Celeb World 22.10.2026

Το «Glee» επιστρέφει και βάζει στο στόχαστρο τον Drake – Η πρόκληση του Kevin McHale

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Ο Kevin McHale αποδέχτηκε την πρόκληση να διεκδικήσει ξανά το «Glee» το ρεκόρ του Billboard Hot 100, με τον Drake να βρίσκεται στο στόχαστρο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ανακοινώθηκε reboot της σειράς «Glee», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και το καστ.
  • Ο Kevin McHale (Artie Abrams) αποδέχτηκε δημόσια την πρόκληση να ανταγωνιστεί τον Drake στα charts.
  • Ο Drake είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του «Glee» για εμφανίσεις στο Billboard Hot 100 το 2020.
  • Ο Drake έχει πλέον 407 καταχωρήσεις στο Hot 100, ενώ η Taylor Swift και ο Future έχουν επίσης ξεπεράσει το καστ του «Glee».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη ανακοίνωση για ένα επερχόμενο reboot της αγαπημένης σειράς «Glee» έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και αναμνήσεις στους θαυμαστές, αλλά και στους πρωταγωνιστές της. Ένας από αυτούς, ο Kevin McHale, ο οποίος υποδύθηκε τον Artie Abrams, έδειξε άμεσα την ετοιμότητά του για μια νέα «μάχη» στα charts.

https://www.instagram.com/kevinmchale/
https://www.instagram.com/kevinmchale/

Συγκεκριμένα, ο Kevin McHale έκανε μια δημόσια δήλωση μέσω του X (πρώην Twitter), ανταποκρινόμενος σε μια ανάρτηση που θύμιζε την εποχή που ο Drake ισοφάρισε το ρεκόρ του καστ του «Glee» για τις περισσότερες εμφανίσεις στο Billboard Hot 100. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Drake είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου δήλωνε: «Ένα ακόμα απομένει. Gleeful!». Τώρα, με την είδηση του reboot, ο Kevin McHale απάντησε με ένα απλό αλλά αποφασιστικό «Challenge accepted» (Πρόκληση αποδεκτή).

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Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα social media, με πολλούς χρήστες να αναπολούν τις ημέρες δόξας της σειράς. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ ότι η επανένωση του καστ του «Glee» θα ήταν σαν την «εκδίκηση των Avengers», με στόχο να εκθρονίσουν τον Drake. Ακόμη και ο Mike O’Malley, που υποδύθηκε τον Burt Hummel, πατέρα του Kurt, εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει τραγουδώντας.

 

Ωστόσο, η πρόκληση αυτή δεν είναι αμελητέα. Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε που η αρχική σειρά του Fox ολοκληρώθηκε το 2015, και ο ανταγωνισμός στα charts έχει γίνει ακόμη πιο σφοδρός.

https://www.instagram.com/champagnepapi/
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Από τότε που ισοφάρισαν το ρεκόρ των 207 καταχωρήσεων στο Hot 100 το 2020, ο Drake έχει φτάσει πλέον τις 407. Επιπλέον, η Taylor Swift με 281 και ο Future με 246 βρίσκονται επίσης ανάμεσα στο καστ του «Glee» και τον Drake.

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