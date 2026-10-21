Celeb News 21.10.2026

Η Kim Kardashian υιοθέτησε το emo look της North West για το Halloween και είναι αγνώριστη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kim Kardashian μεταμορφώθηκε στην κόρη της, North West, υιοθετώντας το χαρακτηριστικό emo στιλ της για το Halloween
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian υιοθέτησε το emo στυλ της κόρης της, North West, για το Halloween.
  • Η μεταμφίεση περιλάμβανε περούκα, ψεύτικες τρύπες και αξεσουάρ, μιμούμενη πιστά την κόρη της.
  • Η εμφάνιση της Kardashian έλαβε θετικές κριτικές από φίλους, οικογένεια και θαυμαστές.
  • Η North West έχει κυκλοφορήσει EP και έχει συμπεριληφθεί σε λίστα του Billboard για νέους καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση για την περίοδο του Halloween, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί στην κόρη της, North West. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αφοσίωσης της οικογένειας Kardashian στην εορτή, κάτι που έχει γίνει πλέον παράδοση. Η Kardashian υιοθέτησε πλήρως το χαρακτηριστικό emo στυλ της 13χρονης North, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την καλλιτεχνική της ταυτότητα, η οποία επηρεάζεται εμφανώς από τον πατέρα της, Ye (πρώην Kanye West), και την ενασχόλησή του με τη μουσική.

https://www.instagram.com/kimkardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian

Η Kim Kardashian δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, όπου απεικονίζεται φορώντας ένα t-shirt με την επιγραφή «N0rth4evr», τίτλο του EP της North West που κυκλοφόρησε το 2026. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μια περούκα σε έντονη τιρκουάζ απόχρωση, ψεύτικες τρυπες στο πρόσωπο και τα χέρια, μια ασημένια αλυσίδα και μεταλλικά βραχιόλια, καθώς και έντονο μεταλλικό μανικιούρ, μιμούμενη πιστά την κόρη της. Η ομοιότητα ήταν τόσο μεγάλη που η Kardashian υιοθέτησε ακόμη και τις συνηθισμένες «ντροπαλές» πόζες της North.

Διάβασε επίσης: North West: Η μεγάλη βραδιά στο Chicago με Kim Kardashian και Kanye West στο κοινό

Η μεταμφίεση της Kim Kardashian έλαβε διθυραμβικές κριτικές από φίλους, οικογένεια και θαυμαστές στα σχόλια. Η μητέρα της, Kris Jenner, σχολίασε «Αυτό είναι τόσο διασκεδαστικό», ενώ η αδερφή της, Khloe Kardashian, έγραψε «Δίδυμες!!!!». Η Kardashian μοιράστηκε επίσης το στιγμιότυπο με τους 11 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok, συνοδεύοντας το βίντεο με μουσική από την κόρη της, αλλά και με το επιτυχημένο τραγούδι «Moonlight» του XXXTENTACION, το οποίο είχε φτάσει στο Top 15 του Billboard Hot 100.

https://www.instagram.com/kimkardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian

Οι χρήστες του TikTok επεσήμαναν την υποστηρικτική στάση της Kim Kardashian απέναντι στην North West, με ένα σχόλιο να αναφέρει: «Η γονική υποστήριξη είναι το σπουδαιότερο πράγμα, OMG».

Κοινές μεταμφιέσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kim Kardashian και η North West συνεργάζονται σε μεταμφιέσεις. Το 2023, είχαν ντυθεί Cher και Dionne από την ταινία «Clueless». Το 2019, ενώ η Kardashian ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Ye, η οικογένεια είχε μεταμφιεστεί χιουμοριστικά σε χαρακτήρες από τους «The Flintstones».

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Σε άλλες χρονιές, η Kim Kardashian είχε κλέψει τις εντυπώσεις με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, έχοντας ντυθεί ως Pamela Anderson, Madonna, Cher και Selena. Επίσης, το 2016, είχε ντυθεί μαζί με την North ως πριγκίπισσα Jasmine.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η North West, η οποία κυκλοφόρησε το EP της «N0rth4evr» τον Μάιο, συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Billboard «21 Under 21» για το 2026. Με 11 ημέρες να απομένουν μέχρι το Halloween, οι θαυμαστές αναμένουν να δουν αν η νεαρή καλλιτέχνιδα θα ανταποδώσει το χάρισμα, υιοθετώντας κάποια από τις εμβληματικές εμφανίσεις της μητέρας της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Kardashian έχει στο παρελθόν προσπαθήσει να κρατήσει την κόρη της μακριά από τη δημοσιότητα, αν και η North West δείχνει να αγαπά τον χώρο της ψυχαγωγίας Η North West έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στον χώρο της μουσικής, με την Kim Kardashian να στηρίζει ενεργά τη νέα της μουσική εμφάνιση. Η νεαρή ταλαντούχα κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, και η πρόσφατη μουσική της εμφάνιση στο Σικάγο, με την παρουσία και των δύο γονέων της στο κοινό, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Ενώ η Kim Kardashian έχει επιλέξει να ακολουθήσει νομικές σπουδές, η North West φαίνεται να ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα της, με το νέο της look να έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Halloween Kim Kardashian North West
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

21.10.2026
Επόμενο
Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

21.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ανατροπή στην υγεία της Christina Applegate – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
Celeb News

Ανατροπή στην υγεία της Christina Applegate – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

21.10.2026
«Save Αργυρός»: Η θέση του Γιώργου Τσαλίκη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το Παρίσι
Celeb News

«Save Αργυρός»: Η θέση του Γιώργου Τσαλίκη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το Παρίσι

21.10.2026
27 χρόνια μετά το καστ του «10 Things I Hate About You» ξανά μαζί – Η συγκινητική αφιέρωση στον Heath Ledger
Celeb News

27 χρόνια μετά το καστ του «10 Things I Hate About You» ξανά μαζί – Η συγκινητική αφιέρωση στον Heath Ledger

21.10.2026
Ellie Goulding: Γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από μια λαμπερή εκδήλωση στο Λονδίνο
Celeb News

Ellie Goulding: Γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από μια λαμπερή εκδήλωση στο Λονδίνο

20.10.2026
Η Mariah Carey κέρδισε τη δικαστική μάχη για την αυτοβιογραφία της – Τι υποστήριζε ο αδελφός της
Celeb News

Η Mariah Carey κέρδισε τη δικαστική μάχη για την αυτοβιογραφία της – Τι υποστήριζε ο αδελφός της

20.10.2026
Η εμφάνιση του Jacob Elordi που «δίχασε» τα social media
Celeb News

Η εμφάνιση του Jacob Elordi που «δίχασε» τα social media

20.10.2026
Demi Lovato: Πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» άλλαξε τα πάντα για εκείνη
Celeb News

Demi Lovato: Πώς η νίκη της Kelly Clarkson στο «American Idol» άλλαξε τα πάντα για εκείνη

20.10.2026
Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξιδεύει ξανά στην Αυστραλία – Όλες οι λεπτομέρειες για τα live της
Celeb News

Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξιδεύει ξανά στην Αυστραλία – Όλες οι λεπτομέρειες για τα live της

20.10.2026
EJAE: Παντρεύτηκε η τραγουδίστρια των «KPop Demon Hunters» – Το παραμυθένιο νυφικό της
Celeb News

EJAE: Παντρεύτηκε η τραγουδίστρια των «KPop Demon Hunters» – Το παραμυθένιο νυφικό της

20.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη