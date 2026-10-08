Scarlett Johansson: Το πρώτο teaser του «The Exorcist: Martyrs» κυκλοφόρησε και προκαλεί ανατριχίλα

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας τρόμου «The Exorcist: Martyrs» με πρωταγωνίστρια τη Scarlett Johansson, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Mike Flanagan

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer του «The Exorcist: Martyrs» με πρωταγωνίστρια τη Scarlett Johansson.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Mike Flanagan, γνωστός για ταινίες τρόμου.

Η ταινία αφορά μια ντετέκτιβ που ερευνά μια υπόθεση με δαιμονικές διαστάσεις.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του «The Exorcist: Martyrs», μιας νέας προσθήκης στο εμβληματικό franchise του «Εξορκιστή». Στην πολυαναμενόμενη ταινία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Scarlett Johansson, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Mike Flanagan, γνωστός για τις επιτυχημένες δουλειές του στο είδος του τρόμου, όπως οι σειρές «The Haunting of Hill House» και «The Fall of the House of Usher».

Το teaser trailer έκανε την εμφάνισή του λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου τρέιλερ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταινία φέρεται να επικεντρώνεται σε μια ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης, τον ρόλο της οποίας ερμηνεύει η Scarlett Johansson. Η ντετέκτιβ καλείται να ερευνήσει μια υπόθεση που σχετίζεται με την εκτέλεση ενός κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως «Father Sunday», τον οποίο υποδύεται ο John Leguizamo.

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Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να παίρνει απρόσμενες και τρομακτικές διαστάσεις. Δύο ιερείς, τους οποίους ενσαρκώνουν οι Chiwetel Ejiofor και Laurence Fishburne, εμπλέκονται άμεσα στις εξελίξεις. Παράλληλα, ο 12χρονος γιος της ντετέκτιβ, τον οποίο υποδύεται ο Jebediah Jupe, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας σκοτεινής, δαιμονικής δύναμης, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αγωνίας στην πλοκή.

Ο Mike Flanagan έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει την πιο τρομακτική ταινία της καριέρας του, δίνοντας μια φρέσκια και πρωτότυπη προσέγγιση στο σύμπαν του «Εξορκιστή». Η νέα εκδοχή του franchise επιχειρεί να τιμήσει την κληρονομιά των προηγούμενων ταινιών, αποφεύγοντας όμως την παγίδα της απλής επανάληψης ή της υπερβολικής νοσταλγίας.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης η Diane Lane, η Sasha Calle, καθώς και πολλοί ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Mike Flanagan, όπως οι Carla Gugino, Hamish Linklater, Rahul Kohli, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr. και Benjamin Wadsworth.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Την παραγωγή υπογράφουν οι Blumhouse, Atomic Monster, Morgan Creek και Red Room Pictures. Η πρεμιέρα του «The Exorcist: Martyrs» έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου του 2027.

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