Cinema 16.11.2026

James Bond: Ο Robert Pattinson στην πρώτη θέση της κούρσας για τον ρόλο του 007

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο πρωταγωνιστής του Twilight και του The Batman φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Amazon MGM Studios για τον επόμενο James Bond
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Robert Pattinson είναι ο επικρατέστερος για τον ρόλο του James Bond, σύμφωνα με πληροφορίες.
  • Φέρεται να διαπραγματεύεται συμβόλαιο για τρεις ταινίες, με υψηλότερη αμοιβή.
  • Ο Pattinson εξελίχθηκε από είδωλο του "Twilight" σε ηθοποιό με αντισυμβατικές επιλογές.
  • Η φήμη του και η σύνδεσή του με τον Batman θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το όνομα του Robert Pattinson έχει αρχίσει να ακούγεται όλο και πιο έντονα για τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, πυροδοτώντας φρενίτιδα στο Hollywood. Μετά από μια πορεία που τον οδήγησε από τον υπερφυσικό κόσμο του «Twilight» στις πιο απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές, ο Βρετανός ηθοποιός φαίνεται πως αποτελεί την πρώτη επιλογή της Amazon MGM Studios για τη νέα εποχή του πράκτορα 007.

Ο Robert Pattinson χαμογελάει μπροστά σε κάμερες, με φόντο το κόκκινο χαλί, για το «The Batman: Part II».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κούρσα για τον 007 και οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, ο 40χρονος Robert Pattinson πραγματοποίησε δοκιμαστικό για τον ρόλο και, το πιο εντυπωσιακό, φέρεται να διαπραγματεύεται συμβόλαιο για μόλις τρεις ταινίες, αντί των τεσσάρων που ήταν σύνηθες για τους προκατόχους του, όπως ο Pierce Brosnan. Η διαπραγμάτευση αυτή, σε συνδυασμό με την υψηλότερη αμοιβή που φέρεται να διεκδικεί, υποδεικνύει την ισχυρή επιθυμία της παραγωγής να τον εντάξει στο franchise. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης ο Josh O’Connor, ο Jack Lowden και ο – Callum Turner, ωστόσο, οι ελπίδες για τον Robert Pattinson είναι μεγάλες.

Διάβασε επίσης: Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

Από είδωλο του «Twilight» σε ηθοποιό δημιουργών

Η πορεία του Robert Pattinson είναι χαρακτηριστική της εξέλιξης ενός ηθοποιού που, ενώ αρχικά έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα από το «Twilight» και είχε προηγουμένως εμφανιστεί στο «Harry Potter and the Goblet of Fire», επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από τις καθιερωμένες εμπορικές παραγωγές. Αντ’ αυτού, στράφηκε σε συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες του σύγχρονου σινεμά, όπως οι Christopher Nolan, Werner Herzog, David Cronenberg, οι Safdie brothers, Bong Joon-ho και Robert Eggers. Αυτές οι επιλογές του επέτρεψαν να απεκδυθεί την εικόνα του νεανικού ειδώλου και να αναδείξει την υποκριτική του δεινότητα μέσα από αντισυμβατικούς ρόλους.

Ο Robert Pattinson δίνει δύο αντίχειρες προς τα πάνω μπροστά από ένα μπλε φόντο με το λογότυπο της Μπιενάλε της Βενετίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες

Το 2026 αναμένεται να είναι μια καθοριστική χρονιά για την καριέρα του Robert Pattinson. Η ταινία «The Drama», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Zendaya, αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ η «Οδύσσεια», όπου υποδύεται τον Αντίνοο, έχει ήδη σπάσει τα ταμεία, φτάνοντας τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ετοιμάζεται για την οσκαρική κούρσα. Επιπλέον, η συμμετοχή του στο ψυχολογικό θρίλερ «Primetime», όπου υποδύεται τον παρουσιαστή Chris Hansen, απέφερε 62 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Robert Pattinson ποζάρει στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας The Drama, με το trailer να έχει ήδη κυκλοφορήσει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή του στην ταινία «Dune: Part III», όπου υποδύεται έναν κατάσκοπο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Denis Villeneuve, ο οποίος έχει αναλάβει και την επόμενη περιπέτεια του James Bond.

Διάβασε επίσης: To Twilight ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη

Τα πιθανά εμπόδια για τον ρόλο του 007

Παρά την ισχυρή του υποψηφιότητα, υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στην επιλογή του Robert Pattinson για τον ρόλο του James Bond. Ένα από αυτά είναι η ήδη τεράστια φήμη του, καθώς οι παραγωγοί στο παρελθόν επέλεγαν συχνά ηθοποιούς που δεν είχαν ακόμη καθιερωθεί. Επιπλέον, η σύνδεση του Robert Pattinson με έναν άλλο εμβληματικό χαρακτήρα, τον Batman, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβληματισμούς. Η ηλικία του, επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα, αν και είναι μόλις δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Daniel Craig όταν εκείνος ανέλαβε τον ρόλο στο «Casino Royale».

robert_pattinson
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η μοναδικότητα και η αινιγματική του προσωπικότητα, σε συνδυασμό με τις αντισυμβατικές του επιλογές, αποτελούν τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά του. Κάθε ηθοποιός που έχει ενσαρκώσει τον James Bond έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον χαρακτήρα, και ο Robert Pattinson φαίνεται να διαθέτει την ιδιαίτερη ποιότητα για να το πετύχει.

Ο Robert Pattinson με κοστούμι μιλάει για το The Batman Part II, το οποίο θα είναι διαφορετικό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί πως, ανεξαρτήτως του αν τελικά αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007, ο Robert Pattinson έχει ήδη αποδείξει την αξία του, εξελισσόμενος από ένα νεανικό είδωλο σε έναν από τους πιο περιζήτητους και αναγνωρισμένους ηθοποιούς του Hollywood.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Robert Pattinson
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Τα Φαντάσματα»: Δες τον Νίκο Μουτσινά στον ρόλο «έκπληξη» που προκάλεσε χαμό στο «X»

«Τα Φαντάσματα»: Δες τον Νίκο Μουτσινά στον ρόλο «έκπληξη» που προκάλεσε χαμό στο «X»

16.11.2026
Επόμενο
Phil Collins: Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση με τα 5 παιδιά του στο κόκκινο χαλί

Phil Collins: Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση με τα 5 παιδιά του στο κόκκινο χαλί

16.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond και αλλάζει τα δεδομένα
Cinema

Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond και αλλάζει τα δεδομένα

16.11.2026
Το Hogwarts ανοίγει ξανά τις πύλες του – Δες το νέο απόσπασμα από τη σειρά Harry Potter
Cinema

Το Hogwarts ανοίγει ξανά τις πύλες του – Δες το νέο απόσπασμα από τη σειρά Harry Potter

16.11.2026
Η Kim Kardashian και η Glenn Close σε μια σειρά γεμάτη ανατροπές – Δες πότε έρχεται το «All’s Fair» στο FX Life
Cinema

Η Kim Kardashian και η Glenn Close σε μια σειρά γεμάτη ανατροπές – Δες πότε έρχεται το «All’s Fair» στο FX Life

16.11.2026
Matt Damon: Γιατί η πρόταση του Christopher Nolan για την «Οδύσσεια» ήταν ένα όνειρο ζωής
Cinema

Matt Damon: Γιατί η πρόταση του Christopher Nolan για την «Οδύσσεια» ήταν ένα όνειρο ζωής

16.11.2026
Johnny Depp: Πόσα εισέπραξε το «Ebenezer» στο ντεμπούτο του και τι δείχνουν οι αριθμοί
Cinema

Johnny Depp: Πόσα εισέπραξε το «Ebenezer» στο ντεμπούτο του και τι δείχνουν οι αριθμοί

16.11.2026
Η Keira Knightley αποκάλυψε ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το «Love Actually»
Cinema

Η Keira Knightley αποκάλυψε ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το «Love Actually»

16.11.2026
Η επιστροφή στο σύμπαν του Avatar: Όσα φέρνει η 2η σεζόν του Avatar: Seven Havens στο Paramount+
Cinema

Η επιστροφή στο σύμπαν του Avatar: Όσα φέρνει η 2η σεζόν του Avatar: Seven Havens στο Paramount+

16.11.2026
Hollywood: Οι ταινίες που κόστισαν εκατομμύρια και έγιναν οι μεγαλύτερες αποτυχίες όλων των εποχών
Cinema

Hollywood: Οι ταινίες που κόστισαν εκατομμύρια και έγιναν οι μεγαλύτερες αποτυχίες όλων των εποχών

16.11.2026
Ποιες είναι οι 10 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους «New York Times»;
Cinema

Ποιες είναι οι 10 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους «New York Times»;

15.11.2026
Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

Netflix: Το νέο AI εργαλείο που καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και σου προτείνει τι να δεις

Netflix: Το νέο AI εργαλείο που καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και σου προτείνει τι να δεις

Η τίγρης με τη γούνα-«φράουλα» που ξετρέλανε το internet: Γνώρισε την Ava από την Ταϊλάνδη!

Η τίγρης με τη γούνα-«φράουλα» που ξετρέλανε το internet: Γνώρισε την Ava από την Ταϊλάνδη!

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες