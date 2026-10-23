Celeb World 23.10.2026

«Έφυγε» από τη ζωή ο Tom Skerritt – Ο θρυλικός ηθοποιός των «Alien» και «Top Gun»

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Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Tom Skerritt, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός που ξεχώρισε σε εμβληματικές ταινίες και σειρές.
Ειρήνη Στόφυλα

Μια σημαντική απώλεια μετρά το Hollywood, καθώς ο Tom Skerritt, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσα από εμβληματικές ταινίες και επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Ο πρωταγωνιστής των «Alien» και «Top Gun» πέθανε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου από φυσικά αίτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του που μεταδόθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η είδηση του θανάτου του σκορπά συγκίνηση στους fans του κινηματογράφου, οι οποίοι τον θυμούνται για τους χαρακτηριστικούς ρόλους και τη μακρά πορεία του στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Tom Skerritt κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία του θεάματος, συμμετέχοντας σε παραγωγές που έγιναν κλασικές. Από το «Alien», όπου υποδύθηκε τον Captain Dallas, μέχρι το «Top Gun», στο οποίο ενσάρκωσε τον Mike «Viper» Metcalf, ο ηθοποιός συνδέθηκε με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της pop culture. Παράλληλα, ξεχώρισε στην τηλεόραση μέσα από τη σειρά «Picket Fences», για την οποία κέρδισε βραβείο Emmy, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο του δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο είδος.

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Πίσω από τους ρόλους και τις κινηματογραφικές επιτυχίες, ωστόσο, η οικογένειά του αποχαιρετά έναν άνθρωπο που είχε πολλά περισσότερα να προσφέρει από την υποκριτική του παρουσία. Στην ανακοίνωσή τους, οι δικοί του άνθρωποι μίλησαν για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία και τη γενναιοδωρία του, αλλά κυρίως για την αγάπη που έφερνε στην καθημερινότητά τους. Ο Tom Skerritt αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Julie, τα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και μια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να θυμίζει στο κοινό γιατί υπήρξε μία από τις γνώριμες και αγαπημένες φυσιογνωμίες του Hollywood.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Tom Skerritt: Οι ρόλοι που τον έκαναν αξέχαστο

Η καριέρα του Tom Skerritt περιλαμβάνει σημαντικές παραγωγές που άφησαν εποχή στον κινηματογράφο. Στο «Alien» του Ridley Scott υποδύθηκε τον Captain Dallas, τον κυβερνήτη του διαστημοπλοίου Nostromo, σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τρόμου. Χρόνια αργότερα, στο «Top Gun», εμφανίστηκε ως ο Mike «Viper» Metcalf, ο έμπειρος εκπαιδευτής πιλότων που έγινε μέρος ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σύμπαντα των ’80s.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Στη φιλμογραφία του συναντάμε, επίσης, την ταινία «MAS*H», όπου υποδύθηκε τον Captain «Duke» Forrest, το «Steel Magnolias» ως Drum Eatenton, αλλά και το «A River Runs Through It», στον ρόλο του Reverend John Maclean. Μέσα από διαφορετικούς χαρακτήρες, ο Skerritt απέδειξε ότι μπορούσε να κινηθεί με άνεση ανάμεσα στο δράμα, την περιπέτεια, την κωμωδία και την επιστημονική φαντασία.

Η τηλεοπτική επιτυχία που του χάρισε ένα Emmy

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην πορεία του υπήρξε η σειρά «Picket Fences», στην οποία ενσάρκωσε τον σερίφη Jimmy Brock. Η ερμηνεία του τού χάρισε ένα βραβείο Emmy, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση που είχε κερδίσει στον χώρο της τηλεόρασης. Για το κοινό που τον γνώρισε μέσα από τη σειρά, ο Skerritt θα παραμείνει συνδεδεμένος με έναν ρόλο που ανέδειξε τη δυναμική και την εκφραστικότητα της υποκριτικής του.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το συγκινητικό αντίο της οικογένειάς του

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του ηθοποιού στάθηκε στις προσωπικές πλευρές του χαρακτήρα του, πέρα από τη φήμη και την επιτυχημένη επαγγελματική του διαδρομή. Όπως ανέφερε, ενώ ο κόσμος τον γνώρισε μέσα από την αξιοσημείωτη καριέρα του, οι ίδιοι τον θυμούνται για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία και την αγάπη που μοιραζόταν μαζί τους.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Ο Tom Skerritt αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Julie, τα παιδιά του Andy, Erin, Matt, Colin και Emiko, τα εγγόνια του Sara, Maddison, Sunny, Louisa και Georgia, καθώς και τα δισέγγονά του, Marigold και Ravi. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του», ανέφερε η οικογένειά του, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπήρξε πολλά περισσότερα από ένας σπουδαίος ηθοποιός για όσους τον αγάπησαν.

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Tom Skerritt
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