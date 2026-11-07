Life 07.11.2026

Θες κάτι ελαφρύ αλλά χορταστικό – Αυτή η συνταγή με σολομό θα γίνει η νέα σου αγαπημένη

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Ανακάλυψε μια εύκολη και υγιεινή συνταγή με σολομό στον φούρνο, λαχανικά και λεμόνι για να γευστικό γεύμα για την καθημερινή σου διατροφή
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο σολομός είναι πλούσιος σε πρωτεΐνη, ωμέγα-3, βιταμίνη D και B12.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει σολομό ψημένο στον φούρνο με λαχανικά, λεμόνι και μυρωδικά.
  • Είναι ένα γρήγορο (30 λεπτά) και εύκολο γεύμα, ιδανικό για ισορροπημένη διατροφή.
  • Η συνταγή μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα λαχανικά και συνοδευτικά.
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Αν αναζητάς ένα γεύμα που να συνδυάζει την υπέροχη γεύση με τη θρεπτική αξία, ο σολομός αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για το καθημερινό σου τραπέζι. Με τη χαρακτηριστική, πλούσια γεύση του και την τρυφερή υφή του, μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε πολλές διαφορετικές συνταγές, από απλά γεύματα για τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι πιο ιδιαίτερα πιάτα για ένα όμορφο δείπνο στο σπίτι. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορείς να τον απολαύσεις με απλά υλικά, χωρίς περίπλοκες τεχνικές και χωρίς να περνάς πολλή ώρα στην κουζίνα.

solomos
www.pexels.com

Ο σολομός είναι ένα ψάρι που ξεχωρίζει για τη διατροφική του αξία, καθώς αποτελεί πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Παράλληλα, περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη D και βιταμίνη Β12. Όταν τον συνδυάζεις με φρέσκα λαχανικά και λίγο ελαιόλαδο, δημιουργείς ένα γεύμα με ποικιλία θρεπτικών συστατικών, που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα.

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Αν, λοιπόν, προσέχεις τη διατροφή σου και θέλεις να απολαμβάνεις νόστιμα γεύματα χωρίς να στερείσαι τη γεύση, αυτή η συνταγή είναι ιδανική για να εμπλουτίσεις το εβδομαδιαίο σου μενού. Με λεμόνι, μυρωδικά και πολύχρωμα λαχανικά, ο σολομός ψήνεται στον φούρνο και αποκτά υπέροχο άρωμα, παραμένοντας ζουμερός και απολαυστικός.

Pexels
Pexels

Σολομός στον φούρνο με λαχανικά και λεμόνι

Μια εύκολη και γευστική συνταγή που δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Ο σολομός ψήνεται μαζί με τα λαχανικά, απορροφώντας τα αρώματα των μυρωδικών και του λεμονιού.

Συνολικός χρόνος 30΄

2 Μερίδες

Υλικά

  • 2 φιλέτα σολομού (περίπου 150 γρ. το καθένα)
  • 1 κολοκυθάκι
  • 1 μικρό μπρόκολο
  • 8-10 ντοματίνια
  • 1 λεμόνι
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
  • Λίγο φρέσκο ή αποξηραμένο άνηθο
  • Αλάτι και πιπέρι
solomos_fagito
Pinterest

Εκτέλεση

  1. Προθέρμανε τον φούρνο. Ρύθμισέ τον στους 200°C, στις αντιστάσεις ή στους 190°C στον αέρα.
  2. Ετοίμασε τα λαχανικά. Πλύνε καλά το κολοκυθάκι, το μπρόκολο και τα ντοματίνια. Κόψε το κολοκυθάκι σε ροδέλες, χώρισε το μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια και κόψε τα ντοματίνια στη μέση.
  3.  Τοποθέτησε τα υλικά στο ταψί. Στρώσε τα λαχανικά σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Πρόσθεσε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, λίγο αλάτι και πιπέρι και ανακάτεψε απαλά.
  4. Πρόσθεσε τον σολομό. Τοποθέτησε τα φιλέτα ανάμεσα στα λαχανικά. Στύψε λίγο λεμόνι από πάνω, πρόσθεσε τον άνηθο και, αν θέλεις, βάλε μερικές λεπτές φέτες λεμονιού στο ταψί.
  5. Ψήσε το φαγητό. Βάλε το ταψί στον φούρνο για περίπου 15-20 λεπτά, ανάλογα με το πάχος των φιλέτων. Έλεγξε ότι ο σολομός έχει ψηθεί καλά στο κέντρο, χωρίς να στεγνώσει.
  6. Σέρβιρε και απόλαυσε. Μοίρασε τον σολομό και τα λαχανικά στα πιάτα σου και πρόσθεσε λίγο φρέσκο λεμόνι, αν σου αρέσει η πιο έντονη, δροσερή γεύση.
Pexels
Pexels

Γιατί να εντάξεις τον σολομό στη διατροφή σου;

Ο σολομός προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση και την αποκατάσταση των μυών. Επιπλέον, περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, καθώς και βιταμίνες και μέταλλα που έχουν σημαντικό ρόλο στη συνολική υγεία σου. Τα λαχανικά συμπληρώνουν το γεύμα με φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ το ελαιόλαδο προσθέτει ακόρεστα λιπαρά και γεύση. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα χορταστικό πιάτο που μπορεί να σε βοηθήσει να απολαμβάνεις μεγαλύτερη ποικιλία στις καθημερινές διατροφικές σου επιλογές. Αν θέλεις να προσαρμόσεις τη συνταγή στις δικές σου ανάγκες, μπορείς να συνοδεύσεις τον σολομό με λίγο καστανό ρύζι, κινόα ή πατάτα φούρνου. Έτσι, μπορείς να διαμορφώσεις ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα, ανάλογα με την πείνα, τη δραστηριότητα και το διατροφικό σου πρόγραμμα.

Pexels
Pexels

Μικρά μυστικά για πιο νόστιμο και ελαφρύ αποτέλεσμα

Για να πετύχεις έναν ζουμερό σολομό, απόφυγε το υπερβολικό ψήσιμο και προτίμησε φιλέτα με παρόμοιο πάχος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Χρησιμοποίησε το ελαιόλαδο με μέτρο και δώσε ένταση στη γεύση με λεμόνι, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά, αντί να βασιστείς σε βαριές σάλτσες. Μπορείς, επίσης, να αλλάζεις τα λαχανικά ανάλογα με την εποχή, επιλέγοντας πιπεριές, σπαράγγια ή καρότα. Με αυτόν τον τρόπο, η συνταγή σου αποκτά κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις τη βασική διαδικασία. Ο σολομός στον φούρνο με λαχανικά είναι μια απλή, γευστική επιλογή για τις ημέρες που θέλεις να φας νόστιμα και ισορροπημένα. Με ελάχιστη προετοιμασία και καθημερινά υλικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα θρεπτικό πιάτο που ταιριάζει τόσο στο μεσημεριανό όσο και στο βραδινό σου γεύμα.

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γεύμα σολομός συνταγή
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