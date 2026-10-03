Ghost-posting: Γιατί η Gen Z κρύβει τα posts της;

Τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως η Gen Z φαίνεται πως αρχίζει να απομακρύνεται από την ανάγκη για συνεχή έκθεση. Το κυνήγι των likes, η τέλεια φωτογραφία και το προσεκτικά στημένο feed δεν είναι πλέον πάντα προτεραιότητα. Αντίθετα, κερδίζει έδαφος μια πιο χαλαρή και προσωπική προσέγγιση στο posting, γνωστή ως ghost-posting.

Η ιδέα είναι αρκετά απλή. Κάποιος ανεβάζει μια φωτογραφία ή ένα post στο Instagram και στη συνέχεια το βάζει στο Archive, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον στο προφίλ του. Αργότερα μπορεί να το επαναφέρει, όταν θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

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Έτσι, μπορεί να δεις σήμερα στο feed κάποιου μια φωτογραφία από διακοπές που στην πραγματικότητα τραβήχτηκε εβδομάδες πριν. Δεν πρόκειται απαραίτητα για προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ψεύτικη εικόνα της ζωής του, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του προσωπικού του περιεχομένου.

Λιγότερο «τι θα πει ο κόσμος», περισσότερο «μου αρέσει εμένα»

Αυτό που κάνει το ghost-posting ενδιαφέρον είναι ότι αλλάζει τον λόγο για τον οποίο κάποιος δημοσιεύει. Αντί το βασικό ζητούμενο να είναι τα likes και τα comments, το post μπορεί απλώς να υπάρχει επειδή αρέσει στον ίδιο τον χρήστη.

Το Instagram μετατρέπεται έτσι από βιτρίνα προς τα έξω σε ένα προσωπικό digital album. Φωτογραφίες, στιγμές και αναμνήσεις βρίσκουν τη θέση τους στο feed χωρίς να χρειάζεται κάθε ανάρτηση να γίνει viral.

Η Gen Z θέλει περισσότερο έλεγχο

Με την online παρουσία να αποτελεί πλέον κομμάτι τόσο της κοινωνικής όσο και της επαγγελματικής ζωής, η συνεχής έκθεση μπορεί να γίνει κουραστική. Ειδικά όταν κάθε post μοιάζει να περνά από ένα άτυπο «τεστ» likes και reactions, η ανάγκη για έναν πιο προσωπικό χώρο γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Το ghost-posting προσφέρει ακριβώς αυτό: περισσότερο έλεγχο και λιγότερη πίεση. Ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Instagram, αλλά αποφασίζει ο ίδιος τι θα μείνει στο προφίλ του, πότε θα εμφανιστεί και πόση σημασία θα του δώσει.

Το νέο Instagram είναι πιο προσωπικό;

Ίσως το ghost-posting να δείχνει ότι η σχέση της Gen Z με τα social media αλλάζει. Το τέλειο feed παραμένει σημαντικό, αλλά δεν χρειάζεται κάθε φωτογραφία να συνοδεύεται από την αγωνία του «πόσα likes θα πάρει;».

Τελικά, μπορεί η νέα λογική να είναι πολύ πιο απλή: αν σου αρέσει μια φωτογραφία, ανέβασέ την. Αν θέλεις να την κρύψεις, κάν’ το. Και αν θελήσεις να επιστρέψει, την επαναφέρεις. Γιατί στα social media, το πιο cool πράγμα αυτή τη στιγμή ίσως είναι να μην προσπαθείς τόσο πολύ να εντυπωσιάσεις τους άλλους.

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