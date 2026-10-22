«Once Upon a Time in Hollywood»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel με τον Brad Pitt

Το Netflix αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», με τον Brad Pitt να επιστρέφει

Με μια ματιά Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το sequel «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» με τον Brad Pitt.

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία David Fincher και σενάριο Quentin Tarantino, τοποθετείται χρονικά το 1977.

Ο Cliff Booth αντιμετωπίζει ένα αλλαγμένο Χόλιγουντ, με σκηνές δράσης και συνομιλίες με άλλους χαρακτήρες.

Η ταινία θα προβληθεί σε IMAX από 25 Νοεμβρίου και στο Netflix από 23 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο του Cliff Booth, του αγαπημένου stunt double από την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood», είναι πλέον γεγονός. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», μία νέα ταινία σε σκηνοθεσία David Fincher, με σενάριο υπογεγραμμένο από τον Quentin Tarantino.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν τον Brad Pitt να πρωταγωνιστεί σε εντυπωσιακές σκηνές δράσης. Σε μία από αυτές, τον βλέπουμε να οδηγεί ένα όχημα τύπου derby σε χωμάτινη πίστα, φορώντας προστατευτικά γυαλιά. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τον Cliff Booth να συνομιλεί με την Elizabeth Debicki σε ένα μπαρ, ενώ σε μία άλλη σκηνή, τον βρίσκουμε σε γήπεδο τένις μαζί με την Elizabeth Debicki, τον Scott Caan και την Carla Gugino.

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Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα του «Once Upon a Time in Hollywood». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Cliff Booth να καλείται να αντιμετωπίσει ένα Χόλιγουντ που έχει αλλάξει ριζικά. Ο Brad Pitt και ο Ceán Chaffin είναι οι παραγωγοί της ταινίας.

Σε ένα απόσπασμα από το trailer που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, ο Brad Pitt δηλώνει: «Ας πούμε απλώς ότι ξέρω πώς είναι να σκοτώνεις κάποιον με μαχαίρι». Η ταινία «Once Upon a Time in Hollywood», που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Quentin Tarantino, αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 377 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κερδίζοντας δύο Όσκαρ από δέκα υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών, ήταν και η πρώτη νίκη του Brad Pitt στην κατηγορία ερμηνείας. Η ταινία συνέβαλε καθοριστικά στην ανέλιξη πολλών ηθοποιών, όπως οι Mikey Madison, Austin Butler, Sydney Sweeney και Margaret Qualley.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Quentin Tarantino αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει την συνέχεια, καθώς δεν επιθυμούσε η επόμενη, και όπως έχει δηλώσει, τελευταία του σκηνοθετική δουλειά να είναι ένα sequel. «Αγαπώ αυτό το σενάριο, αλλά περπατώ σε έδαφος που έχω ήδη πατήσει», είχε αναφέρει πέρυσι στο podcast «Church of Tarantino», εκφράζοντας πως η ιδέα δεν τον ενθουσίαζε πλέον.

Η ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» θα προβληθεί για δύο εβδομάδες σε αίθουσες IMAX παγκοσμίως, ξεκινώντας από τις 25 Νοεμβρίου, ενώ η streaming πρεμιέρα της στο Netflix έχει οριστεί για τις 23 Δεκεμβρίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis και Karren Karagulian.

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