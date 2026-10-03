Social & Tech 03.10.2026

«GrandmAIslop»: Το νέο AI trend που προκαλεί οικογενειακές κόντρες

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Από οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι AI καρτούν, το GrandmAIslop γίνεται νέο trend και ανοίγει τη συζήτηση για την ιδιωτικότητα των παιδιών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "grandmAIslop" είναι η νέα τάση όπου οι μεγαλύτεροι δημιουργούν εικόνες παιδιών με AI, προκαλώντας ανησυχία στους γονείς.
  • Η τάση αναδεικνύει τη γενεακή διαφορά στην αντίληψη της ιδιωτικότητας και της χρήσης των social media.
  • Οι νεότερες γενιές είναι πιο επιφυλακτικές λόγω της εμπειρίας τους με το διαδίκτυο και την παραμονή δεδομένων.
  • Το ζήτημα εγείρει ερωτήματα για το ποιος αποφασίζει για τη χρήση φωτογραφιών παιδιών, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ανοίξει τελευταία το κινητό σου και έχεις δει μια οικογενειακή φωτογραφία να έχει μετατραπεί σε καρτούν, χριστουγεννιάτικη αφίσα ή κάτι εντελώς random μέσω AI, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξέρεις ήδη για τι μιλάμε. Μόνο που αυτή τη φορά το trend δεν αφορά TikTokers και creators, αλλά… παππούδες και γιαγιάδες. Το «grandmAIslop» είναι ένας νέος όρος που περιγράφει τη μόδα των μεγαλύτερων σε ηλικία χρηστών να δημιουργούν AI εικόνες με πρωταγωνιστές τα εγγόνια τους. Και κάπου εδώ αρχίζει το οικογενειακό drama.

Pexels
Pexels

Για τους παππούδες, μπορεί να είναι απλώς ένας cute τρόπος να παίξουν με μια καινούργια τεχνολογία και να φτιάξουν κάτι διασκεδαστικό για την οικογένεια. Για αρκετούς νέους γονείς, όμως, το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια αστεία εικόνα. Η ανησυχία αφορά το τι συμβαίνει όταν φωτογραφίες παιδιών ανεβαίνουν σε AI εφαρμογές χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τους γονείς. Και κάπως έτσι ένα αθώο «κοίτα τι έφτιαξα!» μπορεί να καταλήξει σε κανονικό οικογενειακό debate.

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Το ενδιαφέρον είναι ότι το grandmAIslop δεν δημιουργεί απλώς ένα ακόμα internet trend. Φέρνει στην επιφάνεια μια μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις γενιές: το πώς αντιλαμβάνονται την ιδιωτικότητα, τα social media και το τι σημαίνει να ανεβάζεις μια φωτογραφία στο διαδίκτυο. Οι Millennials και η Gen Z έχουν μεγαλώσει βλέποντας το internet να περνά από τα chatrooms και τα πρώτα social media στην εποχή όπου σχεδόν κάθε φωτογραφία μπορεί να αντιγραφεί, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Pexels
Pexels

Το σκηνικό είναι αρκετά απλό. Ένας παππούς ή μια γιαγιά παίρνει μια φωτογραφία του εγγονιού, τη βάζει σε ένα AI εργαλείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να έχει ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Τα παιδιά μπορεί να εμφανίζονται ως χαρακτήρες παραμυθιού, σε χριστουγεννιάτικες σκηνές ή σε μια φανταστική οικογενειακή στιγμή που δεν συνέβη ποτέ.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την κατάσταση τόσο περίεργη για αρκετούς γονείς. Η εικόνα μπορεί να φαίνεται χαριτωμένη, όμως πίσω από αυτή υπάρχει μια πραγματική φωτογραφία ενός παιδιού που έχει δοθεί σε μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν το αποτέλεσμα είναι ωραίο, αλλά και τι γίνεται με την εικόνα και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί.

