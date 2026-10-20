Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to Mad: «Θα καταθέσω τραγούδι στη Eurovision όταν βρω το κατάλληλο κομμάτι»

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στο Talk to Mad μιλά για την καριέρα του, το βιβλίο του, τη Eurovision και τις προσωπικές εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή του

Με μια ματιά Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα συμμετάσχει στη Eurovision όταν βρει το κατάλληλο τραγούδι.

Η απότομη αναγνωρισιμότητα μετά το «Ταμάμ» τον επηρέασε, αλλά η πορεία του τον ωρίμασε.

Η σύντροφός του, Βιολέτα Σαγκριώτη, τον στήριξε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Δημιούργησε ένα βιβλίο εμπνευσμένο από όνειρο στο Survivor, το οποίο προσφέρει δωρεάν στο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to Mad» και μίλησε για τις σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής του πορείας, τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελε. Ο ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, τον οποίο το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από τον ρόλο του Τζεμ στη σειρά «Ταμάμ», αναφέρθηκε στην απότομη αναγνωρισιμότητα που γνώρισε σε νεαρή ηλικία, παραδέχτηκε τα λάθη που έκανε τότε και εξήγησε πώς η πορεία του στον χώρο της showbiz τον βοήθησε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Στη συνέντευξή του, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μίλησε ακόμη για την υποκριτική και τις δυσκολίες που, όπως περιέγραψε, αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες, ενώ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τη Βιολέτα Σαγκριώτη και εξήγησε πώς εκείνη τον στήριξε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μουσική, στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με τη Eurovision, αλλά και στο βιβλίο του, το οποίο δημιούργησε έναν ολόκληρο φανταστικό κόσμο που επιθυμεί να μοιράζεται δωρεάν με το κοινό.

Διάβασε επίσης: Ο Στέφανος Βέλμαχος αποκαλύπτει στο Talk to Mad τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Beyond Borders

Ο ρόλος του Τζεμ στη σειρά «Ταμάμ» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, χαρίζοντάς του μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε πολύ νεαρή ηλικία. Όπως περιέγραψε στη συζήτησή του με την Αθηνά Κλήμη, η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο έντονη, που αρχικά δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δημοφιλίας του.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη σεζόν, που είχα κάνει πρόταση σε μια φίλη να βρεθούμε στο The Mall. Πηγαίνοντας στην είσοδο, ξαφνικά ακούγεται ένα “Ήρθε ο Τζεμ” και όλοι οι διάδρομοι του Mall έτρεξαν προς τα κάτω», ανέφερε, περιγράφοντας ένα περιστατικό που του είχε μείνει αξέχαστο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η απότομη επιτυχία επηρέασε και τη συμπεριφορά του, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. «Ήμουν ένα παιδί αρκετά συναισθανόμενο, αλλά η αναγνωρισιμότητα μού έφερε μια μορφή έπαρσης, κυρίως στα επαγγελματικά μου. Εκείνη την περίοδο υπήρχε η σκέψη “τώρα σε ποιον μιλάς; Στον Χατζηγεωργίου μιλάς”», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην αρχή δεν καταλάβαινε πώς εισέπρατταν οι άλλοι ορισμένες αντιδράσεις του. «Δεν υπέγραφα αυτόγραφα, γιατί έλεγα “σιγά, ρε παιδιά, ποιος είμαι εγώ να σας γράψω σε ένα χαρτί το όνομά μου;”. Ο κόσμος, όμως, δεν το καταλάβαινε έτσι. Νόμιζε ότι ήμουν τελείως ψώνιο, ότι ήμουν σνομπ».

Όπως εξήγησε, η πορεία του στον χώρο και οι διακυμάνσεις που ακολούθησαν τον βοήθησαν να αποκτήσει διαφορετική οπτική. «Όταν έληξε το “Ταμάμ”, καταλάβαμε ότι ήταν ένα peak και μετά αρχίζει σιγά σιγά η πτώση. Έπειτα προσπαθείς να διαχειριστείς άλλα πράγματα, μετά ξανά ανεβαίνεις και όλο αυτό είναι ένα roller coaster. Αυτό σε ωριμάζει αρκετά και σε βοηθά να καταλάβεις πώς λειτουργεί η showbiz».

Η καλλιτεχνική οικογένεια, οι μουσικές επιρροές και η Eurovision

Παρότι δεν προερχόταν από οικογένεια με έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο δημιουργικά ερεθίσματα. Όπως αποκάλυψε, τόσο οι γονείς του όσο και οι παππούδες του είχαν τη δική τους σχέση με την τέχνη και τη μουσική: «Η μητέρα μου έγραφε ποιηματάκια και ζωγράφιζε ερασιτεχνικά, ενώ ο πατέρας μου είχε τελειώσει σχολή σκηνοθεσίας στη Σταυράκου και λάτρευε το θέατρο. Είχε κάνει και μια θεατρική ομάδα, τους “Υπόλοιπους Αγγέλους”, όπου έκανα κι εγώ θέατρο», ανέφερε.

