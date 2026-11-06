Η Ματούλα Ζαμάνη «εξόντωσε» το διαδικτυακό hate με μία μυγοσκοτώστρα – Δες το viral βίντεο

Με μια ματιά Η Ματούλα Ζαμάνη αντιμετωπίζει το διαδικτυακό hate με χιούμορ και μια μυγοσκοτώστρα.

Η τραγουδίστρια δεν απαντά στους επικριτές της, αλλά συμβολικά "εξοντώνει" τα αρνητικά σχόλια.

Το viral βίντεο δείχνει προσβλητικά μηνύματα χρηστών για την εμφάνισή της.

Η Ζαμάνη δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει την εικόνα της για να ικανοποιήσει άλλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ματούλα Ζαμάνη βρήκε έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο να αντιμετωπίσει όσους αισθάνονται την ανάγκη να κρίνουν την εξωτερική της εμφάνιση μέσα από τα social media. Η γνωστή ερμηνεύτρια δεν μπήκε στη διαδικασία να υπερασπιστεί τις στιλιστικές επιλογές της, ούτε επέλεξε να απαντήσει με έντονο ύφος στους επικριτές της. Αντιθέτως, αποφάσισε να επιστρατεύσει το χιούμορ και να μετατρέψει τα κακόβουλα μηνύματα σε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο, με πρωταγωνίστρια μια… μυγοσκοτώστρα. Με μια κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, έδειξε πως δεν σκοπεύει να αφήσει τα αρνητικά σχόλια να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και παρουσιάζει τον εαυτό της.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους 1 βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο συγκέντρωσε μερικές από τις πιο αιχμηρές παρατηρήσεις που έχει δεχτεί. Το αποτέλεσμα ήταν μια διαφορετική απάντηση στο διαδικτυακό bullying, που δεν χρειάστηκε ιδιαίτερες εξηγήσεις για να περάσει το μήνυμά της.

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Στο βίντεο, η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίζει μηνύματα χρηστών που έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική της εικόνα, εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους για τις ενδυματολογικές επιλογές, τα μαλλιά, το μακιγιάζ και το γενικότερο παρουσιαστικό της. Ορισμένοι, μάλιστα, δεν περιορίστηκαν σε προσωπικές απόψεις, αλλά χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα ενός χρήστη που έγραψε: «Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει». Σε ένα ακόμη σχόλιο, κάποιος αναφέρθηκε στο ντύσιμό της με εξίσου απαξιωτικό τρόπο, γράφοντας: «Βρε παιδί μου, αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια, όχι σαν λέτσος!».

Η απάντηση της τραγουδίστριας σε όλα αυτά ήταν μάλλον διαφορετική από εκείνη που θα περίμεναν οι επικριτές της. Κρατώντας μια μυγοσκοτώστρα, άρχισε να «εξοντώνει» συμβολικά τα σχόλια, δίνοντας μια χιουμοριστική διάσταση σε μια συμπεριφορά που συχνά ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας.

Το προσωπικό στιλ της και η ελευθερία να εκφράζεται όπως θέλει

Η Ματούλα Ζαμάνη έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική παρουσία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις μουσικές επιλογές της. Ο αυθορμητισμός, η ιδιαίτερη αισθητική και η απουσία διάθεσης να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες αποτελούν στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν και στη σκηνή και στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Φυσικά, όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται στο προσκήνιο, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τη δουλειά και την εικόνα του. Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί τις προσωπικές επιθέσεις ούτε μετατρέπει την εμφάνιση κάποιου σε πεδίο για προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Με το βίντεό της, η τραγουδίστρια επέλεξε να μη δώσει μεγαλύτερη αξία στα συγκεκριμένα μηνύματα. Αντίθετα, τα αντιμετώπισε σαν κάτι που δεν αξίζει να της χαλάσει τη διάθεση, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως το δικό της μέσο αντίδρασης.

Και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από την κίνησή της, είναι πως η Ματούλα Ζαμάνη δεν έχει σκοπό να αλλάξει την εικόνα της για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όσων κρύβονται πίσω από μια οθόνη. Η μυγοσκοτώστρα της έγινε, με τον πιο ευφάνταστο τρόπο, η απάντηση σε όσους μπερδεύουν την προσωπική άποψη με την προσβολή.

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