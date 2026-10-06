Η Evangelia αποκαλύπτει στο Mad.gr τη διατροφική αλλαγή και το workout που ακολουθεί κάθε φθινόπωρο

Με μια ματιά Η Evangelia μειώνει τη ζάχαρη και το ψωμί το φθινόπωρο για επανεκκίνηση μετά το καλοκαίρι.

Η τραγουδίστρια κάνει 10 burpees καθημερινά, squats και λίγη μπάλα για γυμναστική.

Η διατροφή και η γυμναστική βοηθούν την Evangelia να διατηρεί την ενέργειά της για τις εμφανίσεις της.

Η Evangelia βρίσκει τον δικό της τρόπο να κάνει "reset" κάθε φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Evangelia έχει τον δικό της τρόπο να συνδυάζει μουσική, ενέργεια και μια καθημερινότητα γεμάτη ρυθμό. Στις πρόβες της για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε στο Mad.gr για όσα κάνει όταν επιστρέφει από το καλοκαίρι στους πιο έντονους ρυθμούς του φθινοπώρου, αποκαλύπτοντας μικρές αλλά χαρακτηριστικές συνήθειες που τη βοηθούν να επανέλθει σε πρόγραμμα.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού, η Evangelia μάς μίλησε για το δικό της «back to base» του Σεπτεμβρίου, από τη διατροφή μέχρι τη γυμναστική. Όπως αποκάλυψε, μετά τις πιο χαλαρές καλοκαιρινές ημέρες κάνει μια μικρή επανεκκίνηση, ενώ στην προπόνησή της προτιμά ασκήσεις που κρατούν το σώμα σε κίνηση, χωρίς υπερβολές. Και φυσικά, όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν την ενέργεια που φέρνει κάθε φορά στη σκηνή.

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Η μικρή διατροφική αλλαγή του φθινοπώρου

Το καλοκαίρι, όπως παραδέχεται με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι μια περίοδος κατά την οποία επιτρέπει στον εαυτό της να χαλαρώσει λίγο περισσότερο. Όταν όμως μπαίνει ο Σεπτέμβριος, επιστρέφει στις συνήθειές της και κάνει μια μικρή αλλαγή στη διατροφή της: «Για back to base τον Σεπτέμβρη κόβω λίγο τη ζάχαρη και το ψωμί, γιατί το καλοκαίρι αφήνω λίγο τον εαυτό μου να ξεφύγει. Αλλά έτσι περνάμε καλά και στρώνουμε τον Σεπτέμβρη», αποκάλυψε στο Mad.gr, περιγράφοντας με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο τη μετάβαση από την ανεμελιά του καλοκαιριού στην επιστροφή της καθημερινής ρουτίνας.

Τα burpees, τα squats και… λίγη μπαλίτσα

Η Evangelia, ωστόσο, δεν αφήνει στην άκρη και τη γυμναστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει ασκήσεις που μπορούν να γίνουν χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα μια πολύωρη προπόνηση. Μάλιστα, όπως είπε, έχει βάλει στην καθημερινότητά της και τα burpees, αλλά σε μια μικρή, συγκεκριμένη δόση: «Στο πρόγραμμα έχω τα burpees. Όχι πολλά, μόνο 10 την ημέρα, γίνεται η δουλειά. Σίγουρα κάνω squats και λίγη μπαλίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ένα workout που συνδυάζει διαφορετικές μορφές κίνησης και, όπως φαίνεται, ταιριάζει απόλυτα στον δραστήριο τρόπο ζωής της.

Η Evangelia στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας

Όλα αυτά, βέβαια, είναι μέρος της προετοιμασίας για τις εμφανίσεις της, με την Evangelia να γνωρίζει καλά πως η σκηνή απαιτεί ενέργεια, αντοχή και διαρκή κίνηση. Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, η Πλατεία Νερού στο Φάληρο γέμισε από χιλιάδες θεατές και η ίδια ήταν ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν, μετατρέποντας το stage σε ένα μεγάλο πάρτι.

Με τραγούδια όπως το «Parea» και το «Ena nero», η Evangelia παρέσυρε το κοινό στον δικό της ρυθμό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ξεχωριστό μουσικό της vibe. Από τη διατροφική της ρουτίνα μέχρι τις δέκα καθημερινές burpees, η ίδια φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να κάνει το απαραίτητο «reset» κάθε φθινόπωρο και να επιστρέφει στη δράση με ακόμη περισσότερη ενέργεια.

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