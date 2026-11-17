Με μια ματιά Ο Robert Pattinson προέβλεψε το 2012 ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του James Bond σε περίπου 10-20 χρόνια.

Θεωρούσε καταστροφική την ιδέα ενός "φρέσκου" Bond, πιστεύοντας ότι ο ηθοποιός έπρεπε να έχει "αποσκευές".

Το 2010 είχε αναγνωρίσει ότι ο ρόλος του Bond απαιτούσε "πολύ μεγάλα παπούτσια".

Τελικά, επιλέχθηκε για τον ρόλο του James Bond, διαδεχόμενος τον Daniel Craig. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

14 χρόνια πριν η είδηση της ανάληψης του ρόλου του James Bond από τον Robert Pattinson γίνει πραγματικότητα, ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κάνει μια αξιοσημείωτη πρόβλεψη. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2012, στην κορύφωση της δημοτικότητάς του λόγω της σειράς ταινιών Twilight, ο Robert Pattinson είχε κληθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007. Η απάντησή του, εκτός από την πρόβλεψη, αποκάλυπτε και τις απόψεις του για το προφίλ του ιδανικού επόμενου James Bond.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην βρετανική διαδικτυακή έκδοση Shortlist, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να υποδυθεί τον James Bond σε δέκα χρόνια, ο Robert Pattinson είχε απαντήσει με βεβαιότητα: «Ναι, σίγουρα», προσθέτοντας όμως αμέσως: «αλλά μάλλον σε 20 χρόνια». Η δήλωση αυτή, που τώρα φαντάζει προφητική, έδειχνε μια βαθύτερη σκέψη για την εξέλιξη του χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του ρόλου.

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Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει περαιτέρω την άποψή του, τονίζοντας ότι η ιδέα ενός «φρέσκου» Bond θα ήταν καταστροφική: «Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερη ιδέα, σαν το ‘Ας πάρουμε έναν Bond με φρέσκο πρόσωπο!’ Αυτό θα ήταν η χειρότερη ιδέα στον κόσμο», είχε αναφέρει. «Μετά τον Daniel Craig, πρέπει να έχει κάποιος «αποσκευές». Θα ήταν γελοίο να τον ανανεώσουμε σαν κάποιο νεαρό, αριστοκρατικό παιδί. Ή, αν το έκανε, θα έπρεπε να βασανιστεί τρομερά στις πρώτες σκηνές. Θα έπρεπε να κάνει την πρώτη ταινία με έναν μόνο βραχίονα ή κάτι τέτοιο».

Το πλαίσιο της εποχής και οι μελλοντικές εξελίξεις

Εκείνη την περίοδο, ο Robert Pattinson ετοιμαζόταν για την πρεμιέρα του The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2, ενώ ο Daniel Craig βρισκόταν καθ’ οδόν για την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας του ως James Bond, το Skyfall. Ακόμη νωρίτερα, το 2010, ο Robert Pattinson σε μια συνέντευξη με το BBC News, είχε ήδη αναγνωρίσει ότι η ανάληψη του ρόλου του διάσημου πράκτορα θα σήμαινε «να γεμίσει πολύ μεγάλα παπούτσια», αστειευόμενος ότι αν το έκανε εκείνη τη στιγμή, «πιθανότατα θα ήταν αρκετά κακός»

Μετά από 16 επιπλέον χρόνια καριέρας, κατά τα οποία καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς του Hollywood η «αποτυχία» του Robert Pattinson στο casting για τον ρόλο του 007 αποδείχθηκε αβάσιμη. To The Hollywood Reporter είχε αναφέρει παλαιότερα ότι ο Robert Pattinson βρισκόταν ανάμεσα στους φιναλίστ που εξετάζονταν για τον ρόλο, μαζί με τους Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor και Nicholas Hoult.

Τελικά, ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve και οι παραγωγοί Amy Pascal και David Heyman έκκριναν ότι ο Robert Pattinson ήταν ο ιδανικός για να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο, διαδεχόμενος τον Daniel Craig, ο οποίος ολοκλήρωσε την πορεία του με το No Time to Die το 2021.

Ο ίδιος ο Robert Pattinson, σχολιάζοντας την επιλογή του, είχε δηλώσει: «Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο, και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή μιας ζωής. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Denis, την Amy, τον David, την Tanya και όλους στο Amazon MGM Studios για την πίστη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτήν την φανταστική ομάδα».

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