AI ή πραγματικότητα; Τα σημάδια που προδίδουν τις ψεύτικες εικόνες στο feed σου

Η AI έχει γίνει τόσο καλή στη δημιουργία εικόνων, που μερικές φορές ούτε το μάτι μας δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα

Με μια ματιά Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί όλο και πιο ρεαλιστικό περιεχόμενο, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση αληθινού από παραποιημένο.

Παραμορφώσεις στο ανθρώπινο σώμα, υπερβολική τελειότητα και ασυνέπειες στις σκιές/προοπτική προδίδουν εικόνες AI.

Εργαλεία όπως το Google Lens και η ανάλυση μεταδεδομένων βοηθούν στον εντοπισμό παραποιημένου περιεχομένου.

Η επαλήθευση της πηγής, η κριτική σκέψη και η χρήση εργαλείων είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στο ψηφιακό τοπίο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή μάς βομβαρδίζει καθημερινά με εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία. Όμως, η αλματώδης πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχει φέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά που βλέπουμε; Η ικανότητα των αλγορίθμων να δημιουργούν ολοένα και πιο ρεαλιστικό περιεχόμενο, καθιστά την διάκριση μεταξύ αληθινού και παραποιημένου, μια διαρκή πρόκληση.

Το πολιτικό παιχνίδι της παραπληροφόρησης

Η πρόσφατη αντιπαράθεση που πυροδοτήθηκε από την ανάρτηση μιας εικόνας που απεικόνιζε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αγκαλιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο το πρόβλημα. Η φωτογραφία, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, συνοδευόταν από ένα καυστικό σχόλιο, πυροδοτώντας άμεση αντίδραση. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, χαρακτήρισε την εικόνα ως «fake news» και «προϊόν αχαλίνωτης φαντασίας», τονίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε κάνει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η αναφορά της στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο, ως παράδειγμα πραγματικής φωτογραφίας, υπογραμμίζει την αντίθεση μεταξύ αυθεντικού και παραποιημένου περιεχομένου.

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Η Παγίδα της AI: Τι Πρέπει να Προσέχουμε

Η διάδοση τέτοιων εικόνων, που δημιουργούνται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Μια σύντομη περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί για να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο εύκολα μπορεί να πέσει θύμα παραπλάνησης. Μέχρι πρότινος, η αναγνώριση περιεχομένου που είχε υποστεί επεξεργασία από AI ήταν σχετικά εύκολη. Ωστόσο, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μετατρέψει την καθημερινή διαδικτυακή μας «εξερεύνηση» σε ένα είδος κουίζ.

Ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν τη δυνατότητα για τους δημιουργούς να επισημαίνουν το περιεχόμενό τους ως παραγόμενο από AI, προσφέροντας μια πρώτη γραμμή άμυνας. Ωστόσο, η ευθύνη για την επαλήθευση παραμένει πρωτίστως στον ίδιο τον χρήστη.

Πρακτικοί τρόποι εντοπισμού περιεχομένου AI

Η λεπτομέρεια, όπως λένε, κρύβει την αλήθεια. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διακρίνουμε μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί από AI:

Παραμορφώσεις στο Ανθρώπινο Σώμα και Ακατανόητο Κείμενο: Η AI συχνά δυσκολεύεται με την ακριβή αναπαράσταση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, οδηγώντας σε αφύσικες αναλογίες, παραμορφωμένα άκρα ή δυσνόητα γράμματα και λέξεις σε πινακίδες ή ρούχα.

Η AI συχνά δυσκολεύεται με την ακριβή αναπαράσταση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, οδηγώντας σε αφύσικες αναλογίες, παραμορφωμένα άκρα ή δυσνόητα γράμματα και λέξεις σε πινακίδες ή ρούχα. Υπερβολική Τελειότητα: Εικόνες με αφύσικα λείο δέρμα, απουσία φυσικών υφών, ομοιόμορφο φωτισμό ή σκηνές που μοιάζουν υπερβολικά τέλειες και σκηνοθετημένες, μπορεί να αποτελούν ένδειξη παραποίησης.

Εικόνες με αφύσικα λείο δέρμα, απουσία φυσικών υφών, ομοιόμορφο φωτισμό ή σκηνές που μοιάζουν υπερβολικά τέλειες και σκηνοθετημένες, μπορεί να αποτελούν ένδειξη παραποίησης. Αντίστροφη Αναζήτηση Εικόνας: Εργαλεία όπως το Google Lens μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητα. Η αναζήτηση της ίδιας εικόνας μπορεί να μας οδηγήσει στην αρχική της πηγή, αποκαλύπτοντας αν έχει υποστεί επεξεργασία ή αν πρόκειται για παλαιότερη έκδοση.

