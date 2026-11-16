James Bond: Ο Robert Pattinson στην πρώτη θέση της κούρσας για τον ρόλο του 007

Ο πρωταγωνιστής του Twilight και του The Batman φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Amazon MGM Studios για τον επόμενο James Bond

Με μια ματιά Ο Robert Pattinson είναι ο επικρατέστερος για τον ρόλο του James Bond, σύμφωνα με πληροφορίες.

Φέρεται να διαπραγματεύεται συμβόλαιο για τρεις ταινίες, με υψηλότερη αμοιβή.

Ο Pattinson εξελίχθηκε από είδωλο του "Twilight" σε ηθοποιό με αντισυμβατικές επιλογές.

Η φήμη του και η σύνδεσή του με τον Batman θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το όνομα του Robert Pattinson έχει αρχίσει να ακούγεται όλο και πιο έντονα για τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, πυροδοτώντας φρενίτιδα στο Hollywood. Μετά από μια πορεία που τον οδήγησε από τον υπερφυσικό κόσμο του «Twilight» στις πιο απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές, ο Βρετανός ηθοποιός φαίνεται πως αποτελεί την πρώτη επιλογή της Amazon MGM Studios για τη νέα εποχή του πράκτορα 007.

Η κούρσα για τον 007 και οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, ο 40χρονος Robert Pattinson πραγματοποίησε δοκιμαστικό για τον ρόλο και, το πιο εντυπωσιακό, φέρεται να διαπραγματεύεται συμβόλαιο για μόλις τρεις ταινίες, αντί των τεσσάρων που ήταν σύνηθες για τους προκατόχους του, όπως ο Pierce Brosnan. Η διαπραγμάτευση αυτή, σε συνδυασμό με την υψηλότερη αμοιβή που φέρεται να διεκδικεί, υποδεικνύει την ισχυρή επιθυμία της παραγωγής να τον εντάξει στο franchise. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης ο Josh O’Connor, ο Jack Lowden και ο – Callum Turner, ωστόσο, οι ελπίδες για τον Robert Pattinson είναι μεγάλες.

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Από είδωλο του «Twilight» σε ηθοποιό δημιουργών

Η πορεία του Robert Pattinson είναι χαρακτηριστική της εξέλιξης ενός ηθοποιού που, ενώ αρχικά έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα από το «Twilight» και είχε προηγουμένως εμφανιστεί στο «Harry Potter and the Goblet of Fire», επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από τις καθιερωμένες εμπορικές παραγωγές. Αντ’ αυτού, στράφηκε σε συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες του σύγχρονου σινεμά, όπως οι Christopher Nolan, Werner Herzog, David Cronenberg, οι Safdie brothers, Bong Joon-ho και Robert Eggers. Αυτές οι επιλογές του επέτρεψαν να απεκδυθεί την εικόνα του νεανικού ειδώλου και να αναδείξει την υποκριτική του δεινότητα μέσα από αντισυμβατικούς ρόλους.

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες

Το 2026 αναμένεται να είναι μια καθοριστική χρονιά για την καριέρα του Robert Pattinson. Η ταινία «The Drama», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Zendaya, αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ η «Οδύσσεια», όπου υποδύεται τον Αντίνοο, έχει ήδη σπάσει τα ταμεία, φτάνοντας τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ετοιμάζεται για την οσκαρική κούρσα. Επιπλέον, η συμμετοχή του στο ψυχολογικό θρίλερ «Primetime», όπου υποδύεται τον παρουσιαστή Chris Hansen, απέφερε 62 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμμετοχή του στην ταινία «Dune: Part III», όπου υποδύεται έναν κατάσκοπο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Denis Villeneuve, ο οποίος έχει αναλάβει και την επόμενη περιπέτεια του James Bond.

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Τα πιθανά εμπόδια για τον ρόλο του 007

Παρά την ισχυρή του υποψηφιότητα, υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στην επιλογή του Robert Pattinson για τον ρόλο του James Bond. Ένα από αυτά είναι η ήδη τεράστια φήμη του, καθώς οι παραγωγοί στο παρελθόν επέλεγαν συχνά ηθοποιούς που δεν είχαν ακόμη καθιερωθεί. Επιπλέον, η σύνδεση του Robert Pattinson με έναν άλλο εμβληματικό χαρακτήρα, τον Batman, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβληματισμούς. Η ηλικία του, επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα, αν και είναι μόλις δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Daniel Craig όταν εκείνος ανέλαβε τον ρόλο στο «Casino Royale».

Ωστόσο, η μοναδικότητα και η αινιγματική του προσωπικότητα, σε συνδυασμό με τις αντισυμβατικές του επιλογές, αποτελούν τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά του. Κάθε ηθοποιός που έχει ενσαρκώσει τον James Bond έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον χαρακτήρα, και ο Robert Pattinson φαίνεται να διαθέτει την ιδιαίτερη ποιότητα για να το πετύχει.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ανεξαρτήτως του αν τελικά αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007, ο Robert Pattinson έχει ήδη αποδείξει την αξία του, εξελισσόμενος από ένα νεανικό είδωλο σε έναν από τους πιο περιζήτητους και αναγνωρισμένους ηθοποιούς του Hollywood.

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