Μαύρα ρούχα χωρίς άσπρα σημάδια: Τα hacks που θα ήθελες να ξέρεις από το πρώτο πλύσιμο

Αν τα αγαπημένα σου μαύρα ρούχα έχουν αρχίσει να δείχνουν γκρι και ξεθωριασμένα, μερικά απλά hacks στο πλύσιμο μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Με μια ματιά Γύρισε τα μαύρα ρούχα ανάποδα πριν το πλύσιμο για να μειώσεις την τριβή.

Πλύνε τα μαύρα ρούχα μόνο όταν είναι απαραίτητο, αερίζοντάς τα ενδιάμεσα.

Χρησιμοποίησε κρύο ή χλιαρό νερό και απορρυπαντικό για σκούρα ρούχα.

Απόφυγε το στέγνωμα στον ήλιο και μην παραγεμίζεις τον κάδο του πλυντηρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μαύρο είναι διαχρονικό, εύκολο να το συνδυάσεις και από τα πιο αγαπημένα χρώματα στα ρούχα σου. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα: όσο περισσότερο φοράς και πλένεις τα μαύρα ρούχα σου, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν να χάσουν την έντονη απόχρωσή τους. Το αποτέλεσμα είναι εκείνο το αντιαισθητικό «άσπρισμα» που εμφανίζεται στα υφάσματα και κάνει ακόμη και ένα ολοκαίνουργιο μπλουζάκι να δείχνει παλιό. Πριν, λοιπόν, αποφασίσεις ότι ήρθε η ώρα να αποχωριστείς το αγαπημένο σου μαύρο παντελόνι ή το φούτερ που φοράς συνέχεια, δώσε λίγη περισσότερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το πλένεις.

1. Το πρώτο λάθος γίνεται πριν καν μπει το ρούχο στο πλυντήριο

Πριν βάλεις τα μαύρα ρούχα στον κάδο, γύρισέ τα ανάποδα. Με αυτόν τον απλό τρόπο περιορίζεις την τριβή της εξωτερικής πλευράς του υφάσματος με τα υπόλοιπα ρούχα και τον κάδο του πλυντηρίου. Η τριβή είναι ένας από τους βασικούς εχθρούς του χρώματος, ειδικά όταν πρόκειται για βαμβακερά και πιο ευαίσθητα υφάσματα. Αντί να τρίβεται η μαύρη εξωτερική επιφάνεια κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου πλύσης, προστατεύεται περισσότερο στο εσωτερικό.

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2. Μην περιμένεις να γεμίσει το ρούχο μυρωδιές για να το πλύνεις

Ένα ακόμη απλό κόλπο είναι να μην πλένεις τα μαύρα ρούχα σου μετά από κάθε σύντομη χρήση, εφόσον φυσικά δεν έχουν λερωθεί ή ιδρώσει. Κάθε πλύσιμο καταπονεί τις ίνες του υφάσματος και σταδιακά μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση και το χρώμα του. Αν ένα ρούχο έχει φορεθεί για λίγες ώρες και παραμένει καθαρό, μπορείς να το αερίσεις καλά και να το ξαναφορέσεις.

3. Η θερμοκρασία του νερού παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις

Για τα περισσότερα μαύρα ρούχα, προτίμησε κρύο ή χλιαρό νερό, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά των βαφών και των ινών. Αντίθετα, ένα πιο ήπιο πρόγραμμα με χαμηλότερη θερμοκρασία είναι συνήθως πιο φιλικό προς το χρώμα. Και εδώ η ετικέτα του ρούχου είναι ο καλύτερός σου σύμμαχος. Δεν έχουν όλα τα υφάσματα τις ίδιες ανάγκες, επομένως μην αντιμετωπίζεις ένα μάλλινο μαύρο πουλόβερ με τον ίδιο τρόπο που πλένεις ένα βαμβακερό T-shirt.

4. Διάλεξε απορρυπαντικό για σκούρα ρούχα

Αν η μαύρη γκαρνταρόμπα σου καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ντουλάπας, αξίζει να επιλέξεις ένα απορρυπαντικό που είναι σχεδιασμένο για σκούρα ή μαύρα ρούχα. Το σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιείς περισσότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να αφήσει κατάλοιπα πάνω στις ίνες, τα οποία κάνουν το ύφασμα να δείχνει θαμπό ή «γκριζαρισμένο». Ακολούθησε τη δοσολογία που αναγράφει το προϊόν και προσαρμόζεις την ποσότητα ανάλογα με το φορτίο και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Μην παραγεμίζεις τον κάδο

Το να στριμώχνεις όσο περισσότερα ρούχα γίνεται στον κάδο για να «βγει η δουλειά με μία πλύση» μπορεί τελικά να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Όταν ο κάδος είναι υπερβολικά γεμάτος, τα ρούχα δεν έχουν αρκετό χώρο για να κινηθούν σωστά και αυξάνεται η τριβή μεταξύ τους. Άφησε τον απαραίτητο χώρο και προσπάθησε να πλένεις τα μαύρα μαζί με άλλα σκούρα ρούχα, αποφεύγοντας κομμάτια που έχουν τραχιές επιφάνειες ή φερμουάρ που μπορούν να ταλαιπωρήσουν το ύφασμα.

6. Το στέγνωμα στον ήλιο μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός του μαύρου

Μπορεί να αγαπάς τη μυρωδιά των ρούχων που έχουν στεγνώσει στον ήλιο, όμως η παρατεταμένη έκθεση στο έντονο ηλιακό φως μπορεί να συμβάλει στο ξεθώριασμα των βαφών. Αν μπορείς, στέγνωσε τα μαύρα ρούχα σου σε σκιερό και καλά αεριζόμενο σημείο. Και πάλι, κράτησέ τα ανάποδα ώστε η εξωτερική πλευρά του υφάσματος να προστατεύεται περισσότερο.

7. Μην τα πλένεις όλα στο ίδιο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του πλυντηρίου δεν είναι «ένα για όλα». Αν χρησιμοποιείς συνεχώς ένα έντονο πρόγραμμα για τα μαύρα σου, αυξάνεις την καταπόνηση των υφασμάτων. Όποτε το επιτρέπει η ετικέτα, επίλεξε ένα πιο ήπιο πρόγραμμα, χαμηλότερη θερμοκρασία και στύψιμο που δεν είναι υπερβολικά δυνατό. Έτσι μειώνεις την καταπόνηση των ινών και βοηθάς τα ρούχα σου να διατηρήσουν τόσο την υφή όσο και το χρώμα τους.

Το μυστικό, τελικά, δεν βρίσκεται σε κάποιο μαγικό κόλπο. Βρίσκεται στις μικρές συνήθειες: πλένεις τα μαύρα σου λιγότερο συχνά όταν δεν είναι απαραίτητο, τα γυρίζεις ανάποδα, επιλέγεις σωστή θερμοκρασία και απορρυπαντικό, δεν παραγεμίζεις τον κάδο και αποφεύγεις την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Έτσι, το αγαπημένο σου μαύρο παραμένει μαύρο – και δεν καταλήγει πρόωρα να μοιάζει με ξεθωριασμένο γκρι.

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