Από το «Twilight» και το «The Batman» στον θρυλικό πράκτορα 007, ο Robert Pattinson ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας ήδη κερδίσει τη βασιλική υποδοχή

Με μια ματιά Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond, διαδεχόμενος τον Daniel Craig.

Ο Pattinson δήλωσε ότι η ανάληψη του ρόλου του 007 είναι η τιμή της ζωής του.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω teaser στο Instagram και καλωσορίστηκε από τον Βασιλιά Κάρολο και την Βασίλισσα Καμίλα.

Η επιλογή του Pattinson σηματοδοτεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, μετά από ρόλους όπως ο Edward Cullen και ο Batman. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μετάβαση από τον κόσμο των βαμπίρ και των υπερηρώων σε εκείνον της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα αλλαγή σελίδας για τον Robert Pattinson. Ο ηθοποιός αναλαμβάνει πλέον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς επιλέχθηκε ως ο νέος James Bond, διαδεχόμενος τον Daniel Craig. Και αν η ανακοίνωση της επιλογής του δημιούργησε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, η πρώτη του αντίδραση έδειξε πως ούτε ο ίδιος αντιμετωπίζει την ευκαιρία ως κάτι συνηθισμένο.

Λίγο μετά την επίσημη αποκάλυψη, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο Pattinson μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τον νέο του ρόλο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό αλλά και την ευγνωμοσύνη του προς την ομάδα που του εμπιστεύτηκε τον θρυλικό πράκτορα 007.

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«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δελτίο Τύπου. Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve, τους παραγωγούς Amy Pascal και David Heyman, καθώς και την ομάδα της Amazon MGM Studios, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να ξεκινήσει αυτή τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια.

Η πρώτη εμφάνιση του νέου 007 και το μήνυμα από το παλάτι

Η ανακοίνωση της επιλογής του Robert Pattinson έγινε μέσα από ένα σύντομο teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του James Bond στο Instagram. Μια μικρή σε διάρκεια αποκάλυψη, αρκετή όμως για να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για το δημοφιλές κινηματογραφικό franchise.

Και φαίνεται πως η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο King Charles και η Queen Camilla καλωσόρισαν τον νέο πράκτορα μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση με ένα μήνυμα που ταίριαζε απόλυτα στην περίσταση: «Καλώς ήρθατε στη Μυστική Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Bond», έγραψαν, δίνοντας στη στιγμή μια επιπλέον βρετανική σφραγίδα.

Η κίνηση αυτή έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η σχέση της βασιλικής οικογένειας με το σύμπαν του James Bond μετρά αρκετές δεκαετίες. Η Queen Elizabeth II είχε συναντήσει τον Sean Connery, ενώ είχε έρθει σε επαφή και με μεταγενέστερους πρωταγωνιστές του franchise, όπως ο Pierce Brosnan και ο Daniel Craig. Άλλωστε, ο 007 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της βρετανικής κινηματογραφικής ταυτότητας.

Από το Twilight στο The Batman και τώρα στον James Bond

Αν κάτι χαρακτηρίζει την πορεία του Robert Pattinson, είναι η απροθυμία του να παραμείνει εγκλωβισμένος σε έναν συγκεκριμένο κινηματογραφικό τύπο. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από το «Twilight», όπου ενσάρκωσε τον Edward Cullen, έναν ρόλο που τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Στη συνέχεια, επέλεξε να κινηθεί σε αρκετά διαφορετικά μονοπάτια, συμμετέχοντας σε πιο απαιτητικές και αντισυμβατικές παραγωγές, όπως τα «Good Time» και «The Lighthouse». Αργότερα φόρεσε τη στολή του Batman, αποδεικνύοντας πως μπορεί να αναλάβει εμβληματικούς χαρακτήρες και να τους προσεγγίσει με τη δική του ερμηνευτική ματιά.

Η επιλογή του ως James Bond μοιάζει, επομένως, με την επόμενη μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Δεν καλείται απλώς να φορέσει ένα καλοραμμένο κοστούμι, να οδηγήσει εντυπωσιακά αυτοκίνητα και να αναλάβει επικίνδυνες αποστολές. Καλείται να δώσει τη δική του ταυτότητα σε έναν ήρωα που έχει συνδεθεί με διαφορετικές γενιές θεατών και έχει ενσαρκωθεί από ηθοποιούς με εντελώς διαφορετικό στιλ.

Ένας James Bond για μια νέα γενιά

Μετά τον Sean Connery, τον Roger Moore, τον Timothy Dalton, τον Pierce Brosnan και τον Daniel Craig, ο Robert Pattinson αναλαμβάνει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του 007. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στο πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην κληρονομιά ενός τόσο αναγνωρίσιμου χαρακτήρα και στην ανάγκη για κάτι διαφορετικό.

Η συνεργασία του με τον Denis Villeneuve δημιουργεί ήδη ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν σκηνοθέτη που έχει αποδείξει πως μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακούς κινηματογραφικούς κόσμους, χωρίς να θυσιάζει την ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων του.

Ο Robert Pattinson δεν είναι πλέον ο έφηβος πρωταγωνιστής που γνώρισε την παγκόσμια επιτυχία μέσα από το «Twilight». Είναι ένας ηθοποιός που έχει δοκιμάσει διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και τώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν από τους μεγαλύτερους ρόλους της καριέρας του. Το αν θα καταφέρει να γίνει ο Bond μιας νέας γενιάς είναι κάτι που θα φανεί στη μεγάλη οθόνη. Προς το παρόν, πάντως, έχει ήδη εξασφαλίσει κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα σε έναν ηθοποιό: την επίσημη υποδοχή του νέου 007 ακόμη και από το παλάτι.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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