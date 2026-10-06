«Avengers: Endgame»: Η μεγάλη επιστροφή στην κορυφή του Box Office

Η επανέκδοση του blockbuster της Marvel, «Avengers: Endgame», κατάφερε να ξεπεράσει το «Avatar» και να κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση στις εισπράξεις όλων των εποχών

Με μια ματιά Το «Avengers: Endgame» επανήλθε στην κορυφή των παγκόσμιων εισπράξεων, ξεπερνώντας το «Avatar».

Η επανέκδοση της ταινίας, «Endgame: Encore», απέφερε εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το «Avatar» είχε ανακτήσει την πρώτη θέση προσωρινά χάρη σε δική του επανέκδοση.

Η επιτυχία της επανέκδοσης του «Endgame» θεωρείται ενθαρρυντική για μελλοντικές ταινίες του MCU. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Avengers: Endgame» αναδείχθηκε ξανά ως η ταινία με τις υψηλότερες παγκόσμιες εισπράξεις όλων των εποχών, εκθρονίζοντας το «Avatar» μετά από μια σύντομη περίοδο που ο τίτλος ανήκε στην ταινία του James Cameron. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη επανέκδοση της ταινίας, με τίτλο «Avengers: Endgame: Encore», η οποία κατάφερε να προσελκύσει ξανά το κοινό στους κινηματογράφους.

Η επιστροφή στην κορυφή

Η επανέκδοση, που ξεκίνησε το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της, απέφερε 4,4 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και 14,4 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Αυτά τα επιπλέον έσοδα ανέβασαν το συνολικό παγκόσμιο άθροισμα του «Avengers: Endgame» στα 2,9255 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας οριακά τα 2,9237 δισεκατομμύρια δολάρια του «Avatar».

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Το «Avatar», η ταινία του James Cameron που αρχικά κυκλοφόρησε το 2009, κατείχε για μια δεκαετία τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας όλων των εποχών παγκοσμίως, μέχρι που το «Avengers: Endgame» το ξεπέρασε το 2019. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, το «Avatar» ανέκτησε την πρώτη θέση χάρη στην επανέκδοσή του, λίγο πριν την πρεμιέρα της συνέχειας, «Avatar: The Way of Water», το 2022.

Η επιτυχία της επανέκδοσης

Το «Endgame: Encore» σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις επανεκδόσεις όλων των εποχών, πίσω μόνο από την 3D επανέκδοση του «Titanic» το 2012, η οποία είχε συγκεντρώσει 86 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία έφτασε στην κορυφή του εγχώριου box office στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, με εισπράξεις 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιτυχία αυτή την τοποθέτησε μπροστά από άλλες νέες κυκλοφορίες, όπως το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt, το «Primetime» με τον Robert Pattinson και το «Forgotten Island» της DreamWorks Animation.

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Το φαινόμενο «Avengers: Endgame»

Το «Avengers: Endgame», σε σκηνοθεσία των Anthony Russo και Joe Russo, αποτελεί παραγωγή της Marvel Studios και αφηγείται την προσπάθεια των υπερηρώων να αντιμετωπίσουν τον Thanos, ο οποίος είχε εξαφανίσει τον μισό πληθυσμό του σύμπαντος. Η ταινία διαθέτει ένα λαμπερό καστ, που περιλαμβάνει τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson και Jeremy Renner.

Η επιτυχία της επανέκδοσης θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την επερχόμενη, μεγάλου προϋπολογισμού ταινία «Doomsday». Οι Russo brothers επιστρέφουν στη σκηνοθεσία και για αυτή την ταινία του MCU, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα με την επίσης πολυαναμενόμενη ταινία της Warner Bros., «Dune: Part Three».

Αυτή η δυναμική επάνοδος του «Avengers: Endgame» στην κορυφή του παγκόσμιου box office υπογραμμίζει τη διαχρονική απήχηση του franchise και την ικανότητά του να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του κοινού, ακόμη και μετά από χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία.

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