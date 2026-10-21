Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

Με μια ματιά Το Spotify αφαίρεσε πάνω από 75 εκατομμύρια τραγούδια που θεωρούνται "spam" ή "slop".

Η κίνηση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και στην προώθηση μουσικής από ανθρώπους καλλιτέχνες.

50 εκατομμύρια επιπλέον τραγούδια αποκλείστηκαν από προτάσεις λόγω καταγγελιών ποιότητας.

Το Spotify εφαρμόζει μέτρα για την αναγνώριση και επισήμανση περιεχομένου που δημιουργείται από AI. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Spotify, η κορυφαία πλατφόρμα streaming μουσικής, προχωρά σε μια σαρωτική εκκαθάριση, αφαιρώντας πάνω από 75 εκατομμύρια τραγούδια που έχουν χαρακτηριστεί ως «σκουπίδια» (slop) ή «spam». Η κίνηση αυτή, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, αποτελεί μέρος των προσπαθειών της να βελτιώσει την ποιότητα του περιεχομένου και να δώσει χώρο σε μουσική που δημιουργείται από ανθρώπους και όχι από αλγόριθμους.

Σύμφωνα με την ετήσια ενημέρωση της Spotify σχετικά με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζει για καλλιτέχνες, συνθέτες και παραγωγούς, οι αφαιρεθείσες κυκλοφορίες παραβίασαν «σοβαρά ή επανειλημμένα τους κανόνες» της πλατφόρμας. Επιπλέον, άλλα 50 εκατομμύρια τραγούδια έχουν αποκλειστεί από τις προτάσεις προς τους χρήστες, έπειτα από συνεχείς καταγγελίες σχετικά με την ποιότητά τους.

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«Εξετάσαμε προσεκτικά τα κομμάτια που οι ακροατές προσπερνούσαν, αγνοούσαν ή μας έλεγαν ότι δεν ήθελαν να ακούσουν», ανέφερε το Spotify σε πρόσφατο δελτίο της. «Ένα σαφές μοτίβο εμφανίστηκε: αυτά τα κομμάτια αναγνωρίστηκαν σταθερά ως «σκουπίδια» ή «spam»».

Η προτεραιότητα στην «περισσότερη μουσική που δημιουργείται από αυθεντικούς, ανθρώπινους καλλιτέχνες» έχει ενταθεί τους τελευταίους έξι μήνες. Οι υπεύθυνοι επιμέλειας της πλατφόρμας «τηρούν το ίδιο πρότυπο και δεν προγραμματίζουν περιεχόμενο που αναγνωρίζεται ως «σκουπίδια» ή «spam»», ενώ η περαιτέρω φιλτράρισμα για τη μείωση κακών προτάσεων στους χρήστες βασίζεται στην «αλληλεπίδραση και τα σχόλια των ακροατών, τα μοτίβα μεταφόρτωσης, τα μεταδεδομένα και πληροφορίες από πολλαπλά εργαλεία ανίχνευσης AI τρίτων».

Το Spotify αναγνωρίζει ότι «θα γίνεται μόνο δυσκολότερο καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται», αλλά παραμένει δεσμευμένη στο να παρακολουθεί νέες τακτικές, όπως «μαζικές μεταφορτώσεις, διπλότυπα, χειραγώγηση SEO, spam δίκτυα playlists και τεχνητά σύντομα κομμάτια».

Προστασία για τους καλλιτέχνες και διαφάνεια

Ο ανταγωνιστής της Spotify, Tidal, είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος σχέδια για την αναγνώριση και επισήμανση μουσικής που δημιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από AI. Αυτές οι επισημασμένες κυκλοφορίες επιτρέπονται στην πλατφόρμα, αλλά δεν είναι επιλέξιμες για κερδοφορία. Spotify και Apple Music είχαν προηγουμένως κυκλοφορήσει λειτουργίες για την αναγνώριση περιεχομένου που δημιουργείται από AI, αλλά η προσέγγιση βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη διαφάνεια από τους καλλιτέχνες και τους διανομείς τους.

To Spotify σημειώνει ότι 300.000 καλλιτέχνες είναι πλέον επαληθευμένοι στην πλατφόρμα. Τα προφίλ τους περιέχουν ένα σήμα για να σηματοδοτήσουν στους ακροατές ότι υπάρχει «ένα πραγματικό, αναγνωρίσιμο πρόσωπο» πίσω από τη μουσική. Η μουσική που ανεβαίνει από αυτό που η υπηρεσία αποκαλεί «AI Personas» επισημαίνεται με ένα ξεχωριστό σήμα. «Οι «AI Personas» εξαιρούνται από την editorial ή αλγοριθμική αναγνώριση εξ ορισμού, εκτός αν ένας ακροατής ακολουθεί μια «AI Persona», για παράδειγμα», αναφέρει το Spotify.

Περαιτέρω προστασίες περιλαμβάνουν το πρόγραμμα beta Artist Profile Protection, το οποίο επιτρέπει στους καλλιτέχνες να ελέγχουν τις κυκλοφορίες που παραδίδονται στο Spotify στο όνομά τους για να αποφύγουν την πλαστοπροσωπία και την παραπλανητική αύξηση των streams. Η υπηρεσία αναφέρει χιλιάδες συμμετέχοντες ήδη, με σχέδια να ανοίξει την πρόσβαση σε περισσότερους καλλιτέχνες μέχρι το τέλος του έτους. Από την πλευρά των θαυμαστών, η Spotify έχει επίσης λανσάρει μια λειτουργία για να παραθέτει τις AI συνεισφορές σε ένα τραγούδι στα credits του, οι οποίες μπορούν να προβληθούν απευθείας στην εφαρμογή. Η αφαίρεση «σκουπιδιών AI» από το streaming φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα περίπλοκο παιχνίδι, αλλά η Spotify είναι έτοιμη να παίξει.

Διάβασε εδώ τη σχετική ενημέρωση.

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