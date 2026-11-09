Life 09.11.2026

Το απόλυτο finger food της παρέας – Αυθεντικά ιταλικά pizzette σε 2 εκδοχές

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Η αφράτη ζύμη που ξεκουράζεται σωστά, το άνοιγμα του φύλλου και οι συνδυασμοί υλικών που απογειώνουν κάθε φιλική συγκέντρωση
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα pizzette είναι μικρές, τραγανές ιταλικές πίτσες, ιδανικές για παρέα.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει δύο εκδοχές: κόκκινη με ντομάτα, πέστο και προσούτο, και λευκή με πατάτα, δεντρολίβανο και παρμεζάνα.
  • Η προετοιμασία της ζύμης απαιτεί περίπου 3 ώρες φούσκωμα, ενώ ο συνολικός χρόνος παρασκευής είναι 1 ώρα.
  • Η συνταγή δίνει 10 μερίδες pizzette, με ψήσιμο στους 250°C για 15 λεπτά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να μεταμορφώσει ακαριαία οποιοδήποτε φιλικό κάλεσμα ή χαλαρό βράδυ στο σπίτι σε μια αυθεντική ιταλική γιορτή γεύσης, αυτό είναι σίγουρα τα χειροποίητα pizzette. Αυτές οι ακαταμάχητες, μικρές, λεπτές και εξαιρετικά τραγανές πιτσέτες διαθέτουν μια μαγική ιδιότητα που την γνωρίζει όποιος τις έχει δοκιμάσει έστω και μία φορά: εξαφανίζονται από τον δίσκο σερβιρίσματος πριν καν προλάβεις να βάλεις το δεύτερο ταψί στον φούρνο. Η γοητεία τους κρύβεται στην απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο δαντελωτό, τραγανό ζυμάρι και στα φρέσκα υλικά που αγκαλιάζουν την επιφάνειά τους, προσφέροντας μια έκρηξη από απολαυστικές υφές σε κάθε μπουκιά.

Pexels
Pexels

Για να ικανοποιήσεις κάθε απαίτηση στο τραπέζι, η συγκεκριμένη συνταγή προτείνει 2 εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου εθιστικές εκδοχές που θα ξετρέψουν τους πάντες. Από τη μία πλευρά, έχουμε την κλασική και αγαπημένη κόκκινη εκδοχή με πλούσια συμπυκνωμένη σάλτσα ντομάτας, δροσερές πινελιές από πέστο και φίνο προσούτο που προστίθεται στο τέλος. Από την άλλη, η λευκή εκδοχή με λεπτοκομμένες, διαφανείς φέτες πατάτας, άρωμα φρέσκου δεντρολίβανου και τριμμένη παρμεζάνα αποδεικνύει ότι η δημιουργική απλότητα στην κουζίνα είναι συχνά ο πιο σύντομος δρόμος για την απόλυτη απόλαυση.

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Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη σωστή διαχείριση της ζύμης, η οποία απαιτεί λίγη υπομονή στο φούσκωμα για να γίνει απίστευτα ελαστική, απαλή και εύκολη στο άνοιγμα με τα δάχτυλα. Παράλληλα, οι χρόνοι προετοιμασίας είναι εξαιρετικά φιλικοί, αφού χρειάζεσαι μόλις 30 λεπτά για την προετοιμασία και άλλα 30 λεπτά για την εκτέλεση και το ψήσιμο, βγάζοντας συνολικά 10 λαχταριστές μερίδες. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα τα υλικά, τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και τα βήματα βήμα προς βήμα για να δημιουργήσεις τα δικά σου επαγγελματικά pizzette.

Pexels
Pexels

Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρειαστείς

  • 300 gr αλεύρι 00 για πίτσα
  • 1/4 κ.γ. ξηρή μαγιά
  • 180 gr νερό σε θερμοκρασία δωματίου
  • 1/2 κ.γ. αλάτι
  • 1 κ.γ. ελαιόλαδο
  • 1 φλ. συμπυκνωμένη σάλτσα ντομάτας για πίτσα
  • Ελάχιστο πέστο
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • 5 πολύ λεπτές φέτες προσούτο
  • 1 πατάτα σε λεπτές διάφανες φέτες
  • Λίγο φρέσκο δεντρολίβανο
  • 1-2 κ.σ. παρμεζάνα ψιλοτριμμένη
  • Ανθό αλατιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο χυμό λεμονιού
Pexels
Pexels

Η παρασκευή και η ξεκούραση της ζύμης

Η διαδικασία ξεκινά ρίχνοντας στον κάδο του μίξερ το αλεύρι με τη μαγιά και ανακατεύοντας ελαφρώς, ενώ στη συνέχεια προσθέτεις το νερό και ζυμώνεις σε χαμηλή ταχύτητα για 2 λεπτά. Αμέσως μετά ενσωματώνεις το αλάτι και το ελαιόλαδο, συνεχίζοντας το ζύμωμα για 8-10 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει μια συμπαγής μπάλα γύρω από τον γάντζο. Αδειάζεις τη ζύμη στον πάγκο, τη δουλεύεις για 2-3 λεπτά με τα χέρια, μαζεύεις τις ενώσεις και την αφήνεις σκεπασμένη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Έπειτα κάνεις μερικά διπλώματα, τη μεταφέρεις σε λαδωμένο μπολ, την αλείφεις με λίγο λάδι και την αφήνεις σκεπασμένη για περίπου 3 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Pexels
Pexels

Το φορμάρισμα, η γέμιση και το σωστό ψήσιμο

Παράλληλα με το φούσκωμα της ζύμης, βάζεις τις φέτες πατάτας σε μπολ με νερό και λίγο χυμό λεμονιού για να διατηρηθούν φρέσκες. Όταν η ζύμη διπλασιαστεί, την αδειάζεις στον πάγκο, τη διπλώνεις μερικές φορές και τη χωρίζεις σε 10 ισόποσα μπαλάκια, τα οποία αφήνεις να φουσκώσουν σκεπασμένα σε αντικολλητικό χαρτί για 1 ώρα. Στη συνέχεια, ανοίγεις κάθε ζυμαράκι με τα δάχτυλα σε αλευρωμένο πάγκο μέχρι να γίνει πάρα πολύ λεπτό και δαντελωτό σαν γαλέτα, τινάζεις το περιττό αλεύρι και τα αραδιάζεις στα λαδωμένα ταψιά.

Pexels
Pexels

Για την πρώτη εκδοχή, αλείφεις τα μισά pizzette με σάλτσα ντομάτας, πασπαλίζεις με ανθό αλατιού, πιπέρι, ραντίζεις με ελαιόλαδο και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 250°C στις αντιστάσεις (στην κάτω σχάρα) για 15 λεπτά, προσθέτοντας στο τέλος το πέστο και το προσούτο. Για τη δεύτερη εκδοχή, ραντίζεις τα άλλα μισά φύλλα με λάδι και τοποθετείς πάνω 3-4 στραγγισμένες φέτες πατάτας που έχεις ανακατέψει προηγουμένως με λάδι, ανθό αλατιού, δεντρολίβανο, παρμεζάνα και πιπέρι, ψήνοντας ομοίως στους 250°C για 15 λεπτά ώστε να τα σερβίρεις όλα μαζί ζεστά και τραγανά.

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finger food food pizette συνταγή
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