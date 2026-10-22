Celeb News 22.10.2026

Harry Styles: Aμήχανη στιγμή με θαυμαστή στους δρόμους της Νέας Υόρκης

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Μια συνηθισμένη βόλτα του τραγουδιστή πήρε απρόσμενη τροπή, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την αντίδρασή του σε μια επίμονη προσέγγιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ένιωσε άβολα όταν θαυμαστής τον προσέγγισε επιμένοντας για αυτόγραφο στη Νέα Υόρκη.
  • Ο θαυμαστής ακολούθησε τον τραγουδιστή για αρκετά οικοδομήματα, παρά τις προσπάθειες του τελευταίου να παραμείνει απαρατήρητος.
  • Ο σωματοφύλακας του Styles προσπάθησε να ενημερώσει τις αρχές, αλλά η αστυνομία δεν παρενέβη.
  • Το περιστατικό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Styles για τη σύντροφό του που τον βοήθησε να νιώθει άνετα δημόσια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής βόλτας του στη Νέα Υόρκη, όταν ένας θαυμαστής τον προσέγγισε με επιμονή, ζητώντας αυτόγραφο. Το περιστατικό, που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, δείχνει τον τραγουδιστή να φαίνεται εμφανώς ενοχλημένος από την κατάσταση, ενώ ο θαυμαστής τον ακολουθούσε για αρκετά οικοδομήματα.

Καλλιτέχνης παίζει κιθάρα στη σκηνή, με φόντο φωτεινό φωτισμό, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Madison Square Garden.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνάντηση έλαβε χώρα την Τετάρτη, με τον Harry Styles να προσπαθεί να διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Παρά τις προσπάθειές του να παραμείνει απαρατήρητος, ο θαυμαστής, κρατώντας μια στοίβα δίσκων προς υπογραφή, τον ακολουθούσε στενά. Η ένταση της στιγμής φάνηκε από τις αλληλεπιδράσεις τους, με τους δυο τους να δείχνουν ο ένας τον άλλον, ενώ ο σωματοφύλακας του Harry Styles ήταν παρών.

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Ο σωματοφύλακας του Harry Styles φέρεται να πλησίασε ένα περιπολικό για να ενημερώσει τις αρχές για την κατάσταση, ωστόσο, η αστυνομία δεν παρενέβη. Ο θαυμαστής, παρά την αμφισβητούμενη αντίδραση του Harry Styles, συνέχισε να τον ακολουθεί για μερικά τετράγωνα.

Η πρόσφατη αυτή εμπειρία έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του Harry Styles στο παρελθόν, όπου είχε αναφέρει πώς μια «εξωστρεφής» σύντροφος τον βοήθησε να νιώθει λιγότερο φόβο όταν κυκλοφορεί δημόσια. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone με τον Thom Yorke, ο Harry Styles είχε περιγράψει πώς η σύντροφός του τον ενθάρρυνε να βγαίνει έξω, λέγοντας: «Περπατούσαμε παντού, και ήταν αυτή η συνειδητοποίηση για μένα: «Ω, είναι εντάξει να είσαι έξω». Έσπασε αυτό το πράγμα. Τώρα, έχει αλλάξει τη ζωή μου τόσο πολύ, γιατί έτσι παραμένεις συνδεδεμένος με τον κόσμο».

harry_styles_ekthesi
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Harry Styles είχε επίσης αναφερθεί στο πώς η κίνηση και το περπάτημα του δίνουν μια διαφορετική προοπτική, επιτρέποντάς του να παρατηρεί πράγματα που δεν θα έβλεπε αν μετακινούνταν μόνο με αυτοκίνητο. Αυτή η φιλοσοφία της συνεχούς κίνησης, είτε με περπάτημα, είτε με ποδήλατο, είτε ακόμα και με τη συμμετοχή σε μαραθώνιους, όπως αυτός στο Τόκιο, τον βοηθάει να παραμένει «στο επίπεδο του εδάφους».

harry_styles_zwi
https://www.instagram.com/harrystyles/

Παρ’ όλο που ο Harry Styles είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως, η συνεχής του κίνηση συχνά αποτρέπει τους θαυμαστές από το να τον αναγνωρίσουν άμεσα. Όπως είχε δηλώσει στο Runner’s World, «Όταν βλέπουν εμένα, είναι λίγο περισσότερο «Ήταν αυτός…;» παρά «Ω, κοίτα, είναι αυτός!» Και μέχρι τότε, έχεις ήδη φύγει».

Ένας καλλιτέχνης με κιθάρα στη σκηνή, γιορτάζει ένα νέο ρεκόρ για το τραγούδι του.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η συνάντηση αυτή στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι ακόμα και με τις προσπάθειες για διατήρηση της ιδιωτικότητας, η ζωή ενός παγκόσμιου σταρ μπορεί να είναι γεμάτη απρόοπτες και μερικές φορές δυσάρεστες συναντήσεις.

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Harry Styles Νέα Υόρκη
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