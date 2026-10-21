Η κόρη της Nicole Kidman κάνει το μεγάλο fashion ντεμπούτο της στο εξώφυλλο της Vogue

Η Sunday Rose, κόρη της Nicole Kidman, ποζάρει για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue και μιλά για τη μόδα και τα όνειρά της

Με μια ματιά Η Sunday Rose Kidman-Urban κάνει το ντεμπούτο της σε εξώφυλλο της γερμανικής Vogue, φορώντας Louis Vuitton.

Η 18χρονη προσπαθεί να ισορροπήσει τις σχολικές υποχρεώσεις με την ανερχόμενη καριέρα της στη μόδα.

Δανείζεται ρούχα από τη μητέρα της, Nicole Kidman, και ονειρεύεται το μέλλον, ίσως στον κινηματογράφο.

Η ζωή στο Νάσβιλ και η σχολική ρουτίνα τη βοηθούν να παραμένει προσγειωμένη παρά τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sunday Rose Kidman-Urban κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον χώρο της μόδας, καθώς πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά σε εξώφυλλο της Vogue. Η 18χρονη κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban φωτογραφίζεται για το τεύχος Νοεμβρίου της γερμανικής έκδοσης του περιοδικού, φορώντας δημιουργία του οίκου Louis Vuitton και ποζάροντας σε ένα καταπράσινο τοπίο, σε ένα editorial που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ανερχόμενη πορεία της.

Παρότι έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική της παρουσία στη βιομηχανία της μόδας, η Sunday Rose παραμένει μαθήτρια λυκείου και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητά της. Σε συνέντευξή της στη γερμανική Vogue, μίλησε για την εμπειρία της μπροστά στον φακό, την επιρροή της μητέρας της στις στιλιστικές επιλογές της, αλλά και τα όνειρα που κάνει για το μέλλον.

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Η ενασχόληση της Sunday Rose με το μόντελινγκ ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, παρότι η ίδια είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον συγκεκριμένο χώρο αρκετά νωρίτερα. Όπως αποκάλυψε, από την ηλικία των 14 ετών προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα της να της επιτρέψει να ασχοληθεί με τη μόδα. «Δεν σταματούσα να πρήζω τη μαμά μου με αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό της για τον χώρο που ήθελε να γνωρίσει από κοντά.

Η Nicole Kidman, ωστόσο, είχε θέσει έναν συγκεκριμένο όρο πριν η κόρη της ξεκινήσει το μόντελινγκ, χωρίς να παραμελήσει τις σχολικές της υποχρεώσεις. Σήμερα, η Sunday Rose καλείται να διαχειριστεί δύο διαφορετικούς κόσμους, με τις εμφανίσεις σε διεθνείς πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις να συνυπάρχουν με τα μαθήματα και τις σχολικές εργασίες.

Το προσωπικό στιλ της και τα ρούχα που δανείζεται από τη μητέρα της

Όταν δεν βρίσκεται σε κάποια επαγγελματική φωτογράφιση, η Sunday Rose προτιμά ένα χαλαρό και ανεπιτήδευτο στιλ. Τα τζιν, τα απλά τοπ, τα δερμάτινα τζάκετ και τα loafers αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής γκαρνταρόμπας της, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική της δεν περιορίζεται στις εντυπωσιακές δημιουργίες που φορά στις επίσημες εμφανίσεις της.

Ιδιαίτερη θέση στη ντουλάπα της έχουν, φυσικά, και τα ρούχα της Nicole Kidman. Η ίδια παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δανείζεται συχνά κομμάτια από τη μητέρα της, η οποία την αφήνει να εξερευνά την προσωπική της συλλογή. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ένα μεγάλο μέρος της γκαρνταρόμπας της αποτελείται πλέον από ρούχα που ανήκαν προηγουμένως στην ηθοποιό.

Η σχέση της με τη μόδα φαίνεται, επομένως, να συνδυάζει την προσωπική έκφραση με μια ιδιαίτερη οικογενειακή σύνδεση. Άλλωστε, το να ανακαλύπτεις vintage θησαυρούς στην ντουλάπα της μητέρας σου είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να δώσεις νέα ζωή σε διαχρονικά κομμάτια.

Τα όνειρα για το μέλλον και η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Παρά τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά της, η Sunday Rose δεν κρύβει ότι η σκέψη για το μέλλον συνοδεύεται από αβεβαιότητα. Καθώς βρίσκεται στην τελευταία χρονιά του σχολείου, την απασχολούν οι αλλαγές που έρχονται, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ανάμεσα στις πιθανές κατευθύνσεις που σκέφτεται να ακολουθήσει, υπάρχει και ο κινηματογράφος. Όπως ανέφερε στη συνέντευξή της, θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της στο Παρίσι, δουλεύοντας ως σκηνοθέτρια, αν και αναγνωρίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για να γνωρίζει πού θα την οδηγήσει η πορεία της.

Η ίδια έχει επίσης επίγνωση των προνομίων που συνοδεύουν τις ευκαιρίες που της προσφέρονται. Όπως εξήγησε, αισθάνεται ευγνώμων για τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της και θέλει να δίνει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε επαγγελματική συνεργασία.

Σημαντικό ρόλο στην ισορροπία της φαίνεται να παίζει και η ζωή της στο Νάσβιλ. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς πόλεων όπως το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη, η επιστροφή στο σπίτι και στους γνώριμους ανθρώπους της λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ακόμη και μετά από ταξίδια στην Ευρώπη για τις ανάγκες του μόντελινγκ.

Γιατί το σχολείο παραμένει σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της

Παρά τις εμφανίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις μόδας, η Sunday Rose θεωρεί ότι η σχολική ρουτίνα τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη. Όπως εξήγησε, στην αρχή δυσκολευόταν να διαχειριστεί την εναλλαγή ανάμεσα στις πασαρέλες, τα ταξίδια και τις απαιτήσεις της μαθητικής ζωής. Σταδιακά, όμως, κατάφερε να βρει μια ισορροπία που της επιτρέπει να απολαμβάνει τις επαγγελματικές εμπειρίες της χωρίς να χάνει την επαφή με την καθημερινότητά της.

Η οργάνωση έχει πλέον γίνει απαραίτητη, καθώς οι συχνές απουσίες λόγω δουλειάς απαιτούν συνέπεια με τις σχολικές εργασίες. Η ίδια αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να προγραμματίζει καλύτερα τον χρόνο της και να φροντίζει ώστε οι υποχρεώσεις της να ολοκληρώνονται εγκαίρως.

Εκτός σχολείου και μόντελινγκ, η Sunday Rose βρίσκει χρόνο για δραστηριότητες που την ευχαριστούν, όπως η hot yoga, το πιάνο και οι συναυλίες με φίλους. Έτσι, ενώ η πρώτη της εμφάνιση σε εξώφυλλο της Vogue αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της, η ίδια φαίνεται να αντιμετωπίζει το μέλλον με ανοιχτό μυαλό, διατηρώντας χώρο τόσο για τις φιλοδοξίες όσο και για τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας.

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