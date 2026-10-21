Η Kim Kardashian υιοθέτησε το emo look της North West για το Halloween και είναι αγνώριστη

Με μια ματιά Η Kim Kardashian υιοθέτησε το emo στυλ της κόρης της, North West, για το Halloween.

Η μεταμφίεση περιλάμβανε περούκα, ψεύτικες τρύπες και αξεσουάρ, μιμούμενη πιστά την κόρη της.

Η εμφάνιση της Kardashian έλαβε θετικές κριτικές από φίλους, οικογένεια και θαυμαστές.

Η North West έχει κυκλοφορήσει EP και έχει συμπεριληφθεί σε λίστα του Billboard για νέους καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση για την περίοδο του Halloween, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί στην κόρη της, North West. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αφοσίωσης της οικογένειας Kardashian στην εορτή, κάτι που έχει γίνει πλέον παράδοση. Η Kardashian υιοθέτησε πλήρως το χαρακτηριστικό emo στυλ της 13χρονης North, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την καλλιτεχνική της ταυτότητα, η οποία επηρεάζεται εμφανώς από τον πατέρα της, Ye (πρώην Kanye West), και την ενασχόλησή του με τη μουσική.

Η Kim Kardashian δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, όπου απεικονίζεται φορώντας ένα t-shirt με την επιγραφή «N0rth4evr», τίτλο του EP της North West που κυκλοφόρησε το 2026. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μια περούκα σε έντονη τιρκουάζ απόχρωση, ψεύτικες τρυπες στο πρόσωπο και τα χέρια, μια ασημένια αλυσίδα και μεταλλικά βραχιόλια, καθώς και έντονο μεταλλικό μανικιούρ, μιμούμενη πιστά την κόρη της. Η ομοιότητα ήταν τόσο μεγάλη που η Kardashian υιοθέτησε ακόμη και τις συνηθισμένες «ντροπαλές» πόζες της North.

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Η μεταμφίεση της Kim Kardashian έλαβε διθυραμβικές κριτικές από φίλους, οικογένεια και θαυμαστές στα σχόλια. Η μητέρα της, Kris Jenner, σχολίασε «Αυτό είναι τόσο διασκεδαστικό», ενώ η αδερφή της, Khloe Kardashian, έγραψε «Δίδυμες!!!!». Η Kardashian μοιράστηκε επίσης το στιγμιότυπο με τους 11 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok, συνοδεύοντας το βίντεο με μουσική από την κόρη της, αλλά και με το επιτυχημένο τραγούδι «Moonlight» του XXXTENTACION, το οποίο είχε φτάσει στο Top 15 του Billboard Hot 100.

Οι χρήστες του TikTok επεσήμαναν την υποστηρικτική στάση της Kim Kardashian απέναντι στην North West, με ένα σχόλιο να αναφέρει: «Η γονική υποστήριξη είναι το σπουδαιότερο πράγμα, OMG».

Κοινές μεταμφιέσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kim Kardashian και η North West συνεργάζονται σε μεταμφιέσεις. Το 2023, είχαν ντυθεί Cher και Dionne από την ταινία «Clueless». Το 2019, ενώ η Kardashian ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Ye, η οικογένεια είχε μεταμφιεστεί χιουμοριστικά σε χαρακτήρες από τους «The Flintstones».

Σε άλλες χρονιές, η Kim Kardashian είχε κλέψει τις εντυπώσεις με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, έχοντας ντυθεί ως Pamela Anderson, Madonna, Cher και Selena. Επίσης, το 2016, είχε ντυθεί μαζί με την North ως πριγκίπισσα Jasmine.

Η North West, η οποία κυκλοφόρησε το EP της «N0rth4evr» τον Μάιο, συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Billboard «21 Under 21» για το 2026. Με 11 ημέρες να απομένουν μέχρι το Halloween, οι θαυμαστές αναμένουν να δουν αν η νεαρή καλλιτέχνιδα θα ανταποδώσει το χάρισμα, υιοθετώντας κάποια από τις εμβληματικές εμφανίσεις της μητέρας της.

Η Kardashian έχει στο παρελθόν προσπαθήσει να κρατήσει την κόρη της μακριά από τη δημοσιότητα, αν και η North West δείχνει να αγαπά τον χώρο της ψυχαγωγίας Η North West έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στον χώρο της μουσικής, με την Kim Kardashian να στηρίζει ενεργά τη νέα της μουσική εμφάνιση. Η νεαρή ταλαντούχα κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, και η πρόσφατη μουσική της εμφάνιση στο Σικάγο, με την παρουσία και των δύο γονέων της στο κοινό, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο.

Ενώ η Kim Kardashian έχει επιλέξει να ακολουθήσει νομικές σπουδές, η North West φαίνεται να ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα της, με το νέο της look να έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό.

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