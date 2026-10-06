Μια ρύθμιση στο κινητό σου μπορεί να κάνει τη διαφορά: Το trick για περισσότερη ιδιωτικότητα

Μετατρέποντας την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων σε μια γρήγορη διαδικασία λίγων κλικ, διατηρείς τον πλήρη έλεγχο της ιδιωτικότητάς σου

Με μια ματιά Η απενεργοποίηση της πρόσβασης τοποθεσίας στο υπόβαθρο προστατεύει από την ιχνηλάτηση των μετακινήσεων.

Ο έλεγχος αδειών μικροφώνου και κάμερας αποτρέπει την πρόσβαση σε ιδιωτικές στιγμές από μη απαραίτητες εφαρμογές.

Η ενεργοποίηση two factor authentication σε όλους τους λογαριασμούς αποτελεί ισχυρή προστασία έναντι παραβιάσεων.

Η ασφάλεια του κινητού βασίζεται σε απλές ρυθμίσεις, όχι σε πολύπλοκες τεχνικές γνώσεις ή ακριβό λογισμικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη σύγχρονη ψηφιακή καθημερινότητα, το smartphone μας δεν αποτελεί απλώς μια συσκευή επικοινωνίας, αλλά τον απόλυτο θεματοφύλακα ολόκληρης της προσωπικής μας ζωής. Από τις πιο προσωπικές μας φωτογραφίες, τα μηνύματα και τους κωδικούς τραπεζών, μέχρι το ιστορικό περιήγησης, τις τοποθεσίες που επισκεπτόμαστε και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, τα πάντα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε μια οθόνη λίγων ιντσών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που απολαμβάνουμε την ευκολία που μας προσφέρει η τεχνολογία, οι κίνδυνοι για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας και την υποκλοπή δεδομένων αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς.

Αν και οι περισσότερες από εμάς θεωρούμε ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα πολύπλοκο, τεχνικό ζήτημα που αφορά αποκλικά ειδικούς, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι περισσότερες παραβιάσεις δεν συμβαίνουν μέσα από εντυπωσιακά «χακαρίσματα» όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, αλλά εκμεταλλεύονται τις προεπιλεγμένες, χαλαρές ρυθμίσεις που αφήνουμε ενεργές στις συσκευές μας από αμέλεια. Η υιοθέτηση μιας σοφιστικέ και υπεύθυνης στάσης απέναντι στα προσωπικά μας δεδομένα είναι το πιο σημαντικό βήμα για να κινούμαστε στον ψηφιακό κόσμο με απόλυτη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

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Το μυστικό για να θωρακίσεις το κινητό σου δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε αγορά ακριβού λογισμικού, αλλά την ενεργοποίηση λίγων βασικών δικλίδων ασφαλείας που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σου. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις για τα τρία πιο κρίσιμα τρικ στις ρυθμίσεις του smartphone σου που θα προστατεύσουν την ιδιωτικότητά σου σε χρόνο ρεκόρ.

Η απενεργοποίηση της πρόσβασης τοποθεσίας εφαρμογών στο υπόβαθρο

Εκατοντάδες εφαρμογές που χρησιμοποιείς καθημερινά (από social media μέχρι παιχνίδια και e-shops) καταγράφουν συνεχώς τη γεωγραφική σου θέση, ακόμα και όταν δεν τις χρησιμοποιείς ενεργά. Πήγαινε αμέσως στις «Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας» του κινητού σου, έλεγξε τη λίστα με τις εφαρμογές και άλλαξε την πρόσβαση τοποθεσίας σε «Μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής» και «Ποτέ». Με αυτόν τον τρόπο, εμποδίζεις την ιχνηλάτηση των καθημερινών σου μετακινήσεων από τρίτους.

Ο έλεγχος των αδειών μικροφώνου και κάμερας (app permissions)

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί μια απλή εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών ή ένας φακός ζητά πρόσβαση στις επαφές, το μικρόφωνο και το ιστορικό σου; Μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες είναι να κάνεις έναν τακτικό έλεγχο στις «Αδειες Εφαρμογών» και να αφαιρείς την πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνο από κάθε app που δεν τα χρειάζεται άμεσα για τη λειτουργία του, προστατεύοντας τις ιδιωτικές σου στιγμές.

Η ενεργοποίηση του two factor authentication σε όλους τους λογαριασμούς

Το απόλυτο «όπλο» απέναντι στην παραβίαση προφίλ και emails είναι η ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση στα social media, τα emails και τις τραπεζικές σου εφαρμογές, ακόμα κι αν κάποιος ανακαλύψει τον κωδικό πρόσβασής σου, δεν θα μπορεί να συνδεθεί χωρίς τον μοναδικό κωδικό που αποστέλλεται αποκλειστικά στο δικό σου κινητό. Είναι το πιο απλό, δωρεάν και αδιαπέραστο τείχος προστασίας που μπορείς να ενεργοποιήσεις σήμερα κιόλας.

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