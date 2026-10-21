Cinema 21.10.2026

Το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνει σε δημοπρασία με 400 σπάνια αντικείμενα

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Σπάνια αντικείμενα από την ιστορία του James Bond, συμπεριλαμβανομένων κοστουμιών των Daniel Craig και Ana de Armas, βγαίνουν σε δημοπρασία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • 400 σπάνια αντικείμενα από το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνουν σε δημοπρασία.
  • Στα highlights περιλαμβάνονται κοστούμια Daniel Craig και Ana de Armas, καθώς και σπάνια βιβλία Ian Fleming.
  • Η δημοπρασία καλύπτει αντικείμενα από το "Dr. No" (1962) έως το "No Time to Die" (2021).
  • Η Propstore τονίζει τη διαχρονική απήχηση του James Bond και την ισχυρή αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μοναδική ευκαιρία για τους απανταχού λάτρεις του James Bond να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την πλούσια κινηματογραφική ιστορία του θρυλικού πράκτορα, παρουσιάζεται μέσα από μια μεγάλη διαδικτυακή δημοπρασία. Η Propstore, σε συνεργασία με το franchise, φέρνει στο φως 400 αντικείμενα από όλες τις ταινίες του James Bond, καλύπτοντας την εξέλιξη της σειράς από το «Dr. No» του 1962 μέχρι το «No Time to Die» του 2021. Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τις 27 Οκτωβρίου.

Ο Daniel Craig ως James Bond κρατάει όπλο στην αφίσα της ταινίας "No Time To Die", μιας από τις θρυλικές ταινίες του πράκτορα 007.
www.imdb.com

Στα highlights της δημοπρασίας ξεχωρίζει το ολοκληρωμένο σύνολο του Daniel Craig από την ταινία «Skyfall» του 2012, το οποίο περιλαμβάνει κοστούμι Tom Ford, πουκάμισο και μανικετόκουμπα. Η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται έως και 53.000 δολάρια. Παράλληλα, η Ana de Armas εκπροσωπείται από το φόρεμα και τα σανδάλια που φόρεσε ως Paloma στο «No Time to Die», με το σετ να αναμένεται να πιάσει τιμή κοντά στα 53.000 δολάρια.

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Η δημοπρασία δεν σταματά εκεί, καθώς προσφέρει και σπάνιες εκδόσεις βιβλίων του δημιουργού του James Bond, Ian Fleming. Μια συλλογή 14 πρώτων εκδόσεων από τον εκδοτικό οίκο Jonathan Cape εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50.000 δολάρια. Επίσης, μια βρετανική αφίσα quadr από το «Dr. No» φτάνει την αξία των 22.000 δολαρίων, ενώ ένα clapperboard από το «Octopussy» (1983) αναμένεται να πωληθεί πάνω από 10.000 δολάρια.

Ο Daniel Craig ως James Bond με μαύρο σμόκιν και παπιγιόν.
IMDB

Η διαχρονική απήχηση του James Bond

Ο Alastair McCrea, διευθυντής εκχωρήσεων της Propstore, τόνισε στο The Hollywood Reporter τη διαχρονική αξία του James Bond στην ποπ κουλτούρα. «Ο James Bond κατέχει μια μοναδική θέση στην ποπ κουλτούρα και το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό μέχρι σήμερα», δήλωσε. «Ο Bond είναι μέρος του κινηματογράφου για πάνω από 60 χρόνια, με κάθε γενιά να έχει τον δικό της Bond, την αγαπημένη του ταινία και τις αξιομνημόνευτες στιγμές. Κάποιος μεγάλωσε με τον Sean Connery, άλλος με τον Pierce Brosnan, άλλος με τον Daniel Craig, οπότε τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας μπορούν ακόμα να συζητούν για το ποιος είναι ο καλύτερος 007. Αυτό κάνει τη συλλογή Bond τόσο ελκυστική· υπάρχει κάτι για όλους, είτε πρόκειται για τις ταινίες, τους ηθοποιούς, τα gadgets, τις αφίσες, τα κοστούμια ή την πρωτότυπη τέχνη. Πολύ λίγα κινηματογραφικά franchise μπορούν να το διεκδικήσουν αυτό, και αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο η αγορά συλλογών παραμένει τόσο ισχυρή».

 

Η δημοπρασία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης προσμονής για την επόμενη κινηματογραφική περιπέτεια του 007, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του νέου πρωταγωνιστή. Η προηγούμενη δημοπρασία της Propstore, που αφορούσε αντικείμενα από το «Blade Runner 2049» του Denis Villeneuve, στέφθηκε με επιτυχία, με το χαρακτηριστικό παλτό του Ryan Gosling να πωλείται για 201.600 δολάρια.

Ο Alastair McCrea πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση νέων ταινιών πάντα αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον, κάτι που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. «Οι συνδέσεις με άλλες μάρκες, από την Aston Martin μέχρι την Omega, έχουν επίσης διατηρήσει το ενδιαφέρον υψηλό, και όλες συμβάλλουν στην προβολή. Η εποχή του Daniel Craig είδε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα συλλεκτικά αντικείμενα, και αυτό παρατηρείται σε όλους τους τομείς: αφίσες, σενάρια, βιβλία και κοστούμια»

Αφίσα της ταινίας Spectre με τον James Bond και άλλους πρωταγωνιστές.
Η επίσημη αφίσα της ταινίας James Bond με τίτλο Spectre.

Αυτή η δημοπρασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους φίλους του James Bond να φέρουν ένα κομμάτι της μαγείας του 007 στο σπίτι τους.

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Ana de Armas Daniel Craig James Bond Δημοπρασία Πώληση
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