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Επιπλέον, ο οδηγός του Global Investigative Journalism Network (GIJN) προτείνει μια πιο διεξοδική προσέγγιση:

Ασυνέπειες στις Σκιές και Αντανακλάσεις: Παρατηρήστε πώς πέφτουν οι σκιές. Αν κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις παρά την ύπαρξη μίας μόνο πηγής φωτός, ή αν οι αντανακλάσεις δεν ταιριάζουν με τα αντικείμενα, αυτό μπορεί να είναι σημάδι AI.

Παρατηρήστε πώς πέφτουν οι σκιές. Αν κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις παρά την ύπαρξη μίας μόνο πηγής φωτός, ή αν οι αντανακλάσεις δεν ταιριάζουν με τα αντικείμενα, αυτό μπορεί να είναι σημάδι AI. Προβλήματα στην Προοπτική: Ασυνέπειες στην ευθυγράμμιση κτιρίων, ακανόνιστη διάταξη παραθύρων ή αντικείμενα που φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες της γεωμετρίας, υποδηλώνουν αδυναμίες των αλγορίθμων.

Ασυνέπειες στην ευθυγράμμιση κτιρίων, ακανόνιστη διάταξη παραθύρων ή αντικείμενα που φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες της γεωμετρίας, υποδηλώνουν αδυναμίες των αλγορίθμων. Ψηφιακά Ίχνη: Τα μεταδεδομένα ενός αρχείου μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. Εξειδικευμένα εργαλεία μπορούν επίσης να εντοπίσουν μοτίβα στα pixels που δεν είναι άμεσα ορατά.

Τα μεταδεδομένα ενός αρχείου μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. Εξειδικευμένα εργαλεία μπορούν επίσης να εντοπίσουν μοτίβα στα pixels που δεν είναι άμεσα ορατά. Αφύσικος Ήχος και Ομιλία: Στα βίντεο, οι μηχανικές διακυμάνσεις στη φωνή, οι ασυνήθιστες παύσεις, ο αφύσικος ρυθμός ομιλίας και οι ασυμφωνίες μεταξύ κίνησης χειλιών και ήχου, είναι προειδοποιητικά σημάδια.

Στα βίντεο, οι μηχανικές διακυμάνσεις στη φωνή, οι ασυνήθιστες παύσεις, ο αφύσικος ρυθμός ομιλίας και οι ασυμφωνίες μεταξύ κίνησης χειλιών και ήχου, είναι προειδοποιητικά σημάδια. Ασυμφωνίες στον Τόπο και στον Χρόνο: Ελέγξτε αν η αρχιτεκτονική, οι καιρικές συνθήκες ή τα αντικείμενα μιας εικόνας ταιριάζουν με την αναφερόμενη ημερομηνία και τοποθεσία.

Ελέγξτε αν η αρχιτεκτονική, οι καιρικές συνθήκες ή τα αντικείμενα μιας εικόνας ταιριάζουν με την αναφερόμενη ημερομηνία και τοποθεσία. Μη Φυσικές Αντιδράσεις: Σε σκηνές με πλήθη, οι υπερβολικά όμοιες εκφράσεις, οι παράξενες κινήσεις ή οι ασυνήθιστες αλληλεπιδράσεις, μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι δεν είναι αυθεντικό.

Σε σκηνές με πλήθη, οι υπερβολικά όμοιες εκφράσεις, οι παράξενες κινήσεις ή οι ασυνήθιστες αλληλεπιδράσεις, μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι δεν είναι αυθεντικό. Η Αξιοπιστία της Πηγής: Η προέλευση του υλικού, η αξιοπιστία του λογαριασμού που το δημοσίευσε και η ύπαρξη ανεξάρτητων επιβεβαιώσεων είναι καθοριστικής σημασίας. Μια εικόνα υψηλής ποιότητας από άγνωστη πηγή, χωρίς τεκμηρίωση, απαιτεί περαιτέρω έλεγχο.

Σε έναν κόσμο όπου η γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακής κατασκευής γίνεται όλο και πιο θολή, η κριτική σκέψη και η χρήση των διαθέσιμων εργαλείων επαλήθευσης είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο.

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