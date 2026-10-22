Celeb News 22.10.2026

Η προσωπική εξομολόγηση του Lil Jon για τον γιο του και τον ρόλο της μικρής του κόρης

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Ο γνωστός ράπερ μίλησε για την απώλεια του γιου του και πώς η μικρή του κόρη τον βοήθησε να διαχειριστεί τη θλίψη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lil Jon αποκάλυψε ότι έμαθε πως ο πατέρας που τον μεγάλωσε δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας.
  • Ο ράπερ μίλησε για την απώλεια του 27χρονου γιου του, Nathan Smith, σε δυστύχημα.
  • Θεώρησε "θεϊκή σύμπτωση" την κυκλοφορία του βιβλίου του μετά από σοβαρές βιωματικές εμπειρίες.
  • Βρήκε παρηγοριά και δύναμη στην σχεδόν 2 ετών κόρη του, Nahara, μετά την απώλεια του γιου του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lil Jon μίλησε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Nightline» του ABC News, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε προσωπικές και βαθιά συγκινητικές στιγμές της ζωής του. Η συζήτηση εστιάστηκε στην πρόσφατη κυκλοφορία του αυτοβιογραφικού του βιβλίου, «I Only Shout So You Can Hear Me», αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη συγγραφή του.

https://www.instagram.com/liljon
https://www.instagram.com/liljon

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Lil Jon αποκάλυψε ότι έμαθε πως ο πατέρας που τον μεγάλωσε δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Αυτή η αποκάλυψη τον οδήγησε σε ένα κύμα συναισθημάτων, όπως θυμό, απογοήτευση, θλίψη και αμφιβολία, όπως δήλωσε στην ανταποκρίτρια του ABC News, Stephanie Ramos. «Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να ρωτήσω τον πατέρα μου που με μεγάλωσε, ‘Ήξερες;’ Υπάρχουν τόσες πολλές αναπάντητες ερωτήσεις, και απλά σε συνθλίβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναρωτήθηκε πώς θα ήταν η ζωή του αν γνώριζε τον άλλο του πατέρα και τι θα είχε μάθει από αυτόν.

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Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που συζήτησε ο Lil Jon ήταν η απώλεια του 27χρονου γιου του, Nathan Smith, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα δυστύχημα με πνιγμό τον περασμένο Φεβρουάριο. Η τραγική αυτή είδηση ήρθε την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στη μέση της συγγραφής του βιβλίου του. Ο Lil Jon εξέφρασε την άποψη ότι η κυκλοφορία του βιβλίου σε αυτή τη χρονική στιγμή ήταν θέμα «θεϊκής σύμπτωσης», καθώς οι ιστορίες που μοιράζεται ήταν απαραίτητο να ειπωθούν, ειδικά μετά από τόσο σοβαρές βιωματικές εμπειρίες.

Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, ο Lil Jon βρήκε παρηγοριά και δύναμη στην κόρη του, Nahara, η οποία είναι σχεδόν 2 ετών. Περιέγραψε πώς η μικρή του κόρη τον βοήθησε να επουλώσει ένα μέρος του πόνου που ένιωθε, σαν να του είχαν «κόψει ένα κομμάτι από το στήθος». «Όταν ήμουν παγωμένος, εκείνη ήταν εκεί για να με ζεστάνει με την αγάπη της», δήλωσε συγκινημένος.

Η συνέντευξη του Lil Jon στην εκπομπή «Nightline» αναμένεται να προβληθεί σύντομα, ενώ τα επεισόδια είναι διαθέσιμα για streaming στο Disney+ και στο Hulu την επόμενη μέρα.

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