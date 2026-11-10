Toasted brown beauty: Η Hailey Bieber κάνει τις καφέ αποχρώσεις να δείχνουν πιο chic από ποτέ

Από τα καστανά μαλλιά μέχρι το σοκολατένιο κραγιόν, η Hailey Bieber αποδεικνύει πως οι γήινες αποχρώσεις είναι η πιο chic επιλογή για το beauty look της σεζόν

Με μια ματιά Η Hailey Bieber υιοθέτησε το trend του "brown beauty" στα CFDA Fashion Awards με καφέ αποχρώσεις.

Τα μαλλιά της είχαν βαθιά espresso brown απόχρωση με φυσική λάμψη και χαλαρούς κυματισμούς.

Το μακιγιάζ της περιλάμβανε γήινους τόνους στο ρουζ, καφέ σκιές και cocoa brown κραγιόν.

Η Hailey Bieber έχει υιοθετήσει καφέ αποχρώσεις και στο μανικιούρ της, δείχνοντας την προτίμησή της σε αυτή την παλέτα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι γήινες αποχρώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο της ομορφιάς, καθώς μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό beauty look να δείχνει ιδιαίτερα κομψό. Η Hailey Bieber έδωσε τη δική της εκδοχή στο brown beauty trend μέσα από την εμφάνισή της στα CFDA Fashion Awards στη Νέα Υόρκη, αποδεικνύοντας πως το καφέ είναι πολλά περισσότερα από μια ασφαλή επιλογή.

Η ιδρύτρια της Rhode επέλεξε ένα εντυπωσιακό χρυσό brocade σύνολο Saint Laurent, σχεδιασμένο από τον Anthony Vaccarello. Το beauty look της, ωστόσο, ήταν εκείνο που ξεχώρισε, καθώς κινήθηκε σε μια ζεστή χρωματική παλέτα που συνδύαζε διαφορετικούς τόνους του καφέ.

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Espresso brown μαλλιά με φυσική λάμψη

Τα μαλλιά της είχαν μια βαθιά espresso brown απόχρωση, αρκετά σκούρα και πλούσια, που ανέδειξε τη φυσική τους λάμψη. Η χωρίστρα στη μέση και οι χαλαροί κυματισμοί που πλαισίωναν το πρόσωπό της ολοκλήρωσαν ένα ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές του brunette hair trend, ειδικά αν προτιμάς τα σκούρα καστανά χωρίς έντονες ανταύγειες.

Το toasted makeup με πρωταγωνιστή τα cocoa lips

Στο μακιγιάζ, η Hailey άφησε στην άκρη τη χαρακτηριστική dewy αισθητική της και επέλεξε ένα πιο ματ, ζεστό αποτέλεσμα. Το ρουζ κινήθηκε σε απαλούς γήινους τόνους, ενώ οι καφέ σκιές δημιουργούσαν ένα διακριτικό περίγραμμα στα μάτια.

Την πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια αποτέλεσαν τα χείλη της. Ένα cocoa brown κραγιόν, με ελαφρώς πιο σκούρο περίγραμμα, έδωσε βάθος στο nude μακιγιάζ και ανέδειξε τη δυναμική των καφέ αποχρώσεων.

Η brown εμμονή της Hailey Bieber

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Hailey Bieber επιλέγει τη συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Το τελευταίο διάστημα έχει υιοθετήσει chocolate brown αποχρώσεις και στο μανικιούρ της, ενώ την έχουμε δει και με πιο ανοιχτούς taupe τόνους στα νύχια.

Από τα espresso μαλλιά μέχρι τα cocoa lips και τα σοκολατένια νύχια, όλα δείχνουν πως το καφέ αποτελεί βασικό στοιχείο της beauty αισθητικής της. Και είναι μια τάση που αξίζει να δοκιμάσεις, καθώς συνδυάζει τη διαχρονικότητα των ουδέτερων χρωμάτων με μια πιο ζεστή και σοφιστικέ διάθεση.

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