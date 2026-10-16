Cinema 16.10.2026

«Forty Love»: Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με έναν ρόλο που θα συζητηθεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη γαλλική ταινία «Forty Love», υποδυόμενος έναν τενίστα που βιώνει έναν απρόσμενο έρωτα με τον αντίπαλό του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη γαλλική ταινία «Forty Love».
  • Υποδύεται έναν τενίστα που αναπτύσσει ερωτική σχέση με τον αντίπαλό του.
  • Το τρέιλερ περιλαμβάνει αισθησιακές σκηνές και έντονους διαλόγους μεταξύ των πρωταγωνιστών.
  • Η προηγούμενη ενασχόληση του Beckham με το τένις βοήθησε στον ρόλο του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Romeo Beckham, ο 24χρονος γιος των διάσημων David και Victoria Beckham, ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο στην γαλλική ταινία «Forty Love». Στην πρώτη του αυτή υποκριτική προσπάθεια, ο νεαρός Beckham ενσαρκώνει έναν ταλαντούχο τενίστα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης ερωτικής σχέσης με τον αντίπαλό του στο γήπεδο.

Ο Brooklyn Beckham φοράει ποδιά και κρατάει βασιλικό, σε ανάρτηση για τα γενέθλιά του.
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποκαλύπτει τον Romeo Beckham σε αισθησιακές σκηνές δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του, Paul Kircher. Σύμφωνα με την πλοκή, ο Romeo Beckham υποδύεται έναν χαρισματικό αθλητή, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Paul Kircher. Η ανταγωνιστική τους σχέση επί του γηπέδου εξελίσσεται σταδιακά σε ένα παθιασμένο ειδύλλιο, με τους χαρακτήρες τους να ισορροπούν ανάμεσα στην αντιπαλότητα και την αμοιβαία έλξη.

Διάβασε επίσης: Ντέιβιντ Μπέκαμ: Μια κριτική στο ντοκιμαντέρ του Netflix

Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές του τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Romeo Beckham απευθύνεται στον αντίπαλό του με την ατάκα: «Δεν φταίω εγώ που είσαι γ….να ερωτευμένος μαζί μου». Κατά τη διάρκεια ενός τεταμένου αγώνα, ο ίδιος τον προειδοποιεί: «Να κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά, γιατί έρχομαι να σε βρω». Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης μια παθιασμένη σκηνή φιλιού μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, καθώς και αισθησιακές στιγμές στο κρεβάτι, υπό έντονο κόκκινο φωτισμό.

romeo_beckham
https://www.instagram.com/romeobeckham/

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται στον Sasha Galo, έναν ανερχόμενο αστέρα του τένις, ο οποίος προπονείται εντατικά με τον πατέρα του με στόχο την κατάκτηση ενός σημαντικού τροπαίου στο Παρίσι. Ωστόσο, η εμφάνιση ενός νέου αντιπάλου, του χαρακτήρα που υποδύεται ο Romeo Beckham, ανατρέπει την ισορροπία της ζωής του, καθώς η αντιπαλότητά τους μετατρέπεται σε μια σκοτεινή ερωτική ιστορία. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο νεαρός αθλητής «έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης: τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική, και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στο γήπεδο».

Ο Romeo Beckham αξιοποιεί τις αθλητικές του ικανότητες, καθώς είχε ασχοληθεί με το τένις από την ηλικία των 12 ετών, εγκαταλείποντας το ποδόσφαιρο. Παρόλο που τελικά δεν ακολούθησε επαγγελματική καριέρα στο άθλημα, επιλέγοντας τον χώρο του μόντελινγκ, η προηγούμενη ενασχόλησή του αποδείχθηκε πολύτιμη για τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο.

romeo_beckham
https://www.instagram.com/pagesix/

Τα τελευταία χρόνια, ο Romeo Beckham έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενος με κορυφαίους οίκους όπως οι Yves Saint Laurent, Balenciaga και Burberry. Η συμμετοχή του Romeo Beckham στο «Forty Love» σηματοδοτεί την πρώτη του απόπειρα στον χώρο της υποκριτικής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

romeo bechkam ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρίζα Καρύδη στο Mad Restart: «Η ζωή στην επαρχία με βοήθησε περισσότερο επαγγελματικά»

Η Μαρίζα Καρύδη στο Mad Restart: «Η ζωή στην επαρχία με βοήθησε περισσότερο επαγγελματικά»

16.10.2026
Επόμενο
Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

Spice Girls: Η Victoria Beckham βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Al Pacino: Η τεράστια τιμητική διάκριση που θα λάβει ο θρύλος του Hollywood
Cinema

Al Pacino: Η τεράστια τιμητική διάκριση που θα λάβει ο θρύλος του Hollywood

16.10.2026
5 επιλογές στο Netflix που θα σου φτιάξουν το Σαββατοκύριακο
Cinema

5 επιλογές στο Netflix που θα σου φτιάξουν το Σαββατοκύριακο

16.10.2026
Ο Jason Statham είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ στο πρώτο teaser του «The Beekeeper 2»
Cinema

Ο Jason Statham είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ στο πρώτο teaser του «The Beekeeper 2»

16.10.2026
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος
Cinema

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Frisco King» με τον Samuel L. Jackson ως νέο «βασιλιά» του εγκλήματος

16.10.2026
Το «Wonka’s The Golden Ticket» εκτοξεύεται στην κορυφή του streaming
Cinema

Το «Wonka’s The Golden Ticket» εκτοξεύεται στην κορυφή του streaming

16.10.2026
Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project
Cinema

Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

16.10.2026
Το «Μαγεμένο Δάσος» ανοίγει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026
Cinema

Το «Μαγεμένο Δάσος» ανοίγει το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026

16.10.2026
«A Long Winter»: Το νέο δράμα του Andrew Haigh είναι εδώ με ένα trailer που καθηλώνει
Cinema

«A Long Winter»: Το νέο δράμα του Andrew Haigh είναι εδώ με ένα trailer που καθηλώνει

16.10.2026
Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του
Cinema

Κωστής Μαραβέγιας: Κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Τόνια Σωτηροπούλου στο πλευρό του

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο