Celeb News 05.11.2026

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

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Οι δύο διάσημες φίλες επέλεξαν χριστουγεννιάτικες πιτζάμες και βελούδινες ρόμπες για την έξοδό τους στη Νέα Υόρκη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lawrence και η Kim Kardashian εμφανίστηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη με ασορτί πιτζάμες.
  • Φορούσαν δημιουργίες από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή του brand SKIMS της Kim Kardashian.
  • Η εμφάνισή τους ήταν χαλαρή, σε αντίθεση με τις συνήθεις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις.
  • Το άρθρο τονίζει την στενή φιλία που συνδέει τις δύο διάσημες προσωπικότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lawrence και η Kim Kardashian επέλεξαν να χαρίσουν μια ξεχωριστή νότα στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, εμφανιζόμενες μαζί με ασορτί πιτζάμες. Η ασυνήθιστη αυτή επιλογή έγινε το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, όταν οι δύο διάσημες γυναίκες απαθανατίστηκαν από τους φωτογράφους κατά την έξοδό τους από ένα ξενοδοχείο, φορώντας ενδυμασίες που προέρχονται από την πρόσφατη χριστουγεννιάτικη καμπάνια του brand της Kim Kardashian.

Η Kim Kardashian ποζάρει με ένα λευκό φόρεμα και εντυπωσιακά κοσμήματα, επιβεβαιώνοντας την επιμονή της να γίνει δικηγόρος.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Μια χαλαρή εμφάνιση στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ

Η Kim Kardashian και η Jennifer Lawrence άφησαν για λίγο στην άκρη τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και επέλεξαν την άνεση, φορώντας δημιουργίες από τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή της SKIMS, του brand της Kardashian. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν με ασορτί μαύρα σετ πιτζάμας με γιορτινά σχέδια, τα οποία συνδύασαν με καφέ βελούδινες ρόμπες με κουκούλα. Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο μια χαλαρή βραδιά στο σπίτι παρά μια έξοδο στο κέντρο της Νέας Υόρκης, αποδεικνύοντας πως ακόμη και δύο σταρ που έχουν συνηθίσει να τραβούν τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους μπορούν να επιλέξουν ένα πιο cozy στιλ.

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Η επιλογή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνηθισμένες εμφανίσεις των δύο γυναικών, οι οποίες συνήθως βρίσκονται στο επίκεντρο της μόδας με εντυπωσιακές δημιουργίες. Η βραδινή τους έξοδος με πιτζάμες στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη και έδειξε μια πιο προσωπική και ανέμελη πλευρά των δύο διάσημων προσωπικοτήτων.

Η στενή σχέση μεταξύ Jennifer Lawrence και Kim Kardashian

Η φιλία μεταξύ της Jennifer Lawrence και της Kim Kardashian δεν είναι κάτι καινούργιο. Η Jennifer Lawrence έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την οικογένεια Kardashian. Μάλιστα, το 2015, για τα 25α γενέθλιά της, η Kris Jenner της είχε ετοιμάσει μια έκπληξη σε ένα πάρτι, στο οποίο παρευρέθηκαν στενοί φίλοι και συγγενείς.

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Η σχέση τους εμβαθύνθηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2017, όταν η Jennifer Lawrence παρουσίαζε την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό όπου βρέθηκε κρυμμένη στην ντουλάπα της Kris Jenner, περιγράφοντας την εμπειρία ως κάτι που «ήταν όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».

Μια γυναίκα με μακριά μαλλιά και γυαλιά ηλίου ποζάρει με ένα γαλάζιο φόρεμα, αναδεικνύοντας το νέο επαγγελματικό εγχείρημα της ηθοποιού.
https://www.instagram.com/jlaw/

Η Kim Kardashian, η οποία ήταν καλεσμένη στην ίδια εκπομπή, επιβεβαίωσε την ιστορία και πρόσθεσε περαιτέρω λεπτομέρειες για μια επίσκεψη της Jennifer Lawrence στο σπίτι τους: «Η Τζένιφερ ήρθε για δείπνο πριν από δύο εβδομάδες. Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου τόσο μεθυσμένη στη ζωή μας», είχε δηλώσει, συνεχίζοντας: «Ήταν πολύ αστείο. Ήπιαν μερικά ποτά παραπάνω από όσο αντέχω εγώ». Αυτές οι δηλώσεις και οι κοινές τους εμφανίσεις, όπως η πρόσφατη βραδινή έξοδος με πιτζάμες, αποδεικνύουν την ουσιαστική φιλία που συνδέει τις δύο γυναίκες, πέρα από τη δημόσια εικόνα τους.

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Jennifer Lawrence Kim Kardashian
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