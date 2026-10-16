North West: Η απάντησή της σε όσους τη χαρακτηρίζουν «δαιμονική»

Η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West υπερασπίζεται το στιλ της, ενώ η μητέρα της εκφράζει την ανησυχία της

Με μια ματιά Η 13χρονη North West διέψευσε τις κατηγορίες ότι υιοθετεί «δαιμονικό» στιλ ντυσίματος μέσω βίντεο στο TikTok.

Η North West δήλωσε ότι η εμφάνισή της δεν αντανακλά σκοτεινή πλευρά και ζήτησε να μην κρίνεται από το εξώφυλλο.

Η Kim Kardashian υπερασπίστηκε την κόρη της, αποδίδοντας την αντίληψη περί «δαιμονικής» εμφάνισης σε μαύρη σχάρα, σκουλαρίκια και piercings.

Η Kim Kardashian αναγνώρισε τη δυσκολία της North West να ανακαλύψει το στιλ της κάτω από το φως της δημοσιότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13χρονη North West, κόρη των διάσημων Kim Kardashian και Kanye West, απάντησε στις επικρίσεις που την θέλουν να υιοθετεί «δαιμονικό» στιλ ντυσίματος. Μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η νεαρή έσπευσε να διαψεύσει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η εμφάνισή της δεν αντανακλά κάποια σκοτεινή πλευρά. «Ωχ όχι, δεν είμαι δαιμονική, παιδιά. Σταματήστε να λέτε ότι είμαι δαιμονική. Όχι, δεν είμαι», δήλωσε η North West, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της.

Η ίδια πρόσθεσε, απευθυνόμενη σε όσους την κρίνουν: «Απλώς και μόνο επειδή μου αρέσει να ντύνομαι έτσι, μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του». Η North West, η οποία έχει επιλέξει να βάψει τα μαλλιά της σε έντονο μπλε χρώμα, φαίνεται να πειραματίζεται με το προσωπικό της στιλ, κάτι που η μητέρα της, Kim Kardashian, αναγνωρίζει ως φυσιολογικό για την ηλικία της.

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Η υπεράσπιση της Kim Kardashian

Η Kim Kardashian από την πλευρά της, υπερασπίστηκε την κόρη της, αναφέροντας πως η αντίληψη περί «δαιμονικής» εμφάνισης προκύπτει κυρίως από τη χρήση μαύρης σχάρας στα δόντια της, καθώς και από τα σκουλαρίκια και τα διάφορα piercings που επιλέγει. «Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα συνδέετε αυτά με κάτι δαιμονικό», δήλωσε η τηλεπερσόνα, απευθυνόμενη στην κόρη της και προσθέτοντας: «Ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει πραγματικά».

North West claims she’s not “DEMONIC” despite internet rumors, she says Jesus is her Lord and Savior 🙏 https://t.co/sIesSB3V9j October 15, 2026

Η ίδια έχει κατά καιρούς εκφράσει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η North West, καθώς μεγαλώνει κάτω από το αδιάκοπο φως της δημοσιότητας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ανακαλύψει και να εκφράσει το προσωπικό της στιλ. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Call Her Daddy», είχε δηλώσει: «Είναι πραγματικά δύσκολο και έχει ενδιαφέρον, γιατί όλα τα παιδιά φορούν τα ίδια πράγματα. Όταν όμως προσπαθεί να τα φορέσει η κόρη μου, τότε λέω: “Εντάξει, δεν πρόκειται να το ξαναφορέσουμε ποτέ αυτό”. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η οικογένεια Kardashian-West βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις επιλογές της, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά τους. Η North West, ωστόσο, δείχνει να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση, υπερασπιζόμενη τις επιλογές της και εκφράζοντας την επιθυμία της να μην κρίνεται από την εξωτερική της εμφάνιση.

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