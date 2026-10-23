Jenna Ortega: Γιατί σκέφτεται να απομακρυνθεί από την τηλεόραση μετά το «Wednesday»

Η Jenna Ortega σκέφτεται να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση μετά την τρίτη σεζόν του «Wednesday»

Με μια ματιά Η Jenna Ortega σκέφτεται να κάνει διάλειμμα από την τηλεόραση μετά το «Wednesday».

Θέλει να αφήσει χώρο για νέες επαγγελματικές προκλήσεις και εμπειρίες.

Η ηθοποιός αισθάνεται ακόμα «μπερδεμένη» με την τεράστια δημοτικότητα της σειράς.

Η τρίτη σεζόν του «Wednesday» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την τρίτη σεζόν του «Wednesday», η Jenna Ortega εκφράζει την επιθυμία της να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση. Η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στο επιτυχημένο Netflix series, δήλωσε ότι σκοπεύει να «απέχει από την τηλεόραση για λίγο», προκειμένου να αφήσει χώρο για νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Η Jenna Ortega, μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», αποκάλυψε ότι δεν έχει δεχτεί πολλές συζητήσεις για συμμετοχή σε franchise μέχρι στιγμής. «Αυτό που προορίζεται για μένα, θα έρθει και θα με βρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι μετά το «Wednesday», πιθανότατα θα μείνω μακριά από την τηλεόραση για λίγο. Είχα πολλά χρόνια ενασχόλησης με αυτό. Ως παιδί, πήγαινα από τη μία σειρά στην άλλη, και θέλω να αφήσω χρόνο για νέα πράγματα».

Διάβασε επίσης: Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να νιώθει «λίγο μπερδεμένη» με την τεράστια δημοτικότητα της σειράς. Περιέγραψε την εμπειρία της ως κάτι που «έμοιαζε με ένα άρρωστο παιχνίδι μυαλού», όταν άρχισε να αναγνωρίζεται για τον ρόλο της Wednesday Addams.

Η παραγωγή της τρίτης σεζόν του «Wednesday» ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα, με το Netflix να δημοσιεύει μια πρώτη εικόνα της Jenna Ortega στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η νέα σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 και θα περιλαμβάνει, εκτός από την Jenna Ortega, και τους Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Thing), Evie Templeton (Agnes DeMille) και Fred Armisen (Uncle Fester).

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν και νέες προσθήκες στο καστ για την τρίτη σεζόν, όπως η Eva Green (Aunt Ophelia), η Winona Ryder (Tabitha), οι Chris Sarandon, Noah Tayler, Oscar Morgan, Kennedy Moyer, Lena Headey, Andrew McCarthy, καθώς και η Joanna Lumley, η οποία αναβαθμίζεται σε τακτικό μέλος του καστ.

Η σειρά «Wednesday» έχει γνωρίσει πρωτοφανή επιτυχία, με την πρώτη σεζόν να σπάει ρεκόρ προβολών στο Netflix, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τις περιπέτειες της ιδιαίτερης μαθήτριας της Nevermore Academy. Η Jenna Ortega έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας αυτής, ενσαρκώνοντας με μοναδικό τρόπο τον χαρακτήρα της Wednesday.

Αν και η Jenna Ortega επιθυμεί ένα διάλειμμα από την τηλεόραση, οι θαυμαστές της μπορούν να ανυπομονούν για τις μελλοντικές της εμφανίσεις, καθώς η ηθοποιός αναζητά πάντα νέες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που θα αναδείξουν το ταλέντο της.Διάβασε επίσης: