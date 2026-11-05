«SMS of Death»: Η νέα απειλή που μπορεί να «ρίξει» τα Android κινητά

Μάθε για το «SMS of Death», τη νέα ευπάθεια που μπορεί να «ρίξει» Android κινητά σου χωρίς καμία ενέργεια από εσένα

Με μια ματιά Νέα απειλή «SMS of Death» (CVE-2026-58882) επηρεάζει συσκευές Android μέσω κακόβουλου SMS.

Η επίθεση είναι «zero-click», επηρεάζοντας την επεξεργασία μηνυμάτων WAP Push από το λειτουργικό σύστημα.

Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν διακοπή κλήσεων και απώλεια σύνδεσης δικτύου, με πιθανά επαναλαμβανόμενα crashes.

Η Google διέθεσε διόρθωση για νεότερες εκδόσεις Android, ενώ παλαιότερες (12, 13) εξαρτώνται από τους κατασκευαστές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ασφάλεια των κινητών μας τηλεφώνων αποτελεί διαρκή πρόκληση, και μια νέα απειλή, γνωστή ως «SMS of Death», έρχεται να ταράξει την ηρεμία των χρηστών Android. Η ευπάθεια, η οποία έχει λάβει την κωδική ονομασία CVE-2026-58882, μπορεί να αχρηστεύσει τη λειτουργία μιας συσκευής μέσω ενός απλού, αλλά κακόβουλα διαμορφωμένου, μηνύματος SMS. Το ανησυχητικότερο είναι ότι αυτή η επίθεση είναι «zero-click», που σημαίνει ότι δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τον χρήστη – ούτε άνοιγμα του μηνύματος, ούτε πάτημα κάποιου συνδέσμου, ούτε εγκατάσταση εφαρμογής.

Η καρδιά του προβλήματος βρίσκεται στον τρόπο που το λειτουργικό σύστημα Android επεξεργάζεται συγκεκριμένα τεχνικά μηνύματα, γνωστά ως WAP Push. Αυτά τα μηνύματα, που προορίζονται συνήθως για υπηρεσιακούς σκοπούς, επεξεργάζονται από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα πριν καν φτάσουν στην εφαρμογή μηνυμάτων του χρήστη. Όταν το Android επιχειρεί να ερμηνεύσει τα ανώμαλα δεδομένα που περιέχονται σε ένα κακόβουλο WAP Push μήνυμα, η διαδικασία com.android.phone, η οποία είναι υπεύθυνη για τις λειτουργίες τηλεφωνίας, μπορεί να καταρρεύσει.

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Οι επιπτώσεις αυτής της κατάρρευσης είναι άμεσες και ενοχλητικές. Μια ενεργή κλήση, ακόμα και προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορεί να διακοπεί απότομα. Επιπλέον, η σύνδεση του κινητού στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να χαθεί προσωρινά, μέχρι να επανεκκινήσει η σχετική υπηρεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα επιδεινώνεται αν το ελαττωματικό μήνυμα παραμείνει στην ουρά επεξεργασίας ή παραδοθεί εκ νέου από τον πάροχο, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του συστήματος να το διαβάσει και, κατ’ επέκταση, σε συνεχή crashes.

Την ευπάθεια εντόπισε ο ερευνητής Mark B. τον Μάιο του 2026, ο οποίος και τη γνωστοποίησε στην Google. Η τεχνική ανάλυση της ευπάθειας δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου η ευπάθεια έχει εκδηλωθεί σε δημοφιλείς συσκευές, όπως τα μοντέλα Google Pixel και Samsung Galaxy.

Οι αναφορές δείχνουν ότι ο ευάλωτος κώδικας εντοπίζεται σε εκδόσεις του Android που εκτείνονται από το Android 12 έως και το Android 16. Η Google έχει ήδη ετοιμάσει και διανείμει μια διόρθωση, η οποία ενσωματώθηκε στον κώδικα του Android που διατέθηκε τον Οκτώβριο του 2026 για τις εκδόσεις 14, 15, 16 και 17. Ωστόσο, ένα κρίσιμο ζήτημα παραμένει για τις συσκευές που τρέχουν Android 12 και Android 13. Παρόλο που αυτές οι εκδόσεις περιέχουν τον ευάλωτο κώδικα, δεν αναφέρεται ότι καλύπτονται από τις πρόσφατες διορθώσεις της Google. Η προστασία σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται από την προσαρμογή και διάθεση ξεχωριστής ενημέρωσης από τον εκάστοτε κατασκευαστή της συσκευής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η ευπάθεια επιτρέπει την ανάγνωση μηνυμάτων, την κλοπή προσωπικών δεδομένων, την απόκτηση κωδικών πρόσβασης ή τον πλήρη έλεγχο της συσκευής. Οι κύριες επιπτώσεις περιορίζονται στη λειτουργικότητα των κλήσεων και της σύνδεσης στο δίκτυο.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες Android

Η πιο άμεση και αποτελεσματική προστασία για τους χρήστες Android είναι η εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων ασφαλείας. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν την τελευταία έκδοση ενημέρωσης ασφαλείας από τις ρυθμίσεις της συσκευής τους, συνήθως στην ενότητα «Πληροφορίες τηλεφώνου» ή «Έκδοση Android». Για την αναζήτηση νέων ενημερώσεων, η σχετική επιλογή βρίσκεται συνήθως στις «Ρυθμίσεις», υπό τις ενότητες «Σύστημα», «Ενημέρωση λογισμικού» ή «Κατάσταση ασφάλειας», ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Η αλλαγή εφαρμογής SMS δεν αποτελεί λύση, καθώς το πρόβλημα αφορά την επεξεργασία του μηνύματος από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Σε περίπτωση που μια συσκευή έχει ήδη πέσει θύμα συνεχών crashes, ενδέχεται να απαιτηθεί τεχνική παρέμβαση. Μια διαδικασία μέσω ADB (Android Debug Bridge) μπορεί να διαγράψει τα προβληματικά μηνύματα από την ουρά, αλλά αυτή απαιτεί υπολογιστή και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Για την πλειοψηφία των χρηστών, η ασφαλέστερη επιλογή σε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση είναι η επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή ή του παρόχου, ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε ακούσια απώλεια δεδομένων. Οι κάτοχοι παλαιότερων συσκευών με Android 12 ή 13 καλούνται να ελέγξουν επιπρόσθετα αν ο κατασκευαστής τους προσφέρει νεότερη έκδοση ή ειδική ενημέρωση ασφαλείας.

Μια άμεση συμβουλή για την αποφυγή απρόοπτων και την προστασία της συσκευής είναι να διατηρείτε πάντα το λειτουργικό σας σύστημα ενημερωμένο, καθώς οι ενημερώσεις ασφαλείας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στις συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.

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