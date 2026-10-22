9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα

Με μια ματιά Εννέα νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα, καλύπτοντας διάφορα είδη όπως τρόμο, δράμα, περιπέτεια και ντοκιμαντέρ.

Το "Quiet Life" εξερευνά τις δυσκολίες μιας οικογένειας μεταναστών, ενώ το "Motor City" είναι ιστορία εκδίκησης.

Το "Clayface" φέρνει τρόμο από το σύμπαν της DC, και το "The Influencer Project" εστιάζει στον κίνδυνο των social media.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης φινλανδικό δράμα, ταινία για την άνοια, animation, ιστορική ταινία και ελληνικό ντοκιμαντέρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λάτρεις του κινηματογράφου έχουν εννέα νέους λόγους να βρεθούν στις σκοτεινές αίθουσες αυτή την εβδομάδα, καθώς οι πρεμιέρες της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου φέρνουν ιστορίες που κινούνται από τον απόλυτο τρόμο μέχρι τη συγκίνηση και την περιπέτεια. Το «Clayface» βουτά στο σκοτεινό σύμπαν της DC με μια εφιαλτική μεταμόρφωση, ο Alan Ritchson επιστρέφει με το «Motor City» σε μια ιστορία γεμάτη προδοσία και εκδίκηση, ενώ ο Αλέξανδρος Αβρανάς υπογράφει το «Quiet Life», μια ταινία που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Παράλληλα, η «Βασίλισσα στη Θάλασσα» θέτει δύσκολα ερωτήματα γύρω από την άνοια και την οικογένεια, το «The Influencer Project» μετατρέπει τα social media σε πηγή τρόμου και το «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ» αναζητά τη λύτρωση μέσα από τη μουσική. Στο πρόγραμμα συναντάς ακόμη μια περιπέτεια με γάτες και θησαυρούς της Αιγύπτου, ένα ιστορικό δράμα για τον Σαρλ ντε Γκωλ και το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Αλλού ο Δρόμος», που αποτυπώνει την Αθήνα μέσα από τις διαδρομές τριών οδηγών ταξί. Από ποια ιστορία θα ξεκινήσεις; Αυτές είναι οι 9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που ξεχωρίζουν αυτή την Πέμπτη.

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1. «Quiet Life» του Αλέξανδρου Αβρανά

Πόσο μπορεί να αντέξει μια οικογένεια όταν η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή αρχίζει να καταρρέει; Το «Quiet Life» του Αλέξανδρου Αβρανά προσεγγίζει ένα σκληρό κοινωνικό ζήτημα μέσα από την ιστορία μιας οικογένειας που βρίσκεται αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα, τον φόβο και την απειλή του ξεριζωμού. Το 2018, η Νατάλια και ο Σεργκέι ζουν στη Σουηδία με τις δύο κόρες τους, την Αλίνα και την Κάτια, έχοντας εγκαταλείψει τη Ρωσία. Όταν απορρίπτεται η αίτησή τους για άσυλο, η μικρότερη κόρη τους, Κάτια, πέφτει σε ένα μυστηριώδες κώμα, το οποίο συνδέεται με το σύνδρομο παραίτησης. Καθώς η οικογένεια αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της απέλασης, η κατάσταση του παιδιού δοκιμάζει την ψυχική αντοχή των γονιών και την πίστη τους ότι μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Με πρωταγωνιστές τους Chulpan Khamatova και Grigoriy Dobrygin, η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024. Αν προτιμάς τον κινηματογράφο που συνδυάζει την προσωπική ιστορία με τα μεγάλα κοινωνικά ερωτήματα, το «Quiet Life» είναι μία από τις πρεμιέρες που αξίζουν την προσοχή σου.

2. «Motor City» του Potsy Ponciroli

Αν αγαπάς τις σκοτεινές ιστορίες εκδίκησης, τις σκληρές συγκρούσεις και τους ήρωες που επιστρέφουν για να διεκδικήσουν όσα έχασαν, το «Motor City» έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Ντιτρόιτ της δεκαετίας του 1970. Ο John Miller, τον οποίο υποδύεται ο Alan Ritchson, είναι ένας εργάτης της αυτοκινητοβιομηχανίας που βλέπει τη ζωή του να καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο και καταλήγει στη φυλακή. Ο Ben Foster ενσαρκώνει τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την πτώση του, ενώ η Shailene Woodley συμπληρώνει το πρωταγωνιστικό καστ. Χρόνια αργότερα, ο Miller επιστρέφει έχοντας αφήσει πίσω του μια ζωή που δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν του. Αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα του στέρησαν, ξεκινά έναν επικίνδυνο αγώνα εκδίκησης, με στόχο τόσο εκείνους που τον πρόδωσαν όσο και τη γυναίκα που αγάπησε. Ο Potsy Ponciroli υπογράφει μια ιστορία που κινείται στον κόσμο του εγκλήματος, της προδοσίας και της προσωπικής δικαίωσης. Αν ψάχνεις μια ταινία με ένταση και δυναμικό πρωταγωνιστή, σημείωσε το «Motor City» στη λίστα σου.

3. «Clayface» του James Watkins

Τι συμβαίνει όταν η προσπάθεια να ξανακερδίσεις την παλιά σου ζωή καταλήγει να σε μεταμορφώνει σε κάτι που δεν αναγνωρίζεις; Το «Clayface» των DC Studios αφήνει στην άκρη τη συνηθισμένη εικόνα των υπερηρώων και στρέφεται στον τρόμο, παρουσιάζοντας μια σκοτεινή ιστορία για την απώλεια της ταυτότητας και την ανεξέλεγκτη αλλαγή. Ο Matt Hagen είναι ένας ανερχόμενος ηθοποιός που βλέπει την καριέρα και τη ζωή του να καταστρέφονται έπειτα από μια βίαιη επίθεση γκάνγκστερ, η οποία τον αφήνει φρικτά παραμορφωμένο. Απελπισμένος να αποκαταστήσει την εμφάνισή του και να σώσει το μέλλον του, καταφεύγει σε μια πειραματική ιατρική θεραπεία. Η απόφασή του, όμως, έχει ολέθριες συνέπειες. Το σώμα του αρχίζει να μεταλλάσσεται σε μια εύπλαστη, πήλινη μάζα, αποκτώντας τρομακτικές ικανότητες μεταμόρφωσης. Καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τις νέες του δυνάμεις, ο Hagen έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια της ανθρώπινης υπόστασής του και ξεκινά έναν αιματηρό αγώνα εναντίον όσων θεωρεί υπεύθυνους για την καταστροφή του. Σε σκηνοθεσία του James Watkins και με σενάριο του Mike Flanagan, το «Clayface» αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στο σύμπαν της DC, με επίκεντρο τον σωματικό τρόμο και την τραγική πλευρά ενός χαρακτήρα που μετατρέπεται σε κάτι που δεν μπορεί πλέον να ελέγξει.

4. «The Influencer Project» του Mike Niblo

Η ζωή ενός influencer μπορεί να φαίνεται γεμάτη ταξίδια, εντυπωσιακές εικόνες και αμέτρητους θαυμαστές. Τι γίνεται, όμως, όταν η συνεχής έκθεση στα social media παύει να είναι επιλογή και μετατρέπεται σε απειλή; Το «The Influencer Project» χρησιμοποιεί αυτή την ιδέα ως αφετηρία για μια ιστορία τρόμου που παίζει με τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Η influencer Kiara King ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη για να παρουσιάσει στους ακολούθους της μια πιο αφιλτράριστη πλευρά της ζωής της. Οι κάμερες καταγράφουν κάθε της κίνηση, μέχρι τη στιγμή που ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την παρακολουθεί. Σταδιακά, η προσοχή που αρχικά μοιάζει με θαυμασμό αποκτά μια απειλητική διάσταση, ενώ η ίδια δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ποιος βρίσκεται πραγματικά δίπλα της και ποιος αποτελεί κίνδυνο. Ο Mike Niblo αξιοποιεί την τεχνική του found-footage horror, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα στην οποία η κάμερα δεν καταγράφει απλώς τα γεγονότα, αλλά γίνεται μέρος της ίδιας της απειλής. Στην παραγωγή συμμετέχουν δημιουργοί που συνδέονται με το «The Blair Witch Project», μια από τις χαρακτηριστικές ταινίες του συγκεκριμένου κινηματογραφικού είδους.

5. «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ» (A Light That Never Goes Out) του Lauri-Matti Parppei

Μερικές φορές, η επιστροφή στις ρίζες σου είναι το πρώτο βήμα για να βρεις ξανά τον εαυτό σου. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από το «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ», μια φινλανδική ταινία που συνδυάζει τη μουσική, την προσωπική κρίση και την αναζήτηση μιας νέας αρχής. Ο Pauli, ένας βιρτουόζος φλαουτίστας, περνά μια βαθιά προσωπική κρίση και αποφασίζει να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Φινλανδίας. Η επιστροφή δεν είναι εύκολη, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και να επανασυνδεθεί με ανθρώπους και εμπειρίες που είχε αφήσει πίσω. Μέσα από την επαφή με τους παιδικούς του φίλους και την πειραματική μουσική, αρχίζει σταδιακά να αναζητά μια διαφορετική ισορροπία στη ζωή του. Η ταινία του Lauri-Matti Parppei αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του δημιουργού και απέσπασε επτά βραβεία Jussi, τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία της Φινλανδίας. Αν προτιμάς τις πιο εσωτερικές κινηματογραφικές ιστορίες, εκείνες που δίνουν χώρο στους χαρακτήρες και στα συναισθήματά τους, το «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ» είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα.

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6. «Βασίλισσα στη Θάλασσα» (Queen at Sea) του Lance Hammer

Η άνοια δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο που τη βιώνει, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Η «Βασίλισσα στη Θάλασσα» του Lance Hammer εξετάζει αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, εστιάζοντας στην αγάπη, στην ευθύνη και στα λεπτά όρια ανάμεσα στη φροντίδα και στην αυτονομία. Καθώς η άνοια επηρεάζει σταδιακά την ικανότητα μιας γυναίκας να επικοινωνεί τον εσωτερικό της κόσμο, ο σύζυγος και η κόρη της προσπαθούν να αποφασίσουν τι είναι πραγματικά καλύτερο για εκείνη. Οι επιλογές τους δεν είναι απλές, καθώς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη να την προστατεύσουν και στο δικαίωμά της να διατηρήσει την προσωπική της αυτονομία. Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Berlinale, όπου απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής, ενώ οι Tom Courtenay και Anna Calder-Marshall τιμήθηκαν με βραβεία δεύτερης ερμηνείας. Δεκαοκτώ χρόνια μετά το «Ballast», ο Lance Hammer επιστρέφει στη μεγάλου μήκους μυθοπλασία με ένα έργο που θέτει δύσκολα ερωτήματα για την οικογένεια, τη φροντίδα και την αξιοπρέπεια. Αν αναζητάς ένα κοινωνικό δράμα που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα τις σύνθετες πλευρές της ανθρώπινης ζωής, αξίζει να του δώσεις μια ευκαιρία.

7. «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου» (Cats in the Museum: Treasures of Egypt) του Vasily Rovenskiy

Αν σχεδιάζεις μια κινηματογραφική έξοδο με παιδιά, το «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου» φέρνει μια νέα περιπέτεια γεμάτη μυστικά, αρχαίους θησαυρούς και ζωηρούς ήρωες. Δύο χρόνια μετά τη διάσωση της Μόνα Λίζα, ο Vincent, η Cleopatra και ο Maurice έχουν μπει σε μια νέα φάση της ζωής τους. Ο Vincent και η Cleopatra έχουν αποκτήσει δύο μικρά γατάκια, ενώ ο Maurice αναζητά την επόμενη μεγάλη αποστολή του για να αποδείξει ξανά την αξία του. Η περιπέτεια ξεκινά όταν ο Maurice ανακαλύπτει έναν αρχαίο πάπυρο σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο. Ο χάρτης που περιέχει οδηγεί στο Τζίνι της Αιγύπτου, το οποίο, σύμφωνα με τον θρύλο, εκπληρώνει μία ευχή κάθε χίλια χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε μέλος της παρέας θέλει κάτι διαφορετικό, με αποτέλεσμα μια νέα αποστολή γεμάτη απρόοπτα. Ο Vasily Rovenskiy επιστρέφει με ένα ψηφιακό animation που συνδυάζει περιπέτεια, χιούμορ και φαντασία. Είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει την οικογενειακή κινηματογραφική έξοδο λίγο πιο διασκεδαστική, ειδικά αν οι μικροί θεατές αγαπούν τις γάτες και τις ιστορίες με κρυμμένους θησαυρούς.