Οι μουσικές επιρροές του ήταν εξίσου πολυδιάστατες, αφού, όπως είπε, στο οικογενειακό του περιβάλλον συνυπήρχαν διαφορετικά είδη και ακούσματα. «Ο ένας παππούς μου άκουγε Καζαντζίδη, ο άλλος μου μάθαινε μικρασιάτικα τραγούδια, η μητέρα μου άκουγε Whitney Houston και ο πατέρας μου αντάρτικα. Εγώ, όμως, υιοθέτησα το μέταλ στη ζωή μου».

Η αγάπη του για τη μουσική παραμένει ενεργή, με τον ίδιο να επιδιώκει να πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους και να δημιουργεί τραγούδια με δυνατά ρεφρέν. Όσο για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision, ξεκαθάρισε ότι δεν το έχει αποκλείσει, αλλά περιμένει την κατάλληλη σύνθεση: «Δεν το έχω αφήσει τελείως για τη Eurovision. Απλά περιμένω το κατάλληλο κομμάτι. Περιμένω το τραγούδι που θα το ακούσω και θα πω: “Παιδιά, αυτό βάλτε το στην άκρη, είναι για Eurovision. Πάμε να το κάνουμε”», δήλωσε, εξηγώντας ότι για εκείνον το σημαντικότερο στοιχείο είναι το συναίσθημα που προκαλεί ένα τραγούδι από το πρώτο άκουσμα.

Οι δυσκολίες στην υποκριτική και η επιστροφή μέσα από το «Grand Hotel»

Ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στον χώρο της υποκριτικής, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, υποστηρίζοντας ότι οι ευκαιρίες δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες για όλους. Όπως περιέγραψε, σε αρκετές περιπτώσεις οι επαγγελματικές προτάσεις μοιάζουν να αφορούν έναν περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, ενώ τα casting δεν είναι πάντοτε ανοιχτά ή εύκολα προσβάσιμα.

«Ο χώρος μας πλέον δεν κάνει casting. Είναι πάρα πολύ κλεισμένα και κεκλεισμένων των θυρών, με συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι, δεν μπορούμε να αφομοιωθούμε σε αυτόν τον χώρο, να κάνουμε έστω ένα casting και να μας δει ένας άνθρωπος και να πει “ρε φίλε, τελικά μ’ αρέσει ο Χατζηγεωργίου, θα τον πάρω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή του στην τηλεόραση ήρθε μέσα από τη σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, με έναν τρόπο που, όπως παραδέχτηκε, δεν περίμενε. «Είμαι σε μια εκδήλωση και έρχεται η σκηνοθέτης του “Grand Hotel”, με κοιτάει και μου λέει: “Α, εσύ τι κάνεις εδώ, Χατζηγεωργίου;”. Της λέω ότι παρουσιάζω και μου απαντά: “Μα ηθοποιός δεν είσαι; Έλα να κάνουμε ένα casting”. Κάναμε casting και τελικά με πήραν ως Ιεζεκιήλ για τα 8 επεισόδια που έπαιξα».

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δήλωσε ότι σήμερα αισθάνεται γεμάτος από τις διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητές του, από το ραδιόφωνο και την παρουσίαση μέχρι τη συγγραφή και τη δημιουργία περιεχομένου.

Η Βιολέτα Σαγκριώτη και η περίοδος που άλλαξε τη ζωή του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στη σύντροφό του, Βιολέτα Σαγκριώτη, η οποία, όπως εξομολογήθηκε, στάθηκε στο πλευρό του σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου περιέγραψε πώς η πανδημία επηρέασε την επαγγελματική και οικονομική του κατάσταση, αλλά και την ψυχολογία του.

Όπως εξήγησε, πριν από τον κορονοϊό είχε επενδύσει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες πήγαιναν πολύ καλά για περίπου δύο χρόνια. Η πανδημία, όμως, ανέτρεψε τα δεδομένα, την ίδια στιγμή που ένιωθε ότι απομακρυνόταν και από τον χώρο της υποκριτικής: «Ξαφνικά τρώω πόρτα από την υποκριτική, τρώω πόρτα από την επιχείρησή μου, τρώω πόρτα από τον κορονοϊό που μας κλείνει μέσα. Δεν έχω διάθεση για social media, μηδέν. Ούτε ένα βίντεο», είπε, περιγράφοντας τη δύσκολη συνθήκη στην οποία βρέθηκε.

Σε εκείνη τη φάση της ζωής του γνώρισε τη Βιολέτα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τον βοήθησε να δει ξανά τα πράγματα με αισιοδοξία. «Η Βιολέτα ήρθε σαν φως στη ζωή μου, με μια αισιοδοξία εκατό καρδιναλίων, για να μου πει: “Ξέρεις κάτι, Γιάννη; Υπάρχει και άλλη ζωή”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξή της, τονίζοντας ότι εκείνη επέλεξε να επενδύσει στη σχέση τους ακόμη και όταν ο ίδιος βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Η πρόταση γάμου και οι λόγοι που δεν προχώρησαν αμέσως στον γάμο

Μιλώντας για την πρόταση γάμου που είχε κάνει στη σύντροφό του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκείνη συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τις δικές του ανασφάλειες και την ανάγκη του να νιώσει ότι η σχέση τους είχε μια σταθερή προοπτική.