Pexels
Pexels

Και η ανησυχία δεν είναι εντελώς θεωρητική. Η χρήση εικόνων ανθρώπων από AI συστήματα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις γύρω από τη συναίνεση και την ιδιωτικότητα, ενώ οι αρχές έχουν εξετάσει περιπτώσεις κατάχρησης εργαλείων δημιουργίας εικόνων. Τον Ιούνιο του 2026, για παράδειγμα, ο Privacy Commissioner του Καναδά ανακοίνωσε ότι έρευνα σχετικά με το Grok διαπίστωσε παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας και ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε μη συναινετικά sexualized deepfakes.

Γιατί οι γενιές βλέπουν το ίδιο πράγμα τόσο διαφορετικά;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Οι μεγαλύτερες γενιές δεν μεγάλωσαν με την ίδια σχέση με το internet που έχουν σήμερα οι νεότεροι. Για έναν άνθρωπο που γνώρισε τα social media αργότερα στη ζωή του, μια φωτογραφία που ανεβαίνει σε έναν λογαριασμό μπορεί να μοιάζει περισσότερο με μια ψηφιακή οικογενειακή κορνίζα παρά με ένα κομμάτι δεδομένων που μπορεί να παραμείνει online για χρόνια.

Pexels
Pexels

Από την άλλη, οι Millennials και η Gen Z έχουν ζήσει ολόκληρη την εξέλιξη του ψηφιακού κόσμου και έχουν δει πόσο δύσκολο είναι να εξαφανιστεί πραγματικά κάτι από το internet. Αυτό έχει κάνει αρκετούς νεότερους γονείς περισσότερο προσεκτικούς με τις φωτογραφίες των παιδιών τους, ειδικά όταν αυτές περνούν πλέον και από εργαλεία generative AI.

Pexels
Pexels

Δεν σημαίνει, φυσικά, ότι κάθε παππούς που φτιάχνει μια AI φωτογραφία με το εγγόνι του κάνει κάτι επικίνδυνο ή ότι όλοι οι νέοι γονείς έχουν την ίδια άποψη. Το ζήτημα είναι περισσότερο το πού μπαίνει το όριο και ποιος αποφασίζει για μια εικόνα ενός παιδιού.

Το «μην ανεβάζεις φωτογραφίες του παιδιού» γίνεται πιο δύσκολο

Το πρόβλημα μεγαλώνει όταν οι γονείς έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θέλουν να δημοσιεύονται φωτογραφίες των παιδιών τους online, αλλά άλλοι συγγενείς συνεχίζουν να τις μοιράζονται ή να τις επεξεργάζονται μέσω εφαρμογών.

Pexels
Pexels

Και αυτό δεν αφορά μόνο το AI. Η συζήτηση για το πόσες φωτογραφίες παιδιών πρέπει να ανεβαίνουν στα social media έχει γίνει ήδη πιο έντονη, καθώς γονείς και επαγγελματίες φωτογράφοι επανεξετάζουν το πόσο εκτεθειμένα είναι τα πρόσωπα ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Pexels
Pexels

Το αποτέλεσμα είναι ένα καινούργιο οικογενειακό challenge: να συμφωνήσουν όλοι στους ίδιους κανόνες. Γιατί στην εποχή του AI, το «είναι απλώς μια φωτογραφία» δεν είναι απαραίτητα τόσο απλό όσο παλιά.

Τρεις νεαρές κοπέλες κοιτάζουν χαμογελαστές την οθόνη ενός smartphone σε εξωτερικό χώρο.
Freepik

Και κάπως έτσι το grandmAIslop γίνεται κάτι περισσότερο από ένα περίεργο internet trend. Είναι άλλη μία απόδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει τόσο γρήγορα στην καθημερινότητά μας, ώστε πλέον δημιουργεί συζητήσεις ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Οι παππούδες θέλουν να παίξουν με τη νέα τεχνολογία, οι γονείς θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και κάπου στη μέση βρίσκεται ένα πολύ σύγχρονο ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι γίνεται με τη φωτογραφία σου όταν είσαι ακόμα παιδί;

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GrandmAIslop social trend
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