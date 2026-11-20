Η Dakota και η Elle Fanning ενώνουν τις δυνάμεις τους στην οθόνη για πρώτη φορά, στο δράμα εποχής «The Nightingale»

Με μια ματιά Οι αδελφές Dakota και Elle Fanning συμπρωταγωνιστούν για πρώτη φορά στην ταινία «The Nightingale».

Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη γαλλική αντίσταση.

Βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Kristin Hannah και εστιάζει σε δύο αδελφές.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Μαρτίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για πρώτη φορά στην καριέρα τους, οι αδελφές Dakota Fanning και Elle Fanning θα μοιραστούν την κινηματογραφική οθόνη, συμπρωταγωνιστώντας στην πολυαναμενόμενη ταινία «The Nightingale». Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του φιλμ, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Kristin Hannah, που κυκλοφόρησε το 2015.

Η ταινία, τοποθετημένη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εστιάζει στις ζωές δύο αδελφών, της Vian (την οποία υποδύεται η Dakota Fanning) και της Isabelle (την οποία ενσαρκώνει η Elle Fanning), που ζουν κάτω από τη γερμανική κατοχή στη Γαλλία της δεκαετίας του 1940. Το σενάριο ξετυλίγει τις διαφορετικές πορείες που ακολουθούν οι δύο γυναίκες, αναγκασμένες να λάβουν δύσκολες αποφάσεις στον αγώνα τους για επιβίωση και ελευθερία, η καθεμία με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

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Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Το «The Nightingale» φέρνει για πρώτη φορά μαζί στην οθόνη τις Elle και Dakota Fanning, σε μια δυνατή, συγκινητική ιστορία για δύο αδελφές που αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαφορετικούς, γενναίους και επικίνδυνους δρόμους στον αγώνα για επιβίωση και ελευθερία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Στην πλαισίωση του πρωταγωνιστικού διδύμου, το καστ περιλαμβάνει αξιόλογους ηθοποιούς όπως ο Mark Rylance, ο Edmund Donovan, η Shira Haas, ο Albrecht Schuch, ο Douglas Hodge, ο Gwilym Lee και η Vinet Robinson.

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2019, με τη Γαλλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Mélanie Laurent να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή, με τον Michael Morris να αναλαμβάνει τελικά τη σκηνοθεσία.

Η προσμονή για μια κοινή συνεργασία

Οι αδελφές Fanning είχαν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για τη μελλοντική συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η ταινία. «Το «The Nightingale» θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε μαζί στην οθόνη. Έχουμε υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές ηλικίες, αλλά ποτέ δεν έχουμε μιλήσει η μία στην άλλη μπροστά στην κάμερα. Εδώ και χρόνια αναζητούσαμε μια ταινία που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί και τότε εμφανίστηκε αυτό το διαμάντι», είχαν δηλώσει στο The Hollywood Reporter.

Σε συνέντευξή τους στο Vanity Fair, αποκάλυψαν ότι η γιαγιά τους ήταν εκείνη που είχε διακρίνει πρώτα την καταλληλότητά τους για τους συγκεκριμένους ρόλους. Όταν διάβασε το μυθιστόρημα, τους είπε ότι οι δύο πρωταγωνίστριες θα μπορούσαν να ενσαρκωθούν ιδανικά από εκείνες. Η Dakota Fanning εξήγησε ότι οι προσωπικότητες των δύο ηρωίδων αντικατοπτρίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τη δυναμική της πραγματικής σχέσης της με την Elle.

«Η Vian εκφράζει την αγάπη της μέσα από τη φροντίδα, το μαγείρεμα και τη διατήρηση ενός σπιτιού. Ο χαρακτήρας της Elle, η Isabelle, είναι εκείνη που δείχνει πιο ξεκάθαρα το θάρρος της, που τρέχει προς τον κίνδυνο και την περιπέτεια. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε ίσως οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υποδυθούμε αυτούς τους ρόλους, επειδή καταλαβαίνουμε βαθιά αυτή τη δυναμική. Έχουμε και οι ίδιες ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά», ανέφερε η Dakota Fanning.

Από την πλευρά της, η Elle Fanning είχε μιλήσει στο PEOPLE, τον Νοέμβριο του 2025, για τον τρόπο προσέγγισης της συνεργασίας τους: «Νομίζω ότι στα γυρίσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε η μία την άλλη ως συναδέλφους ηθοποιούς. Φυσικά, όμως, στην ταινία υποδυόμαστε αδελφές και θα δουλεύουμε μαζί». Είχε επισημάνει ότι ήταν αναπόφευκτο, αλλά και χρήσιμο, να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη μέρος της πραγματικής ενέργειας και οικειότητας που χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως αδελφών.

Το «The Nightingale» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Μαρτίου 2027.

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