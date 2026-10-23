Celeb News 23.10.2026

Gigi Hadid: Έδωσε τη δική της απάντηση στους επικριτές της Elsa Hosk – Όσα δεν είδαν στο show

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Η Gigi Hadid υπερασπίζεται την Elsa Hosk μετά το Victoria’s Secret Fashion Show 2026, απαντώντας στην κριτική και αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες πίσω από τα εντυπωσιακά φτερά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gigi Hadid υπερασπίστηκε την Elsa Hosk από αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της στο show.
  • Η Hadid τόνισε τη σωματική προσπάθεια και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις εμφανίσεις.
  • Τα φτερά που φορούν τα μοντέλα είναι ογκώδη, βαριά και δυσκολεύουν το περπάτημα στην πασαρέλα.
  • Η αξιολόγηση μιας εμφάνισης δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε λίγα δευτερόλεπτα θέασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλευρό της Elsa Hosk στάθηκε δημόσια η Gigi Hadid, μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε το μοντέλο για την εμφάνισή του στην πασαρέλα του Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Η γνωστή model θέλησε να απαντήσει στην κριτική, εξηγώντας ότι πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις κρύβεται μεγάλη σωματική προσπάθεια, την οποία το κοινό δεν μπορεί πάντα να αντιληφθεί.

https://www.instagram.com/gigihadid/?hl=el
https://www.instagram.com/gigihadid/

Το φετινό show πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Los Angeles, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών μοντέλων και καλλιτεχνών. Λίγες ημέρες αργότερα, η Gigi Hadid χρησιμοποίησε το Threads για να υπερασπιστεί την Elsa Hosk, έπειτα από σχόλιο θεατή που συνέκρινε το περπάτημά της στην πασαρέλα με εκείνο της Gisele Bündchen.

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Η Gigi Hadid εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της για την κριτική, ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί πως η εμφάνιση της Elsa Hosk ήταν εξαιρετική. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θαυμασμό στα μοντέλα που έγραψαν ιστορία στις παλαιότερες επιδείξεις της Victoria’s Secret, ανάμεσά τους και η Gisele Bündchen, η οποία συμμετείχε για τελευταία φορά σε show του brand το 2006. Ωστόσο, η Hadid επισήμανε ότι οι σημερινές παραγωγές διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της προηγούμενης εποχής, τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τις απαιτήσεις τους.

https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=el
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Όπως εξήγησε, τα φτερά που φορούν πλέον τα μοντέλα είναι ιδιαίτερα ογκώδη και βαριά, με ορισμένα να ξεπερνούν τα 34 κιλά και να φτάνουν σε ύψος αρκετών μέτρων. Το βάρος τους, σε συνδυασμό με τον αέρα από τους ανεμιστήρες της πασαρέλας, κάνει το περπάτημα πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο φαίνεται στις φωτογραφίες και στα βίντεο.

https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=el
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Η ίδια χαρακτήρισε την Elsa Hosk εντυπωσιακή και δυνατή, τονίζοντας ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση με επαγγελματισμό. Το μήνυμά της ήταν σαφές: η αξιολόγηση μιας εμφάνισης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε λίγα δευτερόλεπτα που βλέπει το κοινό στην πασαρέλα.

Τα εντυπωσιακά φτερά που ξεχώρισαν στο show

Η Elsa Hosk, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show το 2011, εμφανίστηκε φέτος με ένα από τα μεγαλύτερα ζευγάρια φτερών της διοργάνωσης. Σύμφωνα με παρασκηνιακές πληροφορίες που δημοσίευσε το InStyle, ο Adam Selman, Chief Creative Officer της Victoria’s Secret & Co., περιέγραψε τα φτερά της Hosk ως τα μεγαλύτερα της φετινής επίδειξης, με ύψος περίπου 178 εκατοστά.

https://www.instagram.com/gigihadid/?hl=el
https://www.instagram.com/gigihadid/

Η κατασκευή τους βασιζόταν σε έναν μεταλλικό σκελετό, πάνω στον οποίο τοποθετήθηκαν ξεχωριστά υφασμάτινα φτερά. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή εξηγεί τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα μοντέλο όταν καλείται να περπατήσει φορώντας ένα τόσο μεγάλο και βαρύ αξεσουάρ.

Παράλληλα, ο αέρας που δημιουργείται από τους ανεμιστήρες της πασαρέλας μπορεί να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την ισορροπία και την κίνηση. Έτσι, πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται δύναμη, έλεγχο και εμπειρία.

Η ιδιαίτερη σχέση της Elsa Hosk με τη Victoria’s Secret

Η φετινή εμφάνιση είχε ξεχωριστή σημασία για την Elsa Hosk, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές στιγμές του brand. Το 2018 φόρεσε το περίφημο Fantasy Bra, αποτελώντας το τελευταίο μοντέλο που παρουσίασε τη συγκεκριμένη δημιουργία πριν από την επιστροφή της στη φετινή διοργάνωση, με την Kylie Jenner να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής εμφάνισης.

https://www.instagram.com/gigihadid/?hl=el
https://www.instagram.com/gigihadid/

Η Elsa Hosk ήταν επίσης ανάμεσα στις μητέρες που επέστρεψαν στην πασαρέλα μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Τον Ιούλιο του 2026 απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, Flora Blue, και λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε σε ένα από τα πιο προβεβλημένα fashion events της χρονιάς. Η συμμετοχή της συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, όχι μόνο για την εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά και για την επιστροφή της στη δουλειά μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

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Elsa Hosk Gigi Hadid Victoria’s Secret Fashion Show 2026
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