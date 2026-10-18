Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Τι σημαίνει και πότε πρέπει να ανησυχήσεις

1 μικρό σημάδι στην οθόνη του κινητού σου μπορεί να σού δείξει ότι μία εφαρμογή χρησιμοποιεί κάμερα ή μικρόφωνο

Με μια ματιά Η πράσινη κουκίδα στην οθόνη του κινητού υποδεικνύει χρήση κάμερας ή μικροφώνου από εφαρμογή.

Δεν σημαίνει αυτόματα παρακολούθηση, αλλά λειτουργεί ως ένδειξη προστασίας ιδιωτικότητας.

Σε Android, πατώντας την ένδειξη βλέπεις ποια εφαρμογή τη χρησιμοποιεί και διαχειρίζεσαι άδειες.

Εμφανίζεται όταν η κουκίδα είναι ενεργή χωρίς να χρησιμοποιείς σχετική λειτουργία, τότε αξίζει έλεγχος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις κοιτάξει ποτέ την οθόνη του κινητού σου και έχεις παρατηρήσει μια μικρή πράσινη κουκίδα στην πάνω γωνία, πιθανότατα την προσπέρασες χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλωστε, το smartphone μας εμφανίζει καθημερινά τόσα διαφορετικά εικονίδια και notifications που είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε τι σημαίνουν όλα.

Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδείξεις που καλό είναι να γνωρίζουμε, ειδικά όταν σχετίζονται με την ιδιωτικότητά μας. Η πράσινη κουκίδα είναι μία από αυτές και εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως η κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής.

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Και όχι, το να εμφανιστεί η πράσινη κουκίδα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Είναι στην πραγματικότητα ένα εργαλείο προστασίας που σου δείχνει ότι μια εφαρμογή έχει ενεργοποιήσει κάποιο από αυτά τα στοιχεία του κινητού σου.

Σε συσκευές Android, η πράσινη ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο. Αν πατήσεις πάνω στην ένδειξη, μπορείς να δεις ποια εφαρμογή ή υπηρεσία τα χρησιμοποιεί και στη συνέχεια να διαχειριστείς τις σχετικές άδειες.

Στο iPhone, η πράσινη κουκίδα έχει αντίστοιχη λειτουργία. Η Apple αναφέρει ότι σε iOS 14 και νεότερες εκδόσεις εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή την κάμερα μαζί με το μικρόφωνο. Αν χρησιμοποιείται μόνο το μικρόφωνο, εμφανίζεται πορτοκαλί ένδειξη.

Με απλά λόγια, η κουκίδα λειτουργεί σαν ένα μικρό privacy alert. Το κινητό σου ουσιαστικά σε ενημερώνει ότι εκείνη τη στιγμή κάποιο app έχει πρόσβαση σε ένα από τα συγκεκριμένα hardware στοιχεία.

Πότε πρέπει να την προσέξεις περισσότερο;

Το να δεις την πράσινη κουκίδα ενώ ανοίγεις την κάμερα, κάνεις βιντεοκλήση ή χρησιμοποιείς μια εφαρμογή που χρειάζεται το μικρόφωνο είναι απολύτως αναμενόμενο. Αν όμως εμφανίζεται σε μια στιγμή που δεν χρησιμοποιείς κάποια λειτουργία που χρειάζεται κάμερα ή μικρόφωνο, αξίζει να κάνεις έναν γρήγορο έλεγχο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, αλλά είναι μια καλή αφορμή για να δεις ποια εφαρμογή έχει πρόσβαση.

Στο Android μπορείς να πατήσεις την πράσινη ένδειξη και να ελέγξεις ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο. Από εκεί μπορείς επίσης να διαχειριστείς τα permissions.

Κάνε ένα γρήγορο check στα permissions

Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για περισσότερη ιδιωτικότητα είναι να τσεκάρεις τις άδειες των εφαρμογών που έχεις εγκαταστήσει.

Χρειάζεται πραγματικά ένα app που χρησιμοποιείς για editing φωτογραφιών να έχει πρόσβαση στο μικρόφωνό σου; Ή μια εφαρμογή που ανοίγεις σπάνια χρειάζεται συνεχώς πρόσβαση στην κάμερα;

Αν η απάντηση είναι «όχι», μπορείς να περιορίσεις ή να αφαιρέσεις την πρόσβαση μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σου. Έτσι έχεις καλύτερο έλεγχο για το τι μπορούν να χρησιμοποιούν οι εφαρμογές στο κινητό σου.

Η πράσινη κουκίδα, λοιπόν, δεν είναι λόγος για πανικό. Είναι περισσότερο ένα μικρό καμπανάκι ενημέρωσης που υπάρχει για να ξέρεις τι συμβαίνει στο smartphone σου. Την επόμενη φορά που θα τη δεις, αντί να την αγνοήσεις, ρίξε μια ματιά στο ποιο app βρίσκεται πίσω από αυτήν.

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