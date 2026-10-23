Celeb News 23.10.2026

North West: Η μεταμφίεση για το Halloween που ενθουσίασε ακόμη και την ίδια τη Natalie Nunn

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Δες πώς η North West μεταμορφώθηκε σε Natalie Nunn για το Halloween και ενθουσίασε τους πάντες, κερδίζοντας ακόμα και την αποδοχή της ίδιας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η North West ντύθηκε Natalie Nunn για το Halloween, ενθουσιάζοντας την ίδια την τηλεοπτική προσωπικότητα.
  • Η μεταμφίεση περιλάμβανε πιστή αναπαράσταση χαρακτηριστικών της Nunn, όπως το πηγούνι και η αλυσίδα "CEO Baddies".
  • Η Natalie Nunn αντέδρασε θετικά, εκφράζοντας την επιθυμία να δώσει την αλυσίδα της στην North West.
  • Η επιλογή της North West έγινε μια μέρα μετά την emo-inspired εμφάνιση της Kim Kardashian, που παραπέμπει στην κόρη της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει το δικό της, μοναδικό στυλ, επιλέγοντας μια ιδιαίτερη μεταμφίεση για το Halloween του 2026. Αντί να ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της, Kim Kardashian, η οποία είχε ντυθεί ως εκείνη για μια χιουμοριστική αφορμή, η 13χρονη ράπερ επέλεξε να τιμήσει μια άλλη, αναγνωρίσιμη προσωπικότητα της τηλεόρασης.

Η North West με μπλε μαλλιά και λευκά ρούχα, ενώ η Kim Kardashian και ο Kanye West βρίσκονται στο κοινό.
https://www.instagram.com/northwest

Η North West δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο γρήγορα απέσπασε εκατομμύρια likes και προβολές. Στο βίντεο, η North West, με τα χαρακτηριστικά της μπλε μαλλιά, κάνει lip-sync σε ένα στίχο της Nicki Minaj από το τραγούδι «Endless Fashion», το οποίο μάλιστα αναφέρεται στην Natalie Nunn. Στη συνέχεια, η μεταμόρφωσή της ολοκληρώνεται, καθώς εμφανίζεται ντυμένη ως η πρωταγωνίστρια του reality show «Baddies».

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Η μεταμφίεση της North West ήταν εξαιρετικά πιστή, περιλαμβάνοντας μια υπερβολική εκδοχή του χαρακτηριστικού πηγουνιού της Natalie Nunn, καθώς και μια ρέπλικα της εντυπωσιακής αλυσίδας «CEO Baddies» της τελευταίας. Η North West ανέβασε μια σειρά από βίντεο, στα οποία εκτός από το lip-sync σε φράσεις της Natalie Nunn, έδειχνε και τη «Baddies» αλυσίδα της, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση ανάμεσα στη δική της μαύρη εμφάνιση και μερικά από τα χαρακτηριστικά looks της Natalie Nunn.

Νεαρή γυναίκα με μπλε μαλλιά και εντυπωσιακό κολιέ παρευρίσκεται στο ComplexCon με ανατρεπτικό στυλ.
https://www.instagram.com/peakstan1

Η αντίδραση της Natalie Nunn δεν άργησε να έρθει. Η ίδια, αναδημοσιεύοντας το βίντεο της North West στο Instagram, έδειξε τον ενθουσιασμό της: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ @northwest την baddie αλυσίδα της τώρα! ❤️❤️❤️❤️ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ BADDIE ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ HALLOWEEN !».

Η επιλογή της North West για το Halloween έγινε μόλις μία ημέρα αφότου η μητέρα της, Kim Kardashian, είχε υιοθετήσει ένα παρόμοιο, emo-inspired look, παραπέμποντας στην κόρη της. Η Kim Kardashian δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φορούσε ένα t-shirt με την επιγραφή «North4evr» – μια αναφορά στο EP της North West – συνδυάζοντάς το με περούκα σε τυρκουάζ χρώμα, αξεσουάρ για χείλη και πρόσωπο, μια λαμπερή αλυσίδα και μεταλλικά βραχιόλια. Η ομοιότητα είχε προκαλέσει σχόλια θαυμασμού από τους fans, αλλά και από την Kris Jenner και την Khloe Kardashian, οι οποίες σχολίασαν «Δίδυμες!!!».

Είναι αξιοσημείωτο ότι, αν και φέτος οι δύο τους ακολούθησαν διαφορετικές κατευθύνσεις για τις μεταμφιέσεις τους, στο παρελθόν η Kim Kardashian και η North West έχουν συνεργαστεί σε κοινά Halloween costumes. Θυμηθείτε τις εμφανίσεις τους ως Cher και Dionne από την ταινία «Clueless» το 2023, ή την οικογενειακή τους μεταμφίεση ως χαρακτήρες από «The Flintstones» το 2019.

Η North West με το νέο της μπλε look και φίλτρο σκύλου, σχολιάστηκε έντονα στα social media.
https://www.instagram.com/northwsst/

Η North West συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, με την επιλογή της για το Halloween να αποδεικνύει την δημιουργικότητά της και την ικανότητά της να εμπνέεται από ποικίλες πηγές, κερδίζοντας πάντα τις εντυπώσεις.

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Halloween North West
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