8. «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία» (De Gaulle: Liberté) του Antonin Baudry

Η ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν γράφτηκε μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και μέσα από σκληρές διπλωματικές συγκρούσεις. Το «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία» του Antonin Baudry μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια κρίσιμη περίοδο της γαλλικής ιστορίας, εστιάζοντας στον αγώνα του Charles de Gaulle για την ανεξαρτησία της χώρας του. Το 1943, στη Διάσκεψη της Καζαμπλάνκας, ο De Gaulle καλείται να υπερασπιστεί την πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία της Γαλλίας απέναντι στα σχέδια των Συμμάχων για τη μεταπολεμική περίοδο. Στην προσπάθειά του να διασφαλίσει το μέλλον της χώρας, έρχεται αντιμέτωπος με την καχυποψία του Αμερικανού προέδρου Franklin D. Roosevelt, αλλά και με τον ανταγωνισμό του Γάλλου στρατηγού Henri Giraud. Η ταινία εντάσσεται σε ένα ιστορικό δίπτυχο του Antonin Baudry, το οποίο επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του De Gaulle και στις πολιτικές μάχες που καθόρισαν την πορεία της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

9. «Αλλού ο Δρόμος» (The Way Elsewhere) της Ειρήνης Βουρλούμη

Η Αθήνα είναι μια πόλη που αλλάζει διαρκώς, αλλά οι άνθρωποι που τη διασχίζουν καθημερινά γνωρίζουν πλευρές της που συχνά περνούν απαρατήρητες. Το «Αλλού ο Δρόμος», το πρώτο ντοκιμαντέρ της φωτογράφου και δημοσιογράφου Ειρήνης Βουρλούμη, σε καλεί να κοιτάξεις την πρωτεύουσα μέσα από τα μάτια τριών βετεράνων οδηγών ταξί. Έπειτα από έξι χρόνια έρευνας, η δημιουργός καταγράφει την καθημερινότητα των τριών ανδρών, οι οποίοι διασχίζουν την πόλη για να εργαστούν, αλλά και για να συνεχίσουν τη δική τους προσωπική διαδρομή. Μέσα από τις ιστορίες τους, η Αθήνα γίνεται κάτι περισσότερο από ένα αστικό τοπίο: μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο μνήμες, όνειρα, αντοχές και προσμονή. Οι διαδρομές των οδηγών αποκαλύπτουν μια εσωτερική και εξωτερική όψη της σύγχρονης ζωής στην πρωτεύουσα, δίνοντας χώρο σε ανθρώπους που παρατηρούν καθημερινά την πόλη χωρίς να βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της αφήγησης.

Ποια νέα ταινία θα επιλέξεις αυτή την εβδομάδα;

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Αν αγαπάς τον τρόμο, το «Clayface» και το «The Influencer Project» φέρνουν δύο διαφορετικές εκδοχές του φόβου. Αν προτιμάς την περιπέτεια και την εκδίκηση, το «Motor City» βρίσκεται ψηλά στη λίστα, ενώ το «Quiet Life» και η «Βασίλισσα στη Θάλασσα» απευθύνονται σε όσους αναζητούν πιο σύνθετες, ανθρώπινες ιστορίες. Για μια οικογενειακή έξοδο, οι «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου» προσφέρουν μια περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, ενώ το «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ» και το «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία» συμπληρώνουν το πρόγραμμα με μουσική, προσωπική αναζήτηση και ιστορικό πλαίσιο. Τέλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Αλλού ο Δρόμος» στρέφει τον φακό στην καθημερινότητα της Αθήνας και στους ανθρώπους που τη γνωρίζουν καλύτερα από τις διαδρομές τους.

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