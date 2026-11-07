Social & Tech 07.11.2026

«Αντίο 5G, καλώς ήρθες 6G»: Η τεχνολογία που υπόσχεται ταχύτητες terabit και ολογράμματα

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Βάζοντας στο μικροσκόπιο τις πρώτες δοκιμές και τα νέα πρωτόκολλα, διαπιστώνεις ποιες είναι οι πραγματικές αλλαγές που θα δεις στο κινητό σου τηλέφωνο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το 6G υπόσχεται ταχύτητες terabit και σχεδόν μηδενική καθυστέρηση, φέρνοντας επανάσταση στις επικοινωνίες.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του δικτύου 6G.
  • Το 6G θα επιτρέψει επικοινωνία μέσω ολογραμμάτων σε πραγματικό χρόνο και βελτιωμένες εφαρμογές επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας.
  • Η εμπορική διάθεση του 6G αναμένεται γύρω στο 2030, απαιτώντας νέες συσκευές με εξειδικευμένα τσιπ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι το 5G ήταν το αποκορύφωμα της τεχνολογικής εξέλιξης στις επικοινωνίες, η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει εντελώς διαφορετική γνώμη και προετοιμάζει ήδη το επόμενο τεράστιο άλμα. Τα δίκτυα 6G δεν αποτελούν απλά μια μικρή αναβάθμιση στην ταχύτητα του ίντερνετ, αλλά μια ολοκληρωτική ανανεωτική προσέγγιση στον τρόπο που οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο. Με τις πρώτες εργαστηριακές δοκιμές να βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και τους διεθνείς οργανισμούς να καθορίζουν τα πρώτα επίσημα πρωτόκολλα, το τοπίο της συνδεσιμότητας αλλάζει με ταχύτερους ρυθμούς από όσο φαντάζεσαι.

Unsplash
Unsplash

Η βασική διαφορά που θα βιώσεις με την άφιξη της έκτης γενιάς δικτύων είναι η εξαφάνιση της καθυστέρησης (latency), η οποία θα αγγίζει πλέον τα μικροδευτερόλεπτα, κάνοντας τη μεταφορά δεδομένων ακαριαία. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των πληροφοριών που θα μπορεί να διακινηθεί θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο, φτάνοντας θεωρητικά σε ταχύτητες terabit ανά δευτερόλεπτο. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι απλά μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σου, αλλά θα βρίσκεται ενσωματωμένη στον ίδιο τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του δικτύου.

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Όπως είναι φυσικό, οι καταναλωτές αναρωτιούνται πότε θα φτάσει αυτή η τεχνολογία στα χέρια τους και τι είδους εξοπλισμό θα χρειαστούν. Η μετάβαση αυτή θα απαιτήσει νέες συσκευές με εξειδικευμένα τσιπ, όμως το ευρύ κοινό θα αρχίσει να βλέπει την εμπορική εφαρμογή του 6G κοντά στο 2030, καθώς τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο των πρωτοκόλλων και των πιλοτικών δοκιμών. Μέχρι τότε, οι υποδομές προετοιμάζονται για να υποδεχτούν έναν κόσμο όπου η φυσική και η ψηφιακή πραγματικότητα θα γίνουν ένα.

Unsplash
Unsplash

Ταχύτητες terabit και ολογράμματα στην καθημερινότητά σου

Οι δυνατότητες του 6G ξεπερνούν κατά πολύ την απλή λήψη βίντεο σε υψηλή ανάλυση. Με ταχύτητες που θα είναι έως και 100 φορές μεγαλύτερες από το 5G, η επικοινωνία μέσω ολογραμμάτων σε πραγματικό χρόνο θα γίνει πραγματικότητα, επιτρέποντας την ψηφιακή παρουσία σου σε συσκέψεις ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας θα λειτουργούν χωρίς ίχνος καθυστέρησης, προσφέροντας απόλυτα φυσική αίσθηση.

Unsplash
Unsplash

Αυτόνομη οδήγηση και έξυπνες πόλεις χωρίς σφάλματα

Η αυτόνομη οδήγηση είναι ένας από τους τομείς που θα μεταμορφωθούν ριζικά χάρη στην άμεση απόκριση του δικτύου. Τα οχήματα θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους και με τις υποδομές της πόλης σε κλάσματα του χιλιοστού του δευτερολέπτου, προλαμβάνοντας ατυχήματα και βελτιστοποιώντας την κυκλοφορία. Οι έξυπνες πόλεις θα αποκτήσουν «αισθητήρες» παντού, επιτρέποντας την αυτόματη διαχείριση της ενέργειας, των μεταφορών και της δημόσιας ασφάλειας.

Unsplash
Unsplash

Πότε έρχεται το 6G και ποιες συσκευές θα χρειαστείς

Αν αναρωτιέσαι πότε πρέπει να αλλάξεις το κινητό σου, η απάντηση είναι ότι έχεις ακόμα αρκετό χρόνο στη διάθεσή σου. Η εμπορική διάθεση των πρώτων δικτύων 6G υπολογίζεται γύρω στο 2030, καθώς αυτή την περίοδο οριστικοποιούνται τα διεθνή πρότυπα. Όταν η τεχνολογία φτάσει στην αγορά, θα χρειαστείς συσκευές νέας γενιάς με επεξεργαστές που υποστηρίζουν τις συχνότητες terahertz και διαθέτουν ενσωματωμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

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