Το «Glee» επιστρέφει και βάζει στο στόχαστρο τον Drake – Η πρόκληση του Kevin McHale

Ο Kevin McHale αποδέχτηκε την πρόκληση να διεκδικήσει ξανά το «Glee» το ρεκόρ του Billboard Hot 100, με τον Drake να βρίσκεται στο στόχαστρο

Με μια ματιά Ανακοινώθηκε reboot της σειράς «Glee», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και το καστ.

Ο Kevin McHale (Artie Abrams) αποδέχτηκε δημόσια την πρόκληση να ανταγωνιστεί τον Drake στα charts.

Ο Drake είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του «Glee» για εμφανίσεις στο Billboard Hot 100 το 2020.

Ο Drake έχει πλέον 407 καταχωρήσεις στο Hot 100, ενώ η Taylor Swift και ο Future έχουν επίσης ξεπεράσει το καστ του «Glee». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη ανακοίνωση για ένα επερχόμενο reboot της αγαπημένης σειράς «Glee» έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και αναμνήσεις στους θαυμαστές, αλλά και στους πρωταγωνιστές της. Ένας από αυτούς, ο Kevin McHale, ο οποίος υποδύθηκε τον Artie Abrams, έδειξε άμεσα την ετοιμότητά του για μια νέα «μάχη» στα charts.

Συγκεκριμένα, ο Kevin McHale έκανε μια δημόσια δήλωση μέσω του X (πρώην Twitter), ανταποκρινόμενος σε μια ανάρτηση που θύμιζε την εποχή που ο Drake ισοφάρισε το ρεκόρ του καστ του «Glee» για τις περισσότερες εμφανίσεις στο Billboard Hot 100. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Drake είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου δήλωνε: «Ένα ακόμα απομένει. Gleeful!». Τώρα, με την είδηση του reboot, ο Kevin McHale απάντησε με ένα απλό αλλά αποφασιστικό «Challenge accepted» (Πρόκληση αποδεκτή).

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Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα social media, με πολλούς χρήστες να αναπολούν τις ημέρες δόξας της σειράς. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ ότι η επανένωση του καστ του «Glee» θα ήταν σαν την «εκδίκηση των Avengers», με στόχο να εκθρονίσουν τον Drake. Ακόμη και ο Mike O’Malley, που υποδύθηκε τον Burt Hummel, πατέρα του Kurt, εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει τραγουδώντας.

Challenge accepted — Kevin McHale (@druidDUDE) October 21, 2026

Ωστόσο, η πρόκληση αυτή δεν είναι αμελητέα. Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε που η αρχική σειρά του Fox ολοκληρώθηκε το 2015, και ο ανταγωνισμός στα charts έχει γίνει ακόμη πιο σφοδρός.

Από τότε που ισοφάρισαν το ρεκόρ των 207 καταχωρήσεων στο Hot 100 το 2020, ο Drake έχει φτάσει πλέον τις 407. Επιπλέον, η Taylor Swift με 281 και ο Future με 246 βρίσκονται επίσης ανάμεσα στο καστ του «Glee» και τον Drake.

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