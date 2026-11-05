Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Με μια ματιά Η μακριά δερμάτινη φούστα αναδεικνύεται σε βασικό κομμάτι της χειμερινής μόδας.

Η τάση παρουσιάστηκε σε Fashion Weeks και συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Celebrities όπως η Celine Dion και η Amanda Seyfried υιοθετούν τη μακριά δερμάτινη φούστα.

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Αν υπάρχει ένα υλικό που επιστρέφει κάθε φθινόπωρο και χειμώνα με διαφορετικές στιλιστικές προτάσεις, αυτό είναι αναμφίβολα το δέρμα. Φέτος, όμως, εκτός από τα αγαπημένα leather jackets και τις καμπαρντίνες, την προσοχή της fashion σκηνής κερδίζει ένα διαφορετικό κομμάτι. Η μακριά δερμάτινη φούστα έρχεται να γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα staples της σεζόν, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για κομψούς και σύγχρονους συνδυασμούς.

Η τάση έκανε αισθητή την παρουσία της κατά τη διάρκεια των Fashion Weeks, ενώ πρωταγωνίστησε και στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Στον οίκο Balenciaga, ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο με δερμάτινο bomber και αντίστοιχη φούστα, ενώ στο Altuzarra είδαμε μια ψηλόμεση καφέ maxi εκδοχή συνδυασμένη με argyle πλεκτό. Από την άλλη, ο Calvin Klein πρότεινε μια μπορντό δερμάτινη φούστα με μπότες και oversized γούνινο πανωφόρι, αποδεικνύοντας ότι οι αντιθέσεις στις υφές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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Ανάλογη είναι και η προτίμηση των celebrities, με την Amanda Seyfried να εμφανίζεται με ένα look από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του Tory Burch. Η Celine Dion έχει επίσης υιοθετήσει την τάση, επιλέγοντας ένα total leather σύνολο από τον Givenchy, με μπλε δερμάτινο πουκάμισο και navy φούστα με εντυπωσιακό σκίσιμο. Σε άλλη εμφάνισή της, προτίμησε μια δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Tom Ford, επιβεβαιώνοντας ότι η δερμάτινη φούστα έχει θέση σε περισσότερες από μία στιλιστικές προσεγγίσεις.

Το καλύτερο στοιχείο της μακριάς δερμάτινης φούστας είναι ότι δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Για ένα καθημερινό look, μπορείς να τη συνδυάσεις με ένα oversized πλεκτό και ankle boots, ενώ ένα λευκό πουκάμισο και loafers θα δημιουργήσουν ένα πιο polished αποτέλεσμα για το γραφείο. Αν θέλεις κάτι πιο εντυπωσιακό για το βράδυ, δοκίμασε να την προσθέσεις σε ένα σύνολο με faux fur πανωφόρι και ψηλές μπότες.

Όσο για τις αποχρώσεις, το μαύρο παραμένει μια διαχρονική επιλογή, όμως το σοκολατί, το μπορντό και το βαθύ μπλε προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Είτε προτιμάς τις minimal γραμμές είτε τους πιο τολμηρούς συνδυασμούς, η μακριά δερμάτινη φούστα είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ανανεώσει την καθημερινή σου γκαρνταρόμπα και να δώσει διαφορετικό χαρακτήρα στα χειμερινά outfits.

Κενρτρική Εικόνα: @lglora

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