Το μόνο που χρειάζεσαι για να απογειώσεις το φθινοπωρινό τραπέζι σου είναι αυτή η συνταγή

Η πιο cozy φθινοπωρινή συνταγή που θα απογειώσει το κυριακάτικο γεύμα σου και θα θέλεις να την ξαναφτιάξεις

Με μια ματιά Συνταγή για ζεστή κατσαρόλα με λαχανικά, μανιτάρια, ψωμί και τυρί, ιδανική για φθινόπωρο.

Το πιάτο ετοιμάζεται εύκολα στον φούρνο και ταιριάζει για brunch ή οικογενειακό τραπέζι.

Μπορούν να προστεθούν διάφορα λαχανικά όπως κολοκύθα, πράσο ή σπανάκι, και παρμεζάνα για έξτρα γεύση.

Η συνταγή μπορεί να ετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα και να ψηθεί λίγο πριν το σερβίρισμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια συνταγή που να μυρίζει φθινόπωρο από την πρώτη στιγμή, αυτή η ζεστή κατσαρόλα με λαχανικά, μανιτάρια, ψωμί και λιωμένο τυρί είναι ό,τι πρέπει. Ετοιμάζεται εύκολα, μπαίνει στον φούρνο και μπορεί να γίνει το απόλυτο πιάτο για ένα χαλαρό brunch ή ένα οικογενειακό τραπέζι.

Κολοκύθα, πράσο ή σπανάκι μπορούν να σταθούν όμορφα δίπλα στα μανιτάρια, ενώ λίγη παρμεζάνα μαζί θα χαρίσει ακόμη πιο έντονη γεύση. Το σημαντικό είναι να κρατήσεις τις διαφορετικές υφές, ώστε κάθε μπουκιά να έχει κάτι διαφορετικό.

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Το πιάτο ταιριάζει ιδανικά με μια πράσινη σαλάτα και ένα ποτήρι κρασί, αν το σερβίρεις ως κυρίως γεύμα, ενώ μπορείς να το κόψεις σε μικρότερα κομμάτια αν θέλεις να το προσφέρεις σε ένα brunch. Μπορείς επίσης να το ετοιμάσεις από την προηγούμενη ημέρα, να το διατηρήσεις στο ψυγείο και να το ψήσεις λίγο πριν καθίσετε στο τραπέζι. Έτσι, όταν έρθει η ώρα του φαγητού, το μόνο που θα χρειαστεί είναι να το βγάλεις από τον φούρνο και να το σερβίρεις ζεστό.

Υλικά

1 μεγάλο ψωμί χωριάτικο ή προζυμένιο, κομμένο σε κύβους

Μανιτάρια

Σέσκουλα

1 κρεμμύδι

Σκόρδο

Φρέσκο θυμάρι

Τυρί της αρεσκείας σου τριμμένο

Αυγά

Γάλα

Μουστάρδα Dijon

Αλάτι

Μαύρο πιπέρι

Αν ψάχνεις μια συνταγή που να μυρίζει φθινόπωρο από την πρώτη στιγμή, αυτή η ζεστή συνταγή με λαχανικά, μανιτάρια, ψωμί και λιωμένο τυρί είναι ό,τι πρέπει. Ετοιμάζεται εύκολα, μπαίνει στον φούρνο και μπορεί να γίνει το απόλυτο πιάτο για ένα χαλαρό brunch ή ένα οικογενειακό τραπέζι.

Aν θέλεις να της δώσεις ακόμη περισσότερη γεύση, μπορείς να παίξεις με τα λαχανικά ανάλογα με όσα έχεις ήδη στην κουζίνα σου. Κολοκύθα, πράσο ή σπανάκι μπορούν να σταθούν όμορφα δίπλα στα μανιτάρια, ενώ λίγη παρμεζάνα μαζί θα χαρίσει ακόμη πιο έντονη γεύση. Το σημαντικό είναι να κρατήσεις τις διαφορετικές υφές, ώστε κάθε μπουκιά να έχει κάτι διαφορετικό.

Το πιάτο ταιριάζει ιδανικά με μια πράσινη σαλάτα και ένα ποτήρι κρασί, αν το σερβίρεις ως κυρίως γεύμα, ενώ μπορείς να το κόψεις σε μικρότερα κομμάτια αν θέλεις να το προσφέρεις σε ένα brunch. Μπορείς επίσης να το ετοιμάσεις από την προηγούμενη ημέρα, να το διατηρήσεις στο ψυγείο και να το ψήσεις λίγο πριν καθίσετε στο τραπέζι. Έτσι, όταν έρθει η ώρα του φαγητού, το μόνο που θα χρειαστεί είναι να το βγάλεις από τον φούρνο και να το σερβίρεις ζεστό.

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