Ο Timothée Chalamet δεν αποκλείει την επιστροφή του στον ρόλο που τον καθιέρωσε διεθνώς, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν θα ήθελε να αγγίξει μια ιστορία που αγαπήθηκε τόσο πολύ

Με μια ματιά Ο Timothée Chalamet άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για sequel του «Call Me by Your Name».

Η συνέχεια της ταινίας βασίζεται στο βιβλίο «Find Me» του André Aciman.

Οι κατηγορίες εναντίον του Armie Hammer περιπλέκουν την πιθανότητα sequel.

Ο Chalamet είναι ενθουσιασμένος για νέα συνεργασία με τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την προβολή της ταινίας «Call Me by Your Name», ο Timothée Chalamet επανέφερε στο προσκήνιο το σενάριο ενός πιθανού sequel, χωρίς όμως να δίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μιλώντας στο Vanity Fair, δήλωσε ότι «ποτέ δεν λες ποτέ», αφήνοντας έτσι ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για την επιστροφή του στο ρόλο του Elio Perlman.

Η φήμη για μια πιθανή συνέχεια της ταινίας, η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του André Aciman, είχε ενισχυθεί στο παρελθόν, ειδικά μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Find Me» το 2019, το οποίο αποτελεί συνέχεια του αρχικού έργου. Ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino είχε εκφράσει την επιθυμία του να προσαρμόσει και αυτό το βιβλίο στην οθόνη, με την επιστροφή των Timothée Chalamet, Armie Hammer και Michael Stuhlbarg.

Διάβασε επίσης: Αντιδράσεις στο πάρτι του Vanity Fair: Τα έντονα φώτα που εξόργισαν τους celebrities

Ωστόσο, η πορεία προς ένα sequel περιπλέχθηκε σημαντικά μετά τις κατηγορίες εναντίον του Armie Hammer για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες ερευνήθηκαν από την αστυνομία το 2021. Παρόλο που ο Armie Hammer διατήρησε την αθωότητά του και τελικά δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από πολλά κινηματογραφικά projects. Ο Timothée Chalamet, ερωτώμενος για την πιθανότητα να επιστρέψει στον ρόλο του Elio, εξήγησε τη δική του προσέγγιση: «Είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Ποτέ δεν λες ποτέ, αλλά έχω μεγαλώσει με τη νοοτροπία ότι δεν πλησιάζεις κάτι που είναι τόσο αγαπητό σε πολλούς ανθρώπους». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσεκτική στάση απέναντι σε ένα έργο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους κριτικούς, με τον ίδιο να σέβεται την ακεραιότητα της αρχικής ιστορίας.

Νέα συνεργασία με τον Luca Guadagnino

Παρά τις επιφυλάξεις του για το sequel του «Call Me by Your Name», ο Timothée Chalamet εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino. «Τώρα, να δουλέψω ξανά με τον Luca; Σε μια στιγμή!», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το δίδυμο συνεργάστηκε πρόσφατα στην ταινία «Bones and All» του 2022, όπου ο Timothée Chalamet πρωταγωνίστησε μαζί με την Taylor Russell.

Η ταινία «Call Me by Your Name», που κυκλοφόρησε το 2017, αφηγείται την ιστορία του 17χρονου Elio Perlman (Timothée Chalamet) και του Oliver (Armie Hammer), ενός νεαρού μεταπτυχιακού φοιτητή που βοηθά τον πατέρα του Elio. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην ιταλική ύπαιθρο του 1983, όπου οι δύο πρωταγωνιστές αναπτύσσουν μια έντονη ρομαντική σχέση, η οποία κορυφώνεται με τον αποχαιρετισμό τους στο τέλος του καλοκαιριού.

Διάβασε επίσης: