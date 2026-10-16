Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

Ξεκαθαρίζει τη στάση της απέναντι σε μια πιθανή επανένωση του θρυλικού συγκροτήματος και εξηγεί γιατί η μουσική ανήκει πλέον στο παρελθόν της

Με μια ματιά Η Victoria Beckham διέψευσε τις φήμες για νέα μουσική ή επανένωση των Spice Girls.

Η παρουσία της σε στούντιο ηχογράφησης αφορούσε δεύτερα φωνητικά για τραγούδι του γιου της, Cruz.

Η Beckham έχει παραδώσει τη σκυτάλη της μουσικής στον γιο της, ο οποίος ακολουθεί τη δική του πορεία.

Η αποστροφή της Beckham στις ζωντανές εμφανίσεις οφείλεται σε προσωπικές αλλαγές και φόβο σκηνής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι κι εσύ ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές που ενθουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα βλέποντας τη Victoria Beckham μπροστά από ένα μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης, μάλλον ήρθε η ώρα να προσγειωθείς στην πραγματικότητα. Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των θρυλικών Spice Girls είχε προκαλέσει παγκόσμιο ντόρο όταν ο 21χρονος γιος της,Cruz Beckham, δημοσίευσε μια selfie στην οποία η μητέρα του εμφανιζόταν να κοιτάζει στίχους στο κινητό της. Η λεζάντα «Ναι, φέραμε ξανά την Posh στο στούντιο» ήταν αρκετή για να φουντώσει τις φήμες περί μεγάλης επιστροφής.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή Today with Jenna & Sheinelle, η Victoria Beckham φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα μουσική. Όπως εξήγησε η ίδια, η παρουσία της στο στούντιο ήταν απλώς μια μητρική υποχώρηση στις παρακλήσεις του γιου της, ο οποίος της ζήτησε να ηχογραφήσει μερικά δεύτερα φωνητικά για ένα δικό του κομμάτι. Παράλληλα, εξέφρασε την βεβαιότητά της πως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ποτέ δημόσια, καθώς ήταν απλώς μια διασκεδαστική στιγμή μεταξύ τους.

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Η Victoria Beckham δεν σταμάτησε εκεί, αλλά φρόντισε να αποκλείσει οριστικά και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης των Spice Girls, δηλώνοντας πως έχει παραδώσει πλέον τη σκυτάλη στον γιο της. Ο Cruz Beckham ακολουθεί ήδη τη δική του πορεία στη μουσική βιομηχανία, πραγματοποιώντας περιοδείες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Λονδίνο, με τη μητέρα του να δηλώνει εξαιρετικά υπερήφανη για εκείνον. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τους πραγματικούς λόγους που η Posh αρνείται να ανέβει ξανά στη σκηνή, συνέχισε να διαβάζεις.

Η παράδοση της σκυτάλης στον Cruz Beckham και το αστείο στο στούντιο

Η Victoria Beckham ξεκαθάρισε πως η ενασχόλησή της με τη μουσική ανήκει πλέον στο παρελθόν, αφήνοντας χώρο για τη νέα γενιά της οικογένειας. Δήλωσε απόλυτα ευτυχισμένη που βλέπει τον 21χρονο γιο της να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης, σημειώνοντας πως τώρα είναι η δική του στιγμή να λάμψει. Όταν οι παρουσιάστριες της εκπομπής σχολίασαν ότι ήταν πολύ όμορφο που βοήθησε τον γιο της κάνοντας δεύτερα φωνητικά, εκείνη δεν δίστασε να αστειευτεί με το χαρακτηριστικό της χιούμορ. «Ναι, δηλαδή, το ‘χω ακόμα!», ανέφερε χαμογελώντας, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στο στούντιο ήταν μια αμιγώς οικογενειακή και χαλαρή στιγμή.

Η τελευταία εμφάνιση και το οριστικό αντίο στις Spice Girls

Για όσους διατηρούσαν ακόμα ελπίδες για ένα reunion του αγαπημένου συγκροτήματος των 90s, η Victoria Beckham ήταν απόλυτα κατηγορηματική. Δήλωσε πως δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μουσική ούτε κάποια νέα περιοδεία με τις Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton και Melanie Chisholm. Η τελευταία φορά που η Victoria Beckham ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τις υπόλοιπες Spice Girls ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Έκτοτε, απείχε συνειδητά από κάθε άλλη πρωτοβουλία του συγκροτήματος, όπως τη μεγάλη περιοδεία που πραγματοποίησαν οι τέσσερίς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Ο φόβος της σκηνής και η αποκάλυψη της Melanie Chisholm

Η απόφαση της Victoria Beckham να απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις δεν είναι πρόσφατη, αλλά αποτελεί καρπό μιας βαθύτερης προσωπικής αλλαγής. Η Melanie Chisholm είχε αποκαλύψει σε παλαιότερο podcast πως η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ιδιαίτερα πιεστική και δύσκολη για την Posh. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Mel C, η ζωή της Victoria Beckham έχει αλλάξει ριζικά και η ίδια δεν τρέφει πλέον καμία αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις. Στην πραγματικότητα, η ιδέα και μόνο να ανέβει ξανά σε μια μουσική σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θεατές είναι κάτι που την τρομοκρατεί, επιβεβαιώνοντας πως ο κύκλος της μουσικής έχει κλείσει οριστικά για εκείνη.

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