Το μυστικό της οικειότητας – Γιατί τα απλά γεγονότα «σκοτώνουν» τις σχέσεις σου

Με μια ματιά Η ουσιαστική οικειότητα στις σχέσεις βασίζεται στον τρόπο επικοινωνίας, όχι στον χρόνο.

Η αποκάλυψη συναισθημάτων οδηγεί σε άμεση αίσθηση εγγύτητας μεταξύ των ανθρώπων.

Ο νευρωνικός συγχρονισμός συμβαίνει όταν οι εγκέφαλοι ευθυγραμμίζονται κατά τη συζήτηση συναισθημάτων.

Η αλλαγή αφήγησης από γεγονότα σε συναισθήματα ενισχύει την αίσθηση οικειότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναρωτιέσαι γιατί ορισμένες φιλίες μένουν επιφανειακές παρόλο που περνάτε ώρες μαζί, ή γιατί αισθάνεσαι μια αόρατη απόσταση από ανθρώπους που γνωρίζεις χρόνια, η απάντηση δεν βρίσκεται στον χρόνο που αφιερώνετε αλλά στον τρόπο που μιλάτε. Όλοι μας βαθιά μέσα μας ονειρευόμαστε να έχουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στον κόσμο με τον οποίο να μοιραζόμαστε τα πάντα —ακόμη κι αν κάποιοι από εσάς προσπαθείτε επίμονα να γίνετε φίλοι με ολόκληρο τον πλανήτη, χωρίς καμία απολύτως κρίση από εμάς. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Pew Research, περίπου οι μισοί ενήλικες διαθέτουν 1 έως 4 στενούς φίλους, ενώ ένα ανησυχητικό ποσοστό παραδέχεται πως δεν έχει ούτε έναν.

Το ερώτημα λοιπόν παραμένει καυτό: πώς καταφέρνουμε τελικά να νιώθουμε ουσιαστικά κοντά στους άλλους; Η απάντηση έρχεται από μια συναρπαστική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neuropsychologia και αποδεικνύει ότι η οικειότητα είναι καθαρά ζήτημα επικοινωνιακής χημείας. Οι ερευνητές παρακολούθησαν ζευγάρια φίλων την ώρα που συζητούσαν, καταγράφοντας την εγκεφαλική τους δραστηριότητα με brain scans τη στιγμή που αποκάλυπταν συναισθηματικές πληροφορίες σε σύγκριση με στιγμές που περιέγραφαν απλώς στεγνά γεγονότα.

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Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά, καθώς όσοι μοιράζονταν τα πραγματικά τους συναισθήματα ένιωθαν αμέσως πολύ πιο κοντά ο ένας στον άλλον σε σχέση με όσους έμεναν στα προσχήματα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι σαρωτές έδειξαν ότι οι εγκέφαλοι των ανθρώπων που μιλούσαν συναισθηματικά συγχρονίζονταν πλήρως μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν interpersonal neural synchronization. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για αυτόν τον μαγικό μηχανισμό σύνδεσης.

Τι είναι ακριβώς η interpersonal neural synchronization

Όταν βιώνεις νευρωνικό συγχρονισμό με κάποιον άλλον άνθρωπο, τα εγκεφαλικά σου κύματα ευθυγραμμίζονται προσωρινά με τα δικά του. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι σκέφτεστε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά ότι συγκεκριμένα σήματα στον εγκέφαλο ανεβοκατεβαίνουν ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τρόπο που επικοινωνείτε και συνεργάζεστε. Ένα παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται συνήθως όταν κάποιος σε μαθαίνει μια νέα δεξιότητα ή όταν δουλεύετε μαζί πάνω σε μια δημιουργική εργασία, αποδεικνύοντας ότι η κοινή συναισθηματική ροή χτίζει γέφυρες που καμία λογική κουβέντα δεν μπορεί να φτιάξει.

Η δύναμη της συναισθηματικής έκφρασης στις καθημερινές κουβέντες

Το βασικότερο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι εγκέφαλοι των ανθρώπων συγχρονίζονται την ώρα ακριβώς που μιλούν για τα συναισθήματά τους, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά. Αντί λοιπόν να περιορίζεσαι σε βαρετές αναφορές για τα τυπικά της ημέρας σου, τόλμησε να ανοιχτείς λίγο παραπάνω. Αν για παράδειγμα συζητάτε για τον καιρό και έτυχε να βρέχει χθες, φρόντισε να μοιραστείς το πώς σε έκανε να νιώσεις αυτό το σκηνικό, είτε ένιωσες μια γλυκιά μελαγχολία ακούγοντας τις σταγόνες στο παράθυρο είτε σε πήρε από κάτω η γκρίζα ατμόσφαιρα.

Πώς να αλλάξεις τον τρόπο που διηγείσαι τις ιστορίες σου

Μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που αφηγείσαι τα γεγονότα της ζωής σου μπορεί να φέρει τεράστια διαφορά στις σχέσεις σου, κάνοντας τους άλλους να σε αισθάνονται οικείοι. Αντί να λες απλώς τι συνέβη στη δουλειά ή τι σου είπε ένας φίλος, εξήγησε ποιο συναίσθημα πυροδότησε μέσα σου αυτή η κατάσταση. Ο συγχρονισμός δεν θέλει τέχνη, θέλει απλώς ειλικρίνεια και διάθεση να αφήσεις στην άκρη τα αδιάφορα γεγονότα για να αποκαλύψεις την αληθινή σου πλευρά.

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