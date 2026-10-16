«Forty Love»: Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με έναν ρόλο που θα συζητηθεί

Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη γαλλική ταινία «Forty Love», υποδυόμενος έναν τενίστα που βιώνει έναν απρόσμενο έρωτα με τον αντίπαλό του

Με μια ματιά Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη γαλλική ταινία «Forty Love».

Υποδύεται έναν τενίστα που αναπτύσσει ερωτική σχέση με τον αντίπαλό του.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει αισθησιακές σκηνές και έντονους διαλόγους μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Η προηγούμενη ενασχόληση του Beckham με το τένις βοήθησε στον ρόλο του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Romeo Beckham, ο 24χρονος γιος των διάσημων David και Victoria Beckham, ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο στην γαλλική ταινία «Forty Love». Στην πρώτη του αυτή υποκριτική προσπάθεια, ο νεαρός Beckham ενσαρκώνει έναν ταλαντούχο τενίστα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης ερωτικής σχέσης με τον αντίπαλό του στο γήπεδο.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποκαλύπτει τον Romeo Beckham σε αισθησιακές σκηνές δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του, Paul Kircher. Σύμφωνα με την πλοκή, ο Romeo Beckham υποδύεται έναν χαρισματικό αθλητή, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Paul Kircher. Η ανταγωνιστική τους σχέση επί του γηπέδου εξελίσσεται σταδιακά σε ένα παθιασμένο ειδύλλιο, με τους χαρακτήρες τους να ισορροπούν ανάμεσα στην αντιπαλότητα και την αμοιβαία έλξη.

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Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές του τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Romeo Beckham απευθύνεται στον αντίπαλό του με την ατάκα: «Δεν φταίω εγώ που είσαι γ….να ερωτευμένος μαζί μου». Κατά τη διάρκεια ενός τεταμένου αγώνα, ο ίδιος τον προειδοποιεί: «Να κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά, γιατί έρχομαι να σε βρω». Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης μια παθιασμένη σκηνή φιλιού μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, καθώς και αισθησιακές στιγμές στο κρεβάτι, υπό έντονο κόκκινο φωτισμό.

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται στον Sasha Galo, έναν ανερχόμενο αστέρα του τένις, ο οποίος προπονείται εντατικά με τον πατέρα του με στόχο την κατάκτηση ενός σημαντικού τροπαίου στο Παρίσι. Ωστόσο, η εμφάνιση ενός νέου αντιπάλου, του χαρακτήρα που υποδύεται ο Romeo Beckham, ανατρέπει την ισορροπία της ζωής του, καθώς η αντιπαλότητά τους μετατρέπεται σε μια σκοτεινή ερωτική ιστορία. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο νεαρός αθλητής «έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης: τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική, και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στο γήπεδο».

Ο Romeo Beckham αξιοποιεί τις αθλητικές του ικανότητες, καθώς είχε ασχοληθεί με το τένις από την ηλικία των 12 ετών, εγκαταλείποντας το ποδόσφαιρο. Παρόλο που τελικά δεν ακολούθησε επαγγελματική καριέρα στο άθλημα, επιλέγοντας τον χώρο του μόντελινγκ, η προηγούμενη ενασχόλησή του αποδείχθηκε πολύτιμη για τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Romeo Beckham έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενος με κορυφαίους οίκους όπως οι Yves Saint Laurent, Balenciaga και Burberry. Η συμμετοχή του Romeo Beckham στο «Forty Love» σηματοδοτεί την πρώτη του απόπειρα στον χώρο της υποκριτικής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία.

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