Celeb World 18.10.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια – Τα μέτρα ασφαλείας και οι θαυμαστές

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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκε στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια για το 40ήμερο μνημόσυνο με αυξημένη αστυνομική παρουσία
Ειρήνη Στόφυλα

40 ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να τιμήσουν τη μνήμη του. Το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την οικογένειά του να δίνει το «παρών» από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε στούντιο ηχογράφησης, ένας από τους Έλληνες καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία Grammy.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, στον ναό έφτασαν η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, μαζί με την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο αργότερα προσήλθε και ο πατέρας του, Μανώλης. Στον χώρο της εκκλησίας ήταν ήδη και η μεγαλύτερη αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη.

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Την ίδια ώρα, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του. Ανάβουν ένα κερί και αφήνουν με τον δικό τους τρόπο το τελευταίο τους αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τιμάται στο «The Voice» με ένα ειδικό αφιέρωμα που θα προβληθεί σύντομα.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Νίκαια

Η μεγάλη προσέλευση που είχε σημειωθεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησε τις Αρχές στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας και για το 40ήμερο μνημόσυνο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ενώ αντίστοιχη παρουσία υπήρχε και στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η είσοδος στον ναό αφορούσε κυρίως για τα μέλη της οικογένειας και τους συγγενείς του τραγουδιστή. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι παρέμειναν στον εξωτερικό χώρο, με τις Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής.


Τα λόγια του Μητροπολίτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του Μητροπολίτη Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιου, ο οποίος μίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, τη σχέση του με την πόλη όπου μεγάλωσε και την ευαισθησία που, όπως ανέφερε, έδειχνε απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

«Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/georgemazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη δύναμη των τραγουδιών του καλλιτέχνη και στα μηνύματα που περνούσε μέσα από αυτά, επισημαίνοντας: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)».

Το τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι πήγαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πολυθρόνα, θυμίζοντας την εμφάνισή του στα «Νούμερα» της ΕΡΤ.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν αυξημένη και στο κοιμητήριο, καθώς και εκεί βρέθηκαν πολλοί θαυμαστές του τραγουδιστή για να αποτίσουν φόρο τιμής. Η αγάπη που είχε εισπράξει ο Γιώργος Μαζωνάκης από το κοινό του είχε αποτυπωθεί και στην κηδεία του, όταν πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ μνημόσυνο
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