«Αυτό έγινε από ανασφάλεια δική μου, η πρόταση γάμου. Όταν έναν άνθρωπο τον ξέρεις ενάμιση χρόνο, έχετε περάσει δυσκολίες, γιατί στην αρχή έχεις έναν άνθρωπο συντετριμμένο και ο άλλος έρχεται με φως, αισθάνθηκα ότι, για να ολοκληρωθώ εγώ σαν άνθρωπος και για να ολοκληρωθεί αυτή η σχέση, πρέπει να παντρευτούμε, πρέπει να κάνουμε παιδιά, πρέπει να προχωρήσει το έργο», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή δεν σήμαινε πως ήταν ήδη έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα. «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προχωρήσει το έργο. Δεν είχαμε ακόμα ωριμάσει όπως έχουμε ωριμάσει σήμερα», είπε, εξηγώντας ότι συνέχισαν να είναι μαζί, να αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες τους και να προσπαθούν να χτίσουν μια ουσιαστική σχέση.

Η καθημερινότητα στο Mad Radio 106,2 και ο καλλιτέχνης που θέλει να φιλοξενήσει

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου βρίσκεται πλέον πίσω από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2, όπου τον ακούν καθημερινά από τη 13:00 έως τις 16:00 το μεσημέρι. Όπως είπε στην Αθηνά Κλήμη, η μετάβασή του από τη βραδινή στη μεσημεριανή ζώνη τού έχει δώσει την ευκαιρία να έρχεται σε επαφή με περισσότερο κόσμο και να φιλοξενεί καλεσμένους στην εκπομπή του.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελε πολύ να συναντήσει ραδιοφωνικά, αποκάλυψε ότι, αν έπρεπε να επιλέξει ένα πρόσωπο, αυτό θα ήταν ο Σάκης Ρουβάς: «Αν θα είχα κάποιο απωθημένο, γιατί είμαι και λίγο ρουβίτσα, τον Σάκη Ρουβά θα έλεγα μόνο», ανέφερε με χιούμορ.

Το βιβλίο που ονειρεύτηκε στο Survivor και προσφέρει δωρεάν στο κοινό

Μία ακόμη πλευρά της δημιουργικότητάς του αφορά τη συγγραφή. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μίλησε για το βιβλίο του, η ιδέα του οποίου, όπως αποκάλυψε, γεννήθηκε μέσα από ένα όνειρο που είδε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor.

«Το είδα στον ύπνο μου, και συγκεκριμένα κάτω από έναν κοκοφοίνικα στο Survivor. Την πρώτη μέρα είδα ότι ήμουν σε ένα bakery του 1900 και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου ένας ολόκληρος κόσμος», περιέγραψε, εξηγώντας ότι από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στην ιστορία, η οποία εξελίχθηκε σε ένα πολυετές δημιουργικό εγχείρημα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η απόφασή του να προσφέρει δωρεάν το έργο του. «Είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ με πολλή αγάπη. Κάτι δικό μου, που θέλω να μοιραστώ με πολλή αγάπη», είπε, εξηγώντας ότι επιθυμεί ο κόσμος να μπορεί να γνωρίσει τον κόσμο που δημιούργησε χωρίς οικονομικό αντίτιμο.

Όπως αποκάλυψε, το project περιλαμβάνει μουσική και σχέδια από tattoo artists, ενώ σκοπεύει να συνεχίσει την ιστορία με νέα βιβλία κάθε Halloween. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το σχετικό link μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, Γιάννης Χατζηγεωργίου real.

Η εμπειρία στο Survivor και όσα είπε για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Προς το τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε και στο Survivor, με την Αθηνά Κλήμη να τον ρωτά για το πώς ένιωσε όταν ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη συμπαράστασή του, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος μετά από ένα τέτοιο περιστατικό είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο μπορεί να αντιληφθεί κάποιος που το παρακολουθεί από απόσταση: «Αρχικά ένιωσα ενσυναίσθηση και πόνο για το παιδί. Πολύ δύσκολο αυτό που τραβάει. Αυτό που περνάει είναι ασύλληπτο, δεν το χωράει το κεφάλι μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στο reality επιβίωσης, επισημαίνοντας ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι. «Το Survivor είχε μια μορφή ασφάλειας, αλλά όχι την ασφάλεια με την οποία πραγματικά δεν θα μπορούσες να πάθεις κάτι. Υπογράφαμε στο συμβόλαιό μας ότι μπορούσαμε να πάθουμε κάτι τέτοιο και να μη ζητήσουμε λεφτά, και αυτό είναι πολύ βαρύ», ανέφερε.

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη στο «Talk to Mad» ανέδειξε έναν Γιάννη Χατζηγεωργίου που δεν περιορίζεται σε μία μόνο επαγγελματική ιδιότητα, αλλά συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης, έχοντας πλέον διαφορετική ματιά απέναντι στην επιτυχία, τις δυσκολίες και τις προσωπικές του σχέσεις.

Διάβασε επίσης: