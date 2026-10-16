Celeb News 16.10.2026

North West: Η απάντησή της σε όσους τη χαρακτηρίζουν «δαιμονική»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West υπερασπίζεται το στιλ της, ενώ η μητέρα της εκφράζει την ανησυχία της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η 13χρονη North West διέψευσε τις κατηγορίες ότι υιοθετεί «δαιμονικό» στιλ ντυσίματος μέσω βίντεο στο TikTok.
  • Η North West δήλωσε ότι η εμφάνισή της δεν αντανακλά σκοτεινή πλευρά και ζήτησε να μην κρίνεται από το εξώφυλλο.
  • Η Kim Kardashian υπερασπίστηκε την κόρη της, αποδίδοντας την αντίληψη περί «δαιμονικής» εμφάνισης σε μαύρη σχάρα, σκουλαρίκια και piercings.
  • Η Kim Kardashian αναγνώρισε τη δυσκολία της North West να ανακαλύψει το στιλ της κάτω από το φως της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13χρονη North West, κόρη των διάσημων Kim Kardashian και Kanye West, απάντησε στις επικρίσεις που την θέλουν να υιοθετεί «δαιμονικό» στιλ ντυσίματος. Μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η νεαρή έσπευσε να διαψεύσει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η εμφάνισή της δεν αντανακλά κάποια σκοτεινή πλευρά. «Ωχ όχι, δεν είμαι δαιμονική, παιδιά. Σταματήστε να λέτε ότι είμαι δαιμονική. Όχι, δεν είμαι», δήλωσε η North West, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.

Η North West με εντυπωσιακή εμφάνιση σε μεγάλη βραδιά στο Chicago, ενώ η Kim Kardashian και ο Kanye West βρίσκονται στο κοινό.
https://www.instagram.com/northwest

Η ίδια πρόσθεσε, απευθυνόμενη σε όσους την κρίνουν: «Απλώς και μόνο επειδή μου αρέσει να ντύνομαι έτσι, μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του». Η North West, η οποία έχει επιλέξει να βάψει τα μαλλιά της σε έντονο μπλε χρώμα, φαίνεται να πειραματίζεται με το προσωπικό της στιλ, κάτι που η μητέρα της, Kim Kardashian, αναγνωρίζει ως φυσιολογικό για την ηλικία της.

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου: Το viral βίντεο στο TikTok με cha cha cha που αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά της

Η υπεράσπιση της Kim Kardashian

Η Kim Kardashian από την πλευρά της, υπερασπίστηκε την κόρη της, αναφέροντας πως η αντίληψη περί «δαιμονικής» εμφάνισης προκύπτει κυρίως από τη χρήση μαύρης σχάρας στα δόντια της, καθώς και από τα σκουλαρίκια και τα διάφορα piercings που επιλέγει. «Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα συνδέετε αυτά με κάτι δαιμονικό», δήλωσε η τηλεπερσόνα, απευθυνόμενη στην κόρη της και προσθέτοντας: «Ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει πραγματικά».

Η ίδια έχει κατά καιρούς εκφράσει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η North West, καθώς μεγαλώνει κάτω από το αδιάκοπο φως της δημοσιότητας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ανακαλύψει και να εκφράσει το προσωπικό της στιλ. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Call Her Daddy», είχε δηλώσει: «Είναι πραγματικά δύσκολο και έχει ενδιαφέρον, γιατί όλα τα παιδιά φορούν τα ίδια πράγματα. Όταν όμως προσπαθεί να τα φορέσει η κόρη μου, τότε λέω: “Εντάξει, δεν πρόκειται να το ξαναφορέσουμε ποτέ αυτό”. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Γυναίκα με έντονα τιρκουάζ μαλλιά σε κοτσιδάκια και μαύρο μπλουζάκι
https://www.instagram.com/northwsst/

Η οικογένεια Kardashian-West βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις επιλογές της, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά τους. Η North West, ωστόσο, δείχνει να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση, υπερασπιζόμενη τις επιλογές της και εκφράζοντας την επιθυμία της να μην κρίνεται από την εξωτερική της εμφάνιση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kanye West Kim Kardashian West North West
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

16.10.2026
Επόμενο
Shakira: Η απρόσμενη αναφορά στον πρώην της στη Μαδρίτη – Τι αποκάλυψε μπροστά σε χιλιάδες fans

Shakira: Η απρόσμενη αναφορά στον πρώην της στη Μαδρίτη – Τι αποκάλυψε μπροστά σε χιλιάδες fans

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Shakira: Η απρόσμενη αναφορά στον πρώην της στη Μαδρίτη – Τι αποκάλυψε μπροστά σε χιλιάδες fans
Celeb News

Shakira: Η απρόσμενη αναφορά στον πρώην της στη Μαδρίτη – Τι αποκάλυψε μπροστά σε χιλιάδες fans

16.10.2026
Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής
Celeb News

Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

16.10.2026
Halle Berry: Η δικαστική ανατροπή με πρωταγωνιστή τον 12χρονο γιο της
Celeb News

Halle Berry: Η δικαστική ανατροπή με πρωταγωνιστή τον 12χρονο γιο της

16.10.2026
Η Madonna «κόλλησε» με το viral τραγούδι «Nicole Kidman» της ADÉLA – Δες το βίντεο
Celeb News

Η Madonna «κόλλησε» με το viral τραγούδι «Nicole Kidman» της ADÉLA – Δες το βίντεο

16.10.2026
Lady Gaga: Πώς έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της
Celeb News

Lady Gaga: Πώς έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της

16.10.2026
Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Celeb News

Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

16.10.2026
Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry επέστρεψαν στο Nottingham – Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα
Celeb News

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry επέστρεψαν στο Nottingham – Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

16.10.2026
Selena Gomez: Η συγκινητική αποστολή πίσω από το event που συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια
Celeb News

Selena Gomez: Η συγκινητική αποστολή πίσω από το event που συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια

16.10.2026
Ο ονειρικός γάμος του Noah Urrea με την Absolutely – Η παραμυθένια τελετή σε ράντσο
Celeb News

Ο ονειρικός γάμος του Noah Urrea με την Absolutely – Η παραμυθένια τελετή σε ράντσο

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο