Social & Tech 03.10.2026

Ghost-posting: Γιατί η Gen Z κρύβει τα posts της;

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Η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιεί το Instagram με το ghost-posting με μια νέα τάση, όπου οι χρήστες κρύβουν τις αναρτήσεις τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Gen Z υιοθετεί το "ghost-posting", αρχειοθετώντας posts για να μην εμφανίζονται στο προφίλ.
  • Η πρακτική αυτή αλλάζει την εστίαση από τα likes στην προσωπική ευχαρίστηση του χρήστη.
  • Το ghost-posting προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στην online παρουσία και μειώνει την πίεση.
  • Η Gen Z επιδιώκει μια πιο προσωπική και λιγότερο αγχωτική χρήση των social media.
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Τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως η Gen Z φαίνεται πως αρχίζει να απομακρύνεται από την ανάγκη για συνεχή έκθεση. Το κυνήγι των likes, η τέλεια φωτογραφία και το προσεκτικά στημένο feed δεν είναι πλέον πάντα προτεραιότητα. Αντίθετα, κερδίζει έδαφος μια πιο χαλαρή και προσωπική προσέγγιση στο posting, γνωστή ως ghost-posting.

Μια κοπέλα με στυλ βγάζει φωτογραφία με το κινητό της, αντιπροσωπεύοντας τα aesthetic ζώδια του Instagram.
Πηγή: pexels.com

Η ιδέα είναι αρκετά απλή. Κάποιος ανεβάζει μια φωτογραφία ή ένα post στο Instagram και στη συνέχεια το βάζει στο Archive, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον στο προφίλ του. Αργότερα μπορεί να το επαναφέρει, όταν θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

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Έτσι, μπορεί να δεις σήμερα στο feed κάποιου μια φωτογραφία από διακοπές που στην πραγματικότητα τραβήχτηκε εβδομάδες πριν. Δεν πρόκειται απαραίτητα για προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ψεύτικη εικόνα της ζωής του, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του προσωπικού του περιεχομένου.

Εικονίδια των social media Meta και YouTube σε οθόνη κινητού τηλεφώνου σχετικά με την καταδίκη για εθισμό ανηλίκων.
www.freepik.com

Λιγότερο «τι θα πει ο κόσμος», περισσότερο «μου αρέσει εμένα»

Αυτό που κάνει το ghost-posting ενδιαφέρον είναι ότι αλλάζει τον λόγο για τον οποίο κάποιος δημοσιεύει. Αντί το βασικό ζητούμενο να είναι τα likes και τα comments, το post μπορεί απλώς να υπάρχει επειδή αρέσει στον ίδιο τον χρήστη.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

Το Instagram μετατρέπεται έτσι από βιτρίνα προς τα έξω σε ένα προσωπικό digital album. Φωτογραφίες, στιγμές και αναμνήσεις βρίσκουν τη θέση τους στο feed χωρίς να χρειάζεται κάθε ανάρτηση να γίνει viral.

Η Gen Z θέλει περισσότερο έλεγχο

Με την online παρουσία να αποτελεί πλέον κομμάτι τόσο της κοινωνικής όσο και της επαγγελματικής ζωής, η συνεχής έκθεση μπορεί να γίνει κουραστική. Ειδικά όταν κάθε post μοιάζει να περνά από ένα άτυπο «τεστ» likes και reactions, η ανάγκη για έναν πιο προσωπικό χώρο γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Τρεις νεαρές γυναίκες βγάζουν selfie με smartphone σε εξωτερικό χώρο.
Pexels.com

Το ghost-posting προσφέρει ακριβώς αυτό: περισσότερο έλεγχο και λιγότερη πίεση. Ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Instagram, αλλά αποφασίζει ο ίδιος τι θα μείνει στο προφίλ του, πότε θα εμφανιστεί και πόση σημασία θα του δώσει.

Το νέο Instagram είναι πιο προσωπικό;

Ίσως το ghost-posting να δείχνει ότι η σχέση της Gen Z με τα social media αλλάζει. Το τέλειο feed παραμένει σημαντικό, αλλά δεν χρειάζεται κάθε φωτογραφία να συνοδεύεται από την αγωνία του «πόσα likes θα πάρει;».

Τρεις νεαρές κοπέλες κοιτάζουν χαμογελαστές την οθόνη ενός smartphone σε εξωτερικό χώρο.
Πηγή: freepik.com

Τελικά, μπορεί η νέα λογική να είναι πολύ πιο απλή: αν σου αρέσει μια φωτογραφία, ανέβασέ την. Αν θέλεις να την κρύψεις, κάν’ το. Και αν θελήσεις να επιστρέψει, την επαναφέρεις. Γιατί στα social media, το πιο cool πράγμα αυτή τη στιγμή ίσως είναι να μην προσπαθείς τόσο πολύ να εντυπωσιάσεις τους άλλους.

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Gen Z ghost-posting social media
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