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, έγινε γνωστή και η επίσημη σειρά εμφάνισης των 11 χωρών στον τελικό της Eurovision Asia 2026. Το Βιετνάμ αναλαμβάνει να ανοίξει το διαγωνιστικό μέρος, ενώ η Μαλαισία θα έχει την τιμητική θέση της τελευταίας εμφάνισης, κλείνοντας τη βραδιά με την Aina Abdul. Ανάμεσά τους θα παρελάσουν οι εκπρόσωποι εννέα ακόμη χωρών, σε μια μουσική αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των Eurofans.

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Eurovision Asia 2026: Η σειρά εμφάνισης των 11 χωρών στον μεγάλο τελικό

Η σειρά εμφάνισης διαμορφώνει τη ροή της βραδιάς, με κάθε χώρα να έχει τη δική της ευκαιρία να ξεχωρίσει στη σκηνή της Μπανγκόκ. Οι 11 συμμετοχές θα παρουσιαστούν με την ακόλουθη σειρά:

Βιετνάμ: Tóc Tiên Καμπότζη: Monetrey Λάος: Thinla Μογγολία: Beck Μπουτάν: Nyendra Φιλιππίνες: CARMELLE Μπανγκλαντές: Beatmosphere Ταϊλάνδη: MANG x DAOU Νότια Κορέα: JUNHEE Νεπάλ: Pratik Himal Rai Μαλαισία: Aina Abdul

Το Βιετνάμ με την Tóc Tiên θα έχει την ευθύνη της έναρξης, δίνοντας το πρώτο μουσικό στίγμα του ιστορικού τελικού. Στην άλλη άκρη της βραδιάς, η Aina Abdul από τη Μαλαισία θα ολοκληρώσει το διαγωνιστικό μέρος, αναλαμβάνοντας να κλείσει τις εμφανίσεις των 11 χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της διοργανώτριας Ταϊλάνδης, η οποία θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση με τους MANG x DAOU. Το κοινό της Μπανγκόκ θα έχει, επομένως, την ευκαιρία να υποδεχτεί τους εκπροσώπους της χώρας του λίγο πριν από την τελική ευθεία του διαγωνισμού.

Πότε και πού θα παρακολουθήσεις τον τελικό της Eurovision Asia 2026

Ο μεγάλος τελικός της πρώτης Eurovision Asia θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Αν θέλεις να παρακολουθήσεις ζωντανά τη μουσική αναμέτρηση, δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στην Ασία, καθώς η μετάδοση θα γίνει μέσω του επίσημου καναλιού της Eurovision στο YouTube.

Για τους τηλεθεατές στην Ελλάδα, το ραντεβού έχει οριστεί για τις 15:30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Έτσι, οι Eurofans θα μπορούν να παρακολουθήσουν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εμφάνιση, περιμένοντας να μάθουν ποια χώρα θα καταφέρει να κερδίσει την παρθενική διοργάνωση.

Ποια χώρα θα κερδίσει την πρώτη Eurovision Asia;

Με 11 διαφορετικές μουσικές προτάσεις και την προσμονή μιας ιστορικής πρεμιέρας, η Eurovision Asia 2026 ετοιμάζεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο ποιος θα κατακτήσει την πρώτη θέση, αλλά και στο ποια συμμετοχή θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σκηνή.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το Σάββατο 14 Νοεμβρίου μία χώρα θα έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη νικήτρια της Eurovision Asia και να συνδέσει το όνομά της με την ιστορική αρχή του θεσμού.

Εσύ ποια χώρα πιστεύεις ότι θα σηκώσει το πρώτο τρόπαιο της Eurovision Asia 2026;

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