Celeb News 23.10.2026

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το νοσταλγικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η επίσκεψη στο σπίτι όπου έζησε

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και επισκέφθηκε το παλιό της διαμέρισμα στο Meatpacking District
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη για ένα νοσταλγικό ταξίδι.
  • Επισκέφθηκε την περιοχή Meatpacking District, όπου κάποτε ζούσε και είχε διαμέρισμα.
  • Η επίσκεψη ξύπνησε έντονες αναμνήσεις από τα χρόνια που έζησε και εργάστηκε εκεί.
  • Μοιράστηκε τη στιγμή με τους ακολούθους της στα social media μέσω φωτογραφίας και λεζάντας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε πρόσφατα στην αμερικανική μητρόπολη, τη Νέα Υόρκη. Αυτή η επίσκεψη δεν ήταν απλώς μια τουριστική βόλτα, αλλά ένα συναισθηματικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, καθώς η Ηλιάνα επέλεξε να επισκεφθεί την περιοχή που κάποτε αποτελούσε το σπίτι της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χαμογελάει κατά την επιστροφή της από το Τέξας μετά από 25 ώρες ταξίδι.
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou

Το ταξίδι της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε από το Beverly Hills, όπου έδωσε το «παρών» σε ένα εντυπωσιακό fashion show της Victoria’s Secret, ως προσκεκλημένη της διοργάνωσης. Ωστόσο, η καρδιά της την τράβηξε στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που συνδέεται άμεσα με σημαντικά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας της. Για πολλά χρόνια, η Ηλιάνα έζησε και εργάστηκε στην αμερικανική πόλη, κάνοντας σημαντικά βήματα στον απαιτητικό κόσμο του διεθνούς μόντελινγκ, πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα και τη στροφή της προς την τηλεοπτική παρουσίαση.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περιηγήθηκε σε γνώριμες γειτονιές. Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν η επίσκεψή της στο Meatpacking District, την περιοχή όπου βρισκόταν το διαμέρισμά της την περίοδο που ζούσε εκεί. Η επιστροφή σε αυτό το σημείο της πόλης ξύπνησε έντονες αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασε στην αμερικανική μητρόπολη.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou

Η ίδια μοιράστηκε αυτή τη νοσταλγική στιγμή με τους ακολούθους της στα social media. Μέσω ενός Instagram Story, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από την περιοχή, συνοδεύοντάς την με τη συγκινητική λεζάντα: «Πέρασα από το παλιό μου διαμέρισμα. Αναμνήσεις…». Αυτή η απλή, αλλά φορτισμένη, ανάρτηση έδωσε στους φίλους της μια γεύση από το παρελθόν της και τη σημασία που έχει η Νέα Υόρκη για εκείνη.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou

Η επίσκεψη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προσωπικά στιγμιότυπα που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει μοιραστεί κατά καιρούς, δείχνοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της, πέρα από την κάμερα και τα φώτα της δημοσιότητας.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Νέα Υόρκη
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