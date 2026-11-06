Celeb World 06.11.2026

Halle Berry: Η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της παίρνει νέα τροπή – Το ποσό που ζητά

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Η πρόσφατη απόφαση για τη φυσική επιμέλεια του 13χρονου Maceo και οι αποκαλύψεις για τα εξωφρενικά έξοδα μιας πολύμηνης δικαστικής διαμάχης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Olivier Martinez ζητά από τη Halle Berry να καλύψει τα δικαστικά του έξοδα ύψους 240.000 δολαρίων.
  • Ο Martinez ισχυρίζεται ότι η Berry έχει μεγάλη περιουσία και εισοδήματα, ενώ ο ίδιος έχει πενιχρά.
  • Η πλευρά του Martinez κατηγορεί την Berry για παράταση της δίκης με πολλούς μάρτυρες.
  • Η δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του γιου τους έχει ήδη εκδοθεί, αλλά η οικονομική διαμάχη συνεχίζεται.
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Αν πίστευες ότι οι δικαστικές διαμάχες των σταρ του Hollywood τελειώνουν μόλις πέσει η αυλαία της απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών, η περίπτωση της Halle Berry και του Olivier Martinez έρχεται να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Το πρώην ζευγάρι, που ενεπλάκη σε έναν εξαντλητικό νομικό αγώνα για τον 13χρονο γιο τους Maceo, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας μιας νέας, ιδιαίτερα αιχμηρής αίτησης. Αυτή τη φορά, ο γάλλος ηθοποιός ζητά επίσημα από τη δικαιοσύνη να υποχρεώσει την 60χρονη σταρ να καλύψει εξ ολοκλήρου τα δικαστικά του έξοδα, υποστηρίζοντας πως η οικονομική ψαλίδα μεταξύ τους είναι χαοτική.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο Olivier Martinez κατέθεσε δικαστικά έγγραφα υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να καλύψει το υπέρογκο ποσό των 240.000 δολαρίων που οφείλει στους νομικούς του εκπροσώπους, μετά την ολοκλήρωση της δίκης που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και σφραγίστηκε με την απόφαση της 29ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η Halle Berry, έχοντας πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στην ταινία Crime 101 και δουλεύοντας παράλληλα στα φιλμ Fleur και Red Card, διαθέτει μια τεράστια περιουσία και συνεχή ροή εισοδημάτων, την ώρα που ο ίδιος απέχει από την υποκριτική εδώ και χρόνια, συντηρούμενος ουσιαστικά από πενιχρά δικαιώματα παλαιότερων δουλειών.

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Η πλευρά του ηθοποιού τονίζει ότι η παράταση της δικαστικής διαμάχης προκλήθηκε από την τακτική της πρώην συζύγου του να καλέσει πληθώρα μαρτύρων, γεγονός που εκτόξευσε τις ώρες εργασίας των δικηγόρων. Με τα χρέη του προς τη δικηγορική εταιρεία να αγγίζουν ήδη τα 176.522,58 δολάρια, ο Olivier Martinez ζητά την άμεση παρέμβαση του δικαστηρίου ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα των δύο πλευρών.

Γυναίκα με ακουστικά στο αυτί και δαχτυλίδια στα δάχτυλα, σε συνέντευξη τύπου για τη δικαστική ανατροπή.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η χαοτική διαφορά στα εισοδήματα και η οικονομική κατάσταση

Στη δήλωση εισοδημάτων που κατέθεσε ο Olivier Martinez, αποκαλύπτεται ότι εισπράττει κατά μέσο όρο μόλις 776,34 δολάρια τον μήνα από δικαιώματα παλαιότερων έργων. Τα διαθέσιμα μετρητά του ανέρχονται σε 43.206,22 δολάρια, ενώ το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο είναι ένα σπίτι που αγόρασε έναντι 500.000 δολαρίων, με τη συνολική ακίνητη περιουσία του να εκτιμάται στα 550.000 δολάρια. Την ίδια στιγμή, τα μηνιαία έξοδά του για τη συντήρηση του σπιτιού, τους λογαριασμούς και τα είδη πρώτης ανάγκης φτάνουν τα 17.555,99 δολάρια, καθιστώντας την κάλυψη των 240.000 δολαρίων για τη νομική του εκπροσώπηση παντελώς αδύνατη.

Γυναίκα με κοντά καστανά μαλλιά κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο, σε μια σκηνή που σχετίζεται με τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια.
https://www.instagram.com/halleberry/

Η δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του 13χρονου Maceo

Η σκληρή δικαστική διαμάχη ξέσπασε όταν ο Olivier Martinez κατήγγειλε την Halle Berry για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του γιου τους, διεκδικώντας την πλήρη επιμέλεια. Παρά τις προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό που απέτυχαν, η δίκη οδήγησε στην απόφαση της 29ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας διατηρεί τη φυσική επιμέλεια του Maceo, ενώ η ηθοποιός δεν έχει προς το παρόν το δικαίωμα να φιλοξενεί το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η Halle Berry διατηρεί την κοινή νομική επιμέλεια και τον τελικό λόγο σε περίπτωση διαφωνιών για ουσιαστικά ζητήματα του παιδιού.

hale_berry_paidi
https://www.instagram.com/halleberry/

Το επόμενο ραντεβού στο δικαστήριο και το αίτημα προκαταβολής

Ο Olivier Martinez επιμένει ότι η Halle Berry οφείλει να προκαταβάλει τις δικηγορικές αμοιβές του, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στα 2 μέρη. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς το δικαστήριο αναμένεται να επανεξετάσει το ζήτημα της επιμέλειας εντός του Νοεμβρίου, με την οικονομική διαμάχη να προσθέτει νέες εντάσεις στη σχέση των δύο πρώην συζύγων.

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Halle Berry Olivier Martinez ΓΙΟΣ δίκη
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