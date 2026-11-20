Με μια ματιά Κομμένη σκηνή με την Rosario Dawson ως Claire Temple προστίθεται στην επανέκδοση του «Spider-Man: Brand New Day».

Η ηθοποιός αποκάλυψε την είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον Tom Holland.

Η επανέκδοση, που κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου, θα περιλαμβάνει εκτεταμένη εκδοχή με νέες σκηνές.

Η Dawson είχε γυρίσει σκηνή για την ταινία νωρίτερα, η οποία όμως είχε κοπεί από την αρχική κυκλοφορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Warner Bros. Pictures και η Marvel Studios ετοιμάζουν την επανέκδοση του «Spider-Man: Brand New Day» στους κινηματογράφους, φέρνοντας στους θαυμαστές μια ευχάριστη έκπληξη. Στη νέα, εκτεταμένη εκδοχή της ταινίας, θα περιλαμβάνεται μια κομμένη σκηνή που παρουσιάζει την Rosario Dawson στον ρόλο της Claire Temple, γνωστής και ως Night Nurse.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση με ενθουσιασμό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται δίπλα στον Tom Holland (Spider-Man). Στη φωτογραφία, η Rosario Dawson φοράει νοσοκομειακή στολή, ενώ ο Tom Holland, φορώντας μάσκα, αναρρώνει στο νοσοκομείο. «Είναι μια ολοκαίνουργια, ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΑ με τον φιλικό μας γείτονα Spider-Man…!», έγραψε η Rosario Dawson, εκφράζοντας την ανυπομονησία της να δει την ταινία ξανά στη μεγάλη οθόνη, από τις 4 Δεκεμβρίου.

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Η επανέκδοση της ταινίας θα περιλαμβάνει, όπως ανέφερε η ηθοποιός, «μια εκτεταμένη εκδοχή με νέες σκηνές και εκπλήξεις… Ααααχ!». Η αποκάλυψη της συμμετοχής της Rosario Dawson στο «Spider-Man: Brand New Day» δεν είναι εντελώς ξαφνική. Νωρίτερα μέσα στο έτος, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο GalaxyCon στη Raleigh της Βόρειας Καρολίνας, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε γυρίσει μια σκηνή για την ταινία, η οποία όμως τελικά κόπηκε από την τελική εκδοχή που προβλήθηκε στους κινηματογράφους.

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Όταν ρωτήθηκε ποιον χαρακτήρα θα ήθελε να συνεργαστεί ο δικός της χαρακτήρας από το «Daredevil», η Rosario Dawson είχε απαντήσει: «Λοιπόν… θα έπρεπε να πω, τον Spider-Man. Γύρισα μάλιστα μια σκηνή για τη νέα ταινία Spider-Man. Αλλά με κόψανε.» Στη συνέχεια, πρόσθεσε με χιούμορ: «Ξέρω. Το είπα στη μητέρα μου, και εκείνη μου είπε: ‘Αυτό είναι χάλια. Τώρα δεν μπορώ να ανεβάσω τις φωτογραφίες από τα παρασκήνια στα social media.’ Και εγώ της απάντησα: ‘Σωστά μαμά. Το πρόβλημα είναι ότι με έκοψαν από την ταινία που έχει, ξέρεις, τη μεγαλύτερη τηλεθέαση trailer όλων των εποχών, και εσύ δεν μπορείς να ανεβάσεις τις φωτογραφίες σου από τα BTS.’»

Η Rosario Dawson έχει καθιερωθεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, έχοντας υποδυθεί την Claire Temple σε διάφορες σειρές, όπως «Jessica Jones», «Luke Cage», «Iron Fist» και «The Defenders». Η προσθήκη της στην επανέκδοση του «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να ενθουσιάσει τους φαν, προσφέροντας μια νέα ματιά σε μια σκηνή που αρχικά έμεινε εκτός. Η επανέκδοση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» με την προσθήκη της κομμένης σκηνής της Rosario Dawson είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν την ταινία με επιπλέον περιεχόμενο.

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