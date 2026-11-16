Το Hogwarts ανοίγει ξανά τις πύλες του – Δες το νέο απόσπασμα από τη σειρά Harry Potter

Με μια ματιά Το HBO κυκλοφόρησε το πρώτο απόσπασμα από τη νέα σειρά "Harry Potter", δείχνοντας τη Μεγάλη Αίθουσα του Hogwarts.

Ο Daniel Radcliffe δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει τη νέα σειρά, επικαλούμενος την εμπειρία του και την έλλειψη τηλεοπτικών συνηθειών.

Ο Radcliffe παρότρυνε τους θαυμαστές να μην πιέζουν τους νέους ηθοποιούς και να τους αφήσουν να κάνουν τη δουλειά τους.

Η νέα σειρά, που αναμένεται να είναι πιο πιστή στα βιβλία, αντιμετωπίζει αντιδράσεις λόγω προηγούμενων δηλώσεων της JK Rowling. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο αναλυτικό απόσπασμα από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter», προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στη μαγική δεξίωση που λαμβάνει χώρα στο Hogwarts. Η 90 δευτερολέπτων σκηνή, από τη σειρά που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, απεικονίζει τους μαθητές του Hogwarts να απολαμβάνουν την πρώτη τους γιορτή της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Μετά την τελετή κατάταξης στα 4 κολλέγια, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw και Slytherin, οι νέοι μαθητές καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στην Μεγάλη Αίθουσα. Η ατμόσφαιρα ζωντανεύει με τους μαθητές να φωνάζουν ρυθμικά «Dumbledore! Dumbledore!» χτυπώντας τις παλάμες τους στα άδεια τραπέζια, ενώ ο Διευθυντής του Hogwarts, Albus Dumbledore, παρακολουθεί με χαμόγελο.

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Στη σκηνή, ο νεαρός Harry Potter, τον οποίο υποδύεται ο Dominic McLaughlin, αναρωτιέται αν ο Albus Dumbledore, που ενσαρκώνει ο John Lithgow, είναι «λίγο τρελός». Ο νέος του φίλος, Ron Weasley, τον οποίο υποδύεται ο Alastair Stout, επιβεβαιώνει: «Ναι, εντελώς εκτός πραγματικότητας».

Με ένα κλικ των δαχτύλων του Albus Dumbledore, η Μεγάλη Αίθουσα γεμίζει με μια ατελείωτη ποικιλία εδεσμάτων, από ψητό μοσχάρι και yorkshire puddings μέχρι ψητές πατάτες και φτερούγες κοτόπουλου. Ο Harry, απολαμβάνοντας ένα κομμάτι κοτόπουλο, δείχνει ενθουσιασμένος, όμως καθώς προσπαθεί να πάρει ένα δεύτερο, το φαγητό εξαφανίζεται μαγικά. Η απογοήτευσή του διαρκεί λίγο, καθώς τα πιάτα αντικαθίστανται αμέσως από μια λαχταριστή συλλογή γλυκών, όπως μαρέγκες, εκλέρ, προφιτερόλ, τάρτες, ντόνατς, καθώς και διάφορες πίτες και τούρτες.

Από την κορυφή του τραπεζιού, ο Διευθυντής στρέφεται προς την Minerva McGonagall, την οποία υποδύεται η Janet McTeer, ρωτώντας την αν είναι ευχαριστημένη που ο Harry κατατάχθηκε στο δικό της κολλέγιο, το Gryffindor. «Η γάτα που έφαγε το καναρίνι;» ρωτάει εμβληματικά. «Παραδέξου το, είσαι χαρούμενη που είναι στη δική σου ομάδα». Η Minerva McGonagall απαντά: «Λοιπόν, μοιάζει τρομερά με τον James [Potter]. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι απίστευτο». Ο Albus Dumbledore προσθέτει: «Οι εμφανίσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές, Minerva. Η φύση του είναι αποκλειστικά δική του». Στη σκηνή εμφανίζεται επίσης η Arabella Stanton ως Hermione Granger.

Αυτή η νέα ματιά στην επερχόμενη σειρά έρχεται λίγο αφότου ο Daniel Radcliffe άφησε αιχμές για τη νέα παραγωγή, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να την παρακολουθήσει. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε διάσημος σε ηλικία 11 ετών υποδυόμενος τον αγαπημένο μάγο από το 2001 έως το 2011 στις οκτώ ταινίες, μαζί με τους Rupert Grint και Emma Watson, εξήγησε τους λόγους του.

«Δεν ξέρω αν θα την παρακολουθήσω, ειλικρινά. Έχω ήδη ζήσει πολλά στο σύμπαν του Harry Potter», δήλωσε ο Daniel Radcliffe στο Associated Press. «Επίσης, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Δεν έχω δει Breaking Bad. Δεν έχω δει Mad Men. Δεν έχω δει κάποια από τις πραγματικά κλασικές σειρές. Οπότε, οκτώ ώρες είναι πολλή ώρα για οτιδήποτε».

Ο Daniel Radcliffe διευκρίνισε ότι, αν και εκείνος, ο Rupert Grint και η Emma Watson δεν είχαν «πολλή επικοινωνία σχετικά με τη συγκεκριμένη σειρά», όλοι μοιράζονταν παρόμοια συναισθήματα νοσταλγίας και προστασίας προς τους νέους ηθοποιούς. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεών του, όπου παρότρυνε τους θαυμαστές του Harry Potter να μην ασκούν πίεση στους νεαρούς ηθοποιούς της νέας τηλεοπτικής σειράς, κάνοντας συγκρίσεις με το αρχικό καστ.

Ο Daniel Radcliffe τόνισε ότι δεν θέλει να είναι ένα «παράξενο φασματικό φάντασμα» στις ζωές των παιδιών. «Είμαι σίγουρος ότι ο Dominic [McLaughlin] θα είναι καλύτερος από εμένα», είπε, προτρέποντας τους θαυμαστές να αφήσουν τους νέους πρωταγωνιστές «να κάνουν τη δουλειά τους», απαντώντας σε ανησυχίες σχετικά με τη φήμη σε νεαρή ηλικία. «Κατά κάποιον τρόπο, πιστεύω ότι το να γίνεσαι διάσημος σε νεαρή ηλικία είναι σχεδόν ευκολότερο, γιατί τότε όλα τα παράξενα πράγματα της φήμης είναι τόσο αλληλένδετα με τη ζωή σου που δεν φαίνονται παράξενα όταν τα συναντάς», ανέφερε, μιλώντας στο Screen Rant. «Υπήρχε μια όλη συζήτηση όταν αυτά τα παιδιά πήραν τους ρόλους, όπως «Πρέπει να τους προσέξουμε». Αν το εννοείτε αυτό, ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να μην μας ρωτάει για εμάς».

Προσθέτοντας μια συμβουλή, ο ηθοποιός συνέχισε: «Θα ήθελα να μην είμαι παράξενα φασματικά φαντάσματα στις ζωές αυτών των παιδιών και απλώς να τα αφήσω να συνεχίσουν». Εξήγησε ότι η νέα σειρά θα είναι «κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό» και ότι οι νέοι ηθοποιοί «θα είναι καλύτεροι από εμένα, είμαι σίγουρος ότι ο Dominic θα είναι καλύτερος από εμένα».

Ο Daniel Radcliffe μοιράστηκε επίσης την εμπειρία του, λέγοντας: «Έμαθα καθώς προχωρούσα. Κοιτάζω πίσω σε ό,τι έκανα τώρα με περισσότερη καλοσύνη και το βρίσκω λιγότερο ντροπιαστικό τώρα που είμαι μεγαλύτερος». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο σημαντική συμβουλή που μπορεί να δώσει στους νέους ηθοποιούς είναι «να περάσουν υπέροχα και να βασιστούν στο συνεργείο». «Όλοι έχουν μια εικόνα για το πώς μεγαλώσαμε στο σετ από τους καλύτερους Βρετανούς ηθοποιούς, αλλά η Maggie Smith δεν ερχόταν και δεν μου έδινε συμβουλές για το πώς να μεγαλώσω. Αυτό δεν είναι δουλειά τους», είπε. «Οι άνθρωποι με τους οποίους ήμασταν πολύ κοντά ήταν το συνεργείο. Το συνεργείο ήταν μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου, είναι ακόμα οι άνθρωποι με τους οποίους είμαι πολύ κοντά».

Στο υπόλοιπο καστ της σειράς του HBO περιλαμβάνονται οι Rory Wilmot ως Neville Longbottom, Amos Kitson ως Dudley Dursley, Louise Brealey ως Madam Rolanda Hooch, και Anton Lesser, γνωστός για τον ρόλο του Qyburn στο Game Of Thrones, ως Garrick Ollivander. Οι Bel Powley και Daniel Rigby έχουν ανακοινωθεί ως Mr και Mrs Dursley, ενώ ο ανερχόμενος Paapa Essiedu αναλαμβάνει τον πιο σκοτεινό και περίπλοκο ρόλο του Severus Snape, ενός ρόλου που έγινε διάσημος από τον αείμνηστο Alan Rickman.

Από την ανακοίνωση της σειράς το 2023, το «Harry Potter» έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές κατά της JK Rowling, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρανσφοβική από κάποιους. Πολλοί από τους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν ρόλους στη νέα σειρά έχουν αντιμετωπίσει την οργή των επικριτών της, οι οποίοι πιστεύουν ότι κάθε επανεκτέλεση του έργου της θα πρέπει να μποϊκοταριστεί. Η JK Rowling είναι εκτελεστική παραγωγός της σειράς του HBO.

Η τηλεοπτική σειρά έρχεται 15 χρόνια μετά το τέλος των αρχικών ταινιών που βασίζονταν στα best-selling βιβλία της JK Rowling, και αναφέρεται ότι θα είναι μια πιο πιστή προσαρμογή σε σχέση με τις αρχικές κινηματογραφικές μεταφορές. Ωστόσο, ενώ το HBO και πολλοί θαυμαστές του Harry Potter είναι ενθουσιασμένοι για την επερχόμενη επανεκτέλεση, η σειρά έχει ταλανιστεί από διαμάχες από την αρχή